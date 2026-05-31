В Севастополе ввели продажу бензина по талонам - 31.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260531/v-sevastopole-vveli-prodazhu-benzina-po-talonam--1079628120.html
В Севастополе ввели продажу бензина по талонам
В Севастополе ввели продажу бензина по талонам - 31.05.2026 Украина.ру
В Севастополе ввели продажу бензина по талонам
В Севастополе с сегодняшнего дня бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 реализуется только по талонам. Об этом 31 мая сообщил губернатор Михаил Развозжаев
2026-05-31T11:29
2026-05-31T11:29
севастополь
михаил развожаев
украина.ру
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101556/72/1015567251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_400460b91a0f9a811e85135aacc3a3b3.jpg
В Севастополе введены временные ограничения на продажу бензина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сегодня бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 будет продаваться только по талонам. Кроме того, помимо ранее действующего лимита в 20 литров на одну машину, вводится запрет на заправку топлива в канистры."С 7 утра на АЗС ТЭС сегодня велась продажа топлива. За несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день", — уточнил губернатор.Развожаев пояснил, что власти контролируют распределение запасов топлива в городе. Введённые ограничения носят временный характер и необходимы для того, чтобы обеспечить бензином как можно больше жителей, пока запасы на автозаправочных станциях не будут восполнены.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по ЗАЭС. Хроника событий на утро 31 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
севастополь
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101556/72/1015567251_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf18ef0f7bb45c9c5e729309b88083e9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
севастополь, михаил развожаев, украина.ру, украина, россия, новости
Севастополь, Михаил Развожаев, Украина.ру, Украина, Россия, Новости

В Севастополе ввели продажу бензина по талонам

11:29 31.05.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРабота автозаправочной станции "Лукойл"
Работа автозаправочной станции Лукойл - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Севастополе с сегодняшнего дня бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 реализуется только по талонам. Об этом 31 мая сообщил губернатор Михаил Развозжаев
В Севастополе введены временные ограничения на продажу бензина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, сегодня бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 будет продаваться только по талонам. Кроме того, помимо ранее действующего лимита в 20 литров на одну машину, вводится запрет на заправку топлива в канистры.
"С 7 утра на АЗС ТЭС сегодня велась продажа топлива. За несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день", — уточнил губернатор.
Развожаев пояснил, что власти контролируют распределение запасов топлива в городе. Введённые ограничения носят временный характер и необходимы для того, чтобы обеспечить бензином как можно больше жителей, пока запасы на автозаправочных станциях не будут восполнены.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по ЗАЭС. Хроника событий на утро 31 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СевастопольМихаил РазвожаевУкраина.руУкраинаРоссияНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:48Зеленский: у нас есть окно для переговоров с Россией до зимы
20:40Коррупция в оборонке Украины: пограничник и бизнесмен требовали $1 млн за контракт на дроны
20:20"Пусть русские повоюют": Келлог призвал не сдавать Донбасс и бросать украинцев в мясорубку
19:54ВС РФ прорывают оборону к востоку от Орехова
19:47Инструктор ВСУ признал, что Киев врет о перехвате инициативы на фронте
19:37Буданов* может стать новым главком ВСУ
19:27Зеленский пожаловался, что США не ответили на его срочное письмо
18:44Украина продолжает атаки на ЗАЭС. Итоги 31 мая
17:51Ловушка Фукидида в действии
17:47Эстония испугалась, что Запад пойдёт на мирные инициативы Москвы
17:28На Украине стартуют ЛГБТ*-парады, пока мужчины гибнут в окопах
17:15Советник министра обороны Украины признал бессилие перед российскими спутниками "Рассвет"
16:40Кличко назвал повышение тарифов в Киеве вынужденным
16:18ВСУ нанесли удар по школе бокса в Энергодаре
16:00Крокодил Годзилла Мариупольский – герой украинского безвременья
15:58МАГАТЭ осматривает повреждения на ЗАЭС после удара украинского дрона
15:36Москва подаст в суд ООН на Прибалтику за дискриминацию русских до конца года — Захарова
15:24Новости СВО к этому часу: ВС РФ штурмуют Константинову, горит склад в Днепропетровске
14:28Лукашенко обвинил Пашиняна во лжи своему народу из-за заявлений о газовых трубах
14:03Военкомы похитили еще одного священника УПЦ и удерживают его в ТЦК
Лента новостейМолния