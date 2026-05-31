https://ukraina.ru/20260531/mid-rf-rossiya-zavershaet-podgotovku-k-sudu-s-pribaltikoy-1079626370.html

МИД РФ: Россия завершает подготовку к суду с Прибалтикой

МИД РФ: Россия завершает подготовку к суду с Прибалтикой - 31.05.2026 Украина.ру

МИД РФ: Россия завершает подготовку к суду с Прибалтикой

Россия завершает обязательную досудебную стадию урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией из-за дискриминации русскоязычных. Об этом 31 мая сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-05-31T08:13

2026-05-31T08:13

2026-05-31T08:13

россия

новости

литва

латвия

мария захарова

мид

нато

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063512201_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_aeb579e5b06b4218f5fd80328b5890de.jpg

Россия завершает обязательную досудебную стадию урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией. из-за дискриминации русскоязычных, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года", — сказала она.Поводом для жалобы стало то, что прибалтийские республики отказываются прекратить политику, ущемляющую права русских. В этих странах запрещают использовать родной язык и преследуют несогласных.18 мая глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал Североатлантический альянс НАТО напасть на КалининградВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

литва

латвия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, новости, литва, латвия, мария захарова, мид, нато, украина.ру