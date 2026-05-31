В Севастополе ввели продажу бензина по талонам

В Севастополе с сегодняшнего дня бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 реализуется только по талонам. Об этом 31 мая сообщил губернатор Михаил Развозжаев

2026-05-31T11:29

В Севастополе введены временные ограничения на продажу бензина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сегодня бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 будет продаваться только по талонам. Кроме того, помимо ранее действующего лимита в 20 литров на одну машину, вводится запрет на заправку топлива в канистры."С 7 утра на АЗС ТЭС сегодня велась продажа топлива. За несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день", — уточнил губернатор.Развожаев пояснил, что власти контролируют распределение запасов топлива в городе. Введённые ограничения носят временный характер и необходимы для того, чтобы обеспечить бензином как можно больше жителей, пока запасы на автозаправочных станциях не будут восполнены.

