"Это хороший знак": военный блогер пояснил, как армия РФ воспользуется переброской бригад ВСУ в Авдеевку
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Если ВСУ перебросили под Авдеевку несколько бригад с Запорожского направления означает, что противник отменил планы активизироваться на этом направлении. Это дает возможность ВС РФ самим продвинуться в районе Каховского водохранилища. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Если ВСУ действительно перебросили под Авдеевку большое количество людей и техники (по некоторым данным от трех до шести бригад), это означает, что противник отменил свои планы наступать на Запорожском направлении, рассказал блогер.
Такие планы у украинского командования были, потому что они пытались прорваться в районе Пятихаток. Но если ВСУ перебросили с Запорожья три бригады, значит там наступать они не будут, добавил волонтер.
"Это хороший знак. Это значит, что мы сами можем продвинуться по дну Каховского водохранилища. Да, сейчас из-за погоды это дно превратилось в болото. Но летом оно было вполне пригодно для движения тяжелой техники", - отметил Живов.
Уничтожить эти три-шесть бригад ВСУ в Авдеевке будет непросто. Для этого потребуется очень слаженная работа разведки и средств поражения ВКС РФ. На оперативной глубине уничтожать противника можно при помощи планирующих авиабомб и кассетных боеприпасов, заключил собеседник Украина.ру.
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