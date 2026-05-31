Израиль заявил о захвате крепости крестоносцев Бофор в Ливане
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия взяла под контроль историческую крепость Бофор на юге Ливана.
Армия обороны Израиля захватила историческую крепость крестоносцев Бофор, расположенную на стратегически важной высоте в Ливане.По словам министра обороны Исраэля Каца, захват Бофора считается ключевым этапом наземной операции Израиля, поскольку крепость находится на скале высотой около 700 метров.С нее обеспечивается полный визуальный и огневой контроль над долиной реки Литани и приграничными районами северного Израиля, добавил Кац.26 мая израильские военные уведомили жителей ливанского города Набатия о необходимости покинуть свои дома, объяснив это предстоящими ударами по инфраструктуре "Хезболлы" в данном районе.
Израиль заявил о захвате крепости крестоносцев Бофор в Ливане

11:10 31.05.2026
 
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия взяла под контроль историческую крепость Бофор на юге Ливана. Об этом 31 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Армия обороны Израиля захватила историческую крепость крестоносцев Бофор, расположенную на стратегически важной высоте в Ливане.
По словам министра обороны Исраэля Каца, захват Бофора считается ключевым этапом наземной операции Израиля, поскольку крепость находится на скале высотой около 700 метров.
С нее обеспечивается полный визуальный и огневой контроль над долиной реки Литани и приграничными районами северного Израиля, добавил Кац.
26 мая израильские военные уведомили жителей ливанского города Набатия о необходимости покинуть свои дома, объяснив это предстоящими ударами по инфраструктуре "Хезболлы" в данном районе.
