The Guardian: страны AUKUS разработают подводные дроны для защиты интернет-кабелей

США, Великобритания и Австралия объявили о запуске совместной программы в рамках оборонного альянса AUKUS, направленной на разработку подводных беспилотных аппаратов. Об этом 31 мая сообщает британская газета The Guardian

2026-05-31T10:52

США, Великобритания и Австралия в рамках оборонного партнёрства AUKUS анонсировали совместную программу по созданию подводных беспилотников для защиты подводной интернет-инфраструктуры, пишет The Guardian.По информации издания, подводные дроны создаются для защиты подводных интернет-кабелей, которые являются критически важной инфраструктурой для глобальной связи и передачи данных.Кроме того, в рамках того же соглашения Австралия планирует приобрести у Соединённых Штатов три атомные подводные лодки, что станет частью более широкой стратегии по усилению военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе.Комментируя это решение, австралийский министр обороны Ричард Марлз заявил, что "морское дно превращается в поле боя". Он подчеркнул необходимость защищать подводную инфраструктуру страны от потенциальных угроз, которые, по мнению официальных лиц, становятся всё более актуальными в условиях современной геополитической конкуренции.Представители альянса AUKUS, созданного в 2021 году, неоднократно заявляли, что его целью является укрепление безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в противовес растущему влиянию Китая.Больше новостей представлено в обзоре Удар по ЗАЭС. Хроника событий на утро 31 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

