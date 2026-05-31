Израиль заявил о захвате крепости крестоносцев Бофор в Ливане
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия взяла под контроль историческую крепость Бофор на юге Ливана. Об этом 31 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Армия обороны Израиля захватила историческую крепость крестоносцев Бофор, расположенную на стратегически важной высоте в Ливане.
По словам министра обороны Исраэля Каца, захват Бофора считается ключевым этапом наземной операции Израиля, поскольку крепость находится на скале высотой около 700 метров.
С нее обеспечивается полный визуальный и огневой контроль над долиной реки Литани и приграничными районами северного Израиля, добавил Кац.
26 мая израильские военные уведомили жителей ливанского города Набатия о необходимости покинуть свои дома, объяснив это предстоящими ударами по инфраструктуре "Хезболлы" в данном районе. Подробнее в материале НАТО отрабатывает удары по Союзному государству, США и Иран не договорились. Новости к этому часу
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по ЗАЭС. Хроника событий на утро 31 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на