https://ukraina.ru/20231214/1052133768.html

Орбан не голосовал за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Орбан не голосовал за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - 14.12.2023 Украина.ру

Орбан не голосовал за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

В ЕС похвастались как хитро удалось обойти вето Венгрии по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Лидеры приняли решение в тот момент, когда венгерский премьер вышел из зала, передаёт "Европейская правда" со ссылкой на свои источники

2023-12-14T23:05

2023-12-14T23:05

2023-12-14T23:09

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Утверждается, что Орбан сознательно оставил встречу на время голосования за решение по Украине. По словам представителя команды президента Евросовета, юридических нарушений в таком голосовании нет. По его словам, "решение принято в отсутствии Орбана, но не за его спиной". Сам премьер Венгрии считает, что ЕС принял плохое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении. Орбан сказал, что не хочет в этом участвовать. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о том, что страны ЕС проголосовали за начало переговоров о приёме Украины и Молдавии в сообщество. Он назвал постановление саммита "символом надежды для народов этих стран и европейского контингента". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятое решение – "победа всей Европы".

https://ukraina.ru/20231211/1051926427.html

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новости, виктор орбан, венгрия, украина, евросоюз, членство