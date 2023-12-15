https://ukraina.ru/20231215/1052141691.html

Решение о ЕС. Главное на Украине на утро 15 декабря

Решение о ЕС. Главное на Украине на утро 15 декабря - 15.12.2023 Украина.ру

Решение о ЕС. Главное на Украине на утро 15 декабря

Лидеры стран ЕС одобрили резолюцию Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о членстве с Евросоюзе

2023-12-15T09:43

2023-12-15T09:43

2023-12-15T11:17

эксклюзив

хроники

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Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой сообщил в соцсети X (бывший Twitter. — Ред.) председатель Европейского совета Шарль Мишель.«Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией», — отметил Мишель.Примечательно, что открытие переговоров требовало согласия всех лидеров ЕС, в том числе и Венгрии, которая, как известно, до последнего заявляла о сопротивлении такому решению.Позже стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отсутствовал при одобрении этого решения.Как сообщило издание Politico, выйти из зала, где обсуждался вопрос членства Украины в ЕС, Орбану предложил канцлер Германии Олаф Шольц. Как рассказали изданию два должностных лица, которые были проинформированы о ходе переговоров, Шольц сказал Орбану в присутствии других лидеров, что если он действительно не желает соглашаться с началом переговоров о членстве Украины в ЕС, то может покинуть комнату, чтобы лидеры Евросоюза могли принять единогласное решение в его отсутствие.В то же время один из чиновников уточнил, что это предложение не было спонтанным, а согласованным во время предварительных обсуждений.Третий чиновник сказал, что Орбан «ненадолго отсутствовал, что было заранее согласовано и конструктивно с его стороны».Другое издание — Euractiv — со ссылкой на четырёх дипломатов ЕС также подтвердило эту информацию. Данный шаг, известный в Брюсселе как «конструктивное воздержание», позволил принять единогласное решение 26 лидерам ЕС.«Мы все были удивлены, что это произошло так быстро, в какой-то момент Шольц предложил Орбану сделать перерыв и выйти из комнаты, что тот и сделал», — рассказал изданию один из дипломатов ЕС.До этого, утром 14 декабря, СМИ сообщали, что руководители стран — лидеров ЕС попытались убедить Орбана в необходимости поддержки Украины, после чего последний якобы отметил, что не против вступления Украины в ЕС, но «не видит причин» для переговоров.Решение лидеров ЕС означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве — так называемую переговорную рамку. Её могут утвердить на следующем саммите Евросоюза весной 2024 года, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии.На решение руководителей стран — членов ЕС отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.«Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет. Есть решение об открытии переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Я благодарю всех, кто работал ради этого решения, спасибо всем, кто помогал. Поздравляю каждого украинца и украинку. Поздравляю и всю Молдавию, и тебя, Майя [Санду], лично. Историю творят те, кто не устает бороться за свободу», — отметил Зеленский.В то же время сторонние наблюдатели указали, что решение лидеров Евросоюза не стоит переоценивать.«Почему сегодняшнее решение по кейсу вступления Украины/Молдовы в ЕС, ничего ещё не означает, хоть и звучит громко. По всем СМИ прокатилась новость, что Евросовет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Офисные понесли эту новость как мега перемогу, но, как говорится, "дьявол в деталях". Переговоры начнутся только с марта и для полного вступления Украины и Молдавии понадобится еще около 70 единогласных голосований Евросовета. Для ЕС данное решение ничего почти не стоило, но оно крайне необходимо для мотивации украинцев дальше воевать, когда кругом негатив, разочарование, разруха, нищета, беспредел и т. д. Для правительства Молдавии это попытка продать своим избирателям "европейскую мечту" и повысить падающий рейтинг после поражения на региональных выборах, в надежде выиграть выборы 2024 году. Для полного вступления Украины (да и Молдавии) необходимо минимум 3–5 лет. Все понимают, что Украина столько не протянет, особенно без ПОСТОЯННОЙ крупной западной финансовой помощи. Каждый год Украине будет всё сложнее выбивать финансирование "игры". Разруха будет увеличиваться, армия инвалидов расти, кладбища расти, а города вымирать. И в один момент кредитный ручеек пересохнет и всё обрушится. Произойдет то, о чем мы говорим давно, — размен/распил территории Украины между всеми участниками игры. Как обычно западные партнеры дарят украинцам несбывшиеся мечту ради того, чтобы те далее воевали за интересы транснациональных корпораций и ВПК. В этом и есть вся трагичность ситуации. Мы почти на 100% уверены, что в ЕС Украину никто брать не будет. Но подбрасывать косточку будут постоянно, чтобы выжать из украинского кейса максимальный профит», — сообщил популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный».Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович (лицо, внесённое Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. — Ред.) в свою очередь указал на то, что решение, принятое лидерами стран — членов ЕС, запоздало.«Грузии дали статус кандидата. Это при том, что там творится. Не надо путать порядок вещей с беспорядком в голове. Евробюрократия на фоне системы конфликтов, в которой она оказалась, решила поддержать саму себя. Это как если бы в 1987 Монголия получила кандидатство на членство в СССР. Само существование ЕС как структуры, способной продуцировать цивилизационные решения, вызывает после 24.02.22 года... э-э-э, скажем так, сомнения. Если бы с нами начали переговоры в 2000-м, и лет за 15 договорились, то, возможно, нам бы удалось как-то извлечь какой-то профит из этого статуса. После начала большой войны, да ещё так как она идёт, — нет. Ну и я просто предвкушаю начало реальных переговоров — "хотя бы" по агропродукции. В общем, повесили морковочку перед носом в очередной раз и, судя по радостной истерии в соцсетях, вовремя. Вера в "помогли тебе твои ляхи" неистребима, а поиск господина, видимо, не должен превращаться никогда - иначе система перестанет функционировать. В этот раз — в мертвого господина. ЕС - мёртвый институт. Реликт прошлой эпохи. Эпохи Холодной войны - экономически - её продолжение. Когда ЕС отказался включать христианство в свою Конституцию, он потерял внутреннее содержание. С тех пор это поздний Советский Союз, с превалирующим классом паразитирующей бюрократии, с потерянной целью и внутренними игроками, задача которых - экономически урвать от центра", - указал политик.По его словам, Евросоюз не работает на общее благо."Заметьте: все страны ЕС не работают ни на какое общее благо. Нет ни одного большого проекта, который захватывал бы всех и вдохновлял бы всех. Хоть что-нибудь прорывное. Близко ничего нет. Все действуют по принципу: есть Центр и его нужно поиметь.И все это - пока действует старая финансовая система. Как только её заменят (а это неизбежно), ЕС быстро пройдет процессы, как СССР в 1990-91-м. Всё тоже самое: у ЕС нет ответа на вопрос - зачем существует ЕС? Пока - по привычке, и потому что есть эмиссионный центр и банковская система под него. Такова природа института. Если институт создан - он может ехать даже с абсолютно пустым содержанием, по инерции. ЕС - это институт Потсдамо-Ялтинской системы, которая закончилась. Именно поэтому в Европе - правый поворот. И вот, наконец, он дал нам милостивое разрешение с ним поговорить. Ничему не учит Будапештский меморандум. В этом всём одна хорошая новость - раз нас всё ещё разводят, мы ещё сильны. Правда тут же следует задней вторая - сила есть, ума нет", - подытожил политик.Кроме того, премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что его страна заблокировала выделение Украине пакета помощи в размере € 50 млрд."Итоги ночного заседания (саммита ЕС): вето на дополнительные деньги для Украины... Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки", — написал Орбан в Х.Это также расстроило украинцев."Радость Украины была не долгой, вместо денег нам снова дали пустые обещания и надежды! Венгрия наложила вето на выделение Украине €50 млрд. .Об этом сообщил премьер страны Виктор Орбан по итогам первого дня саммита Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил это. По его словам, против была только Венгрия. К вопросу вернутся на следующем саммите, который состоится в марте 2024 года", - отмечалось в публикации популярного телеграм-канала "Резидент".Таким образом, решение лидеров стран — членов ЕС вызвало на Украине не столько бурную радость, сколько ожесточённые споры.

https://ukraina.ru/20231214/1052127690.html

https://ukraina.ru/20231214/1052104701.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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