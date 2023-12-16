https://ukraina.ru/20231216/1052149380.html

"Это хороший знак": военный блогер пояснил, как армия РФ воспользуется переброской бригад ВСУ в Авдеевку

"Это хороший знак": военный блогер пояснил, как армия РФ воспользуется переброской бригад ВСУ в Авдеевку - 16.12.2023 Украина.ру

"Это хороший знак": военный блогер пояснил, как армия РФ воспользуется переброской бригад ВСУ в Авдеевку

Если ВСУ перебросили под Авдеевку несколько бригад с Запорожского направления означает, что противник отменил планы активизироваться на этом направлении. Это дает возможность ВС РФ самим продвинуться в районе Каховского водохранилища. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов

2023-12-16T04:30

2023-12-16T04:30

2023-12-16T04:30

новости

авдеевка

запорожское направление

бригада

авиабомбы

каховское водохранилище

окружение

наступление

вс рф

всу

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Если ВСУ действительно перебросили под Авдеевку большое количество людей и техники (по некоторым данным от трех до шести бригад), это означает, что противник отменил свои планы наступать на Запорожском направлении, рассказал блогер.Такие планы у украинского командования были, потому что они пытались прорваться в районе Пятихаток. Но если ВСУ перебросили с Запорожья три бригады, значит там наступать они не будут, добавил волонтер.Уничтожить эти три-шесть бригад ВСУ в Авдеевке будет непросто. Для этого потребуется очень слаженная работа разведки и средств поражения ВКС РФ. На оперативной глубине уничтожать противника можно при помощи планирующих авиабомб и кассетных боеприпасов, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231215/1052128700.html

запорожское направление

каховское водохранилище

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