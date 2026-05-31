США тестируют роботов в зоне боевых действий на Украине
Американская компания Foundation Future Industries, имеющая связи с семьёй президента США Дональда Трампа, проводит испытания человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине. Об этом 31 мая сообщает телеканал CNBC
2026-05-31T10:27
Американская компания Foundation Future Industries, связанная с семьёй президента США Дональда Трампа, тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине, передаёт телеканал CNBC.
Как сообщается на сайте телеканала, компания отправила на Украину два прототипа Phantom MK-1 для пилотной демонстрации. По заявлению компании, это первый известный случай применения человекоподобных роботов в зоне боевых действий.
По информации CNBC, продолжающиеся испытания сосредоточены на выполнении логистических задач в опасных зонах. Как заявил глава компании Санкает Патак, испытания MK-1 на Украине уже подтвердили способность робота доставлять грузы.
28 мая в соцсети X член палаты представителей США Анна Паулина Луна высказала мнение, что президент Украины является препятствием для мирного урегулирования.
