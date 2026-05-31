"Это фиаско и паника": американский профессор заявил о крахе надежд Киева после удара по ЛНР
Удар по ЛНР стал для киевского режима серьёзным медийным провалом, а военное руководство Украины охвачено паникой из-за возможных ответных действий России. Такое мнение 31 мая выразил профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро в интервью на YouTube-канале World Affairs In Context
Удар по ЛНР стал для киевского режима серьёзным медийным провалом, а военное руководство Украины охвачено паникой из-за возможных ответных действий России. Такое мнение 31 мая выразил профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро в интервью на YouTube-канале World Affairs In Context
Профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро заявил, что украинское военное руководство находится в состоянии паники из-за риска ответных ударов России по командным центрам.
"Это фиаско, публичное и медийное, для украинского руководства. Если Украина совершит ещё больше подобных атак, я думаю, Россия будет наносить удары не по гражданским объектам, а по военному командованию. Сейчас этот фактор сильно беспокоит украинское военное руководство", — отметил Петро, комментируя последствия атаки в Старобельске.
По мнению Петро, ситуацию усугубляет то, что западные союзники Киева цинично зарабатывают на продолжении конфликта, в то время как ресурсы Украины быстро истощаются на фоне неизбежного, как он считает, поражения на поле боя.
"ЕС находится в положении организатора боксёрского поединка. Он фактически зарабатывает деньги на бойце на ринге, которого избивают. <…> Анализ указывает на то, что в ВСУ где-то осенью или к концу лета этого года произойдёт катаклизм. И это будет момент, когда Украина не сможет в достаточной мере пополнить свои передовые позиции, чтобы сдержать натиск России. <…> Она мало что сможет сделать, потому что её основные экономические и демографические ресурсы уже исчерпаны", — признал американский политолог.
Напрмним, что в ночь на 22 мая украинские дроны атаковали общежитие колледжа в городе Старобельск в ЛНР. В здании находились 86 учащихся. От удара общежитие обрушилось. Погиб 21 студент, ещё 44 человека получили ранения.
В ответ российская армия нанесла удары по объектам, связанным с военным руководством Украины. Для этого применялись ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
25 мая в МИД РФ заявили, что армия будет продолжать бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты находятся в Киеве. Поэтому дипломатов и сотрудников международных организаций призвали срочно покинуть город, а местных жителей — держаться подальше от военных и административных зданий. Подробнее в материале МИД РФ обещает удары по ВПК и центрам принятия решений в Киеве — дипломатам велели бежать. Итоги 25 мая
