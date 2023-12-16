"Это хороший знак": военный блогер пояснил, как армия РФ воспользуется переброской бригад ВСУ в Авдеевку - 16.12.2023 Украина.ру
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"Это хороший знак": военный блогер пояснил, как армия РФ воспользуется переброской бригад ВСУ в Авдеевку
"Это хороший знак": военный блогер пояснил, как армия РФ воспользуется переброской бригад ВСУ в Авдеевку - 16.12.2023 Украина.ру
"Это хороший знак": военный блогер пояснил, как армия РФ воспользуется переброской бригад ВСУ в Авдеевку
Если ВСУ перебросили под Авдеевку несколько бригад с Запорожского направления означает, что противник отменил планы активизироваться на этом направлении. Это дает возможность ВС РФ самим продвинуться в районе Каховского водохранилища. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2023-12-16T04:30
2023-12-16T04:30
новости
авдеевка
запорожское направление
бригада
авиабомбы
каховское водохранилище
окружение
наступление
вс рф
всу
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Если ВСУ действительно перебросили под Авдеевку большое количество людей и техники (по некоторым данным от трех до шести бригад), это означает, что противник отменил свои планы наступать на Запорожском направлении, рассказал блогер.Такие планы у украинского командования были, потому что они пытались прорваться в районе Пятихаток. Но если ВСУ перебросили с Запорожья три бригады, значит там наступать они не будут, добавил волонтер.Уничтожить эти три-шесть бригад ВСУ в Авдеевке будет непросто. Для этого потребуется очень слаженная работа разведки и средств поражения ВКС РФ. На оперативной глубине уничтожать противника можно при помощи планирующих авиабомб и кассетных боеприпасов, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231215/1052128700.html
запорожское направление
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новости, авдеевка, запорожское направление, бригада, авиабомбы, каховское водохранилище, окружение, наступление, вс рф, всу, бои, план, сво, россия, украина, алексей живов
Новости, Авдеевка, Запорожское направление, бригада, авиабомбы, Каховское водохранилище, окружение, наступление, ВС РФ, ВСУ, бои, план, СВО, Россия, Украина, Алексей Живов

"Это хороший знак": военный блогер пояснил, как армия РФ воспользуется переброской бригад ВСУ в Авдеевку

04:30 16.12.2023
 
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© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Если ВСУ перебросили под Авдеевку несколько бригад с Запорожского направления означает, что противник отменил планы активизироваться на этом направлении. Это дает возможность ВС РФ самим продвинуться в районе Каховского водохранилища. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Если ВСУ действительно перебросили под Авдеевку большое количество людей и техники (по некоторым данным от трех до шести бригад), это означает, что противник отменил свои планы наступать на Запорожском направлении, рассказал блогер.
Такие планы у украинского командования были, потому что они пытались прорваться в районе Пятихаток. Но если ВСУ перебросили с Запорожья три бригады, значит там наступать они не будут, добавил волонтер.
"Это хороший знак. Это значит, что мы сами можем продвинуться по дну Каховского водохранилища. Да, сейчас из-за погоды это дно превратилось в болото. Но летом оно было вполне пригодно для движения тяжелой техники", - отметил Живов.
Уничтожить эти три-шесть бригад ВСУ в Авдеевке будет непросто. Для этого потребуется очень слаженная работа разведки и средств поражения ВКС РФ. На оперативной глубине уничтожать противника можно при помощи планирующих авиабомб и кассетных боеприпасов, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиАвдеевкаЗапорожское направлениебригадаавиабомбыКаховское водохранилищеокружениенаступлениеВС РФВСУбоипланСВОРоссияУкраинаАлексей Живов
 
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