В Севастополе ввели продажу бензина по талонам
В Севастополе с сегодняшнего дня бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 реализуется только по талонам. Об этом 31 мая сообщил губернатор Михаил Развозжаев
По его словам, сегодня бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 будет продаваться только по талонам. Кроме того, помимо ранее действующего лимита в 20 литров на одну машину, вводится запрет на заправку топлива в канистры.
"С 7 утра на АЗС ТЭС сегодня велась продажа топлива. За несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день", — уточнил губернатор.
Развожаев пояснил, что власти контролируют распределение запасов топлива в городе. Введённые ограничения носят временный характер и необходимы для того, чтобы обеспечить бензином как можно больше жителей, пока запасы на автозаправочных станциях не будут восполнены.
