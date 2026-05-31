https://ukraina.ru/20260531/ssha-testiruyut-robotov-v-zone-boevykh-deystviy-na-ukraine-1079627227.html

США тестируют роботов в зоне боевых действий на Украине

США тестируют роботов в зоне боевых действий на Украине - 31.05.2026 Украина.ру

США тестируют роботов в зоне боевых действий на Украине

Американская компания Foundation Future Industries, имеющая связи с семьёй президента США Дональда Трампа, проводит испытания человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине. Об этом 31 мая сообщает телеканал CNBC

2026-05-31T10:27

2026-05-31T10:27

2026-05-31T10:27

украина

новости

сша

владимир зеленский

россия

дональд трамп

удар

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078948376_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac847543ed56605d3792335e850bcce1.jpg

Американская компания Foundation Future Industries, связанная с семьёй президента США Дональда Трампа, тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине, передаёт телеканал CNBC.Как сообщается на сайте телеканала, компания отправила на Украину два прототипа Phantom MK-1 для пилотной демонстрации. По заявлению компании, это первый известный случай применения человекоподобных роботов в зоне боевых действий.По информации CNBC, продолжающиеся испытания сосредоточены на выполнении логистических задач в опасных зонах. Как заявил глава компании Санкает Патак, испытания MK-1 на Украине уже подтвердили способность робота доставлять грузы.28 мая в соцсети X член палаты представителей США Анна Паулина Луна высказала мнение, что президент Украины является препятствием для мирного урегулирования. Подробнее в материале Конгрессмен США назвала Зеленского помехой на пути к мируБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по ЗАЭС. Хроника событий на утро 31 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости, сша, владимир зеленский, россия, дональд трамп, удар, украина.ру