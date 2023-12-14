Орбан не голосовал за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - 14.12.2023 Украина.ру
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Орбан не голосовал за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
Орбан не голосовал за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - 14.12.2023 Украина.ру
Орбан не голосовал за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
В ЕС похвастались как хитро удалось обойти вето Венгрии по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Лидеры приняли решение в тот момент, когда венгерский премьер вышел из зала, передаёт "Европейская правда" со ссылкой на свои источники
2023-12-14T23:05
2023-12-14T23:09
новости
виктор орбан
венгрия
украина
евросоюз
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Утверждается, что Орбан сознательно оставил встречу на время голосования за решение по Украине. По словам представителя команды президента Евросовета, юридических нарушений в таком голосовании нет. По его словам, "решение принято в отсутствии Орбана, но не за его спиной". Сам премьер Венгрии считает, что ЕС принял плохое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении. Орбан сказал, что не хочет в этом участвовать. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о том, что страны ЕС проголосовали за начало переговоров о приёме Украины и Молдавии в сообщество. Он назвал постановление саммита "символом надежды для народов этих стран и европейского контингента". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятое решение – "победа всей Европы".
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новости, виктор орбан, венгрия, украина, евросоюз, членство
Новости, Виктор Орбан, Венгрия, Украина, Евросоюз, членство

Орбан не голосовал за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

23:05 14.12.2023 (обновлено: 23:09 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В ЕС похвастались как хитро удалось обойти вето Венгрии по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Лидеры приняли решение в тот момент, когда венгерский премьер вышел из зала, передаёт "Европейская правда" со ссылкой на свои источники
Утверждается, что Орбан сознательно оставил встречу на время голосования за решение по Украине.
"Главное, что никто не выступил против этого решения. Таким образом, Евросоюз согласовал решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией и о предоставлении Грузии статуса кандидата", – цитирует издание одного из представителя структур ЕС.
По словам представителя команды президента Евросовета, юридических нарушений в таком голосовании нет. По его словам, "решение принято в отсутствии Орбана, но не за его спиной".
Сам премьер Венгрии считает, что ЕС принял плохое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении. Орбан сказал, что не хочет в этом участвовать.

"Решение начинать переговоры с Украиной при этих обстоятельствах абсолютно бессмысленное, нерациональное и неправильное. Венгрия не хочет участвовать в этом очень плохом решении", заявил Орбан.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о том, что страны ЕС проголосовали за начало переговоров о приёме Украины и Молдавии в сообщество. Он назвал постановление саммита "символом надежды для народов этих стран и европейского контингента". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятое решение – "победа всей Европы".
- РИА Новости, 1920, 11.12.2023
11 декабря, 18:28
Вступление Украины обойдется ЕС в 190 млрд евроЕвросоюзу следует пересмотреть свои финансовые обязательства, если он намерен принять в свой состав Украину, так как вступление страны обойдётся ЕС в 190 миллиардов евро. Такие данные приводит немецкий аналитический центр, передаёт издание Brussel Signal
 
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