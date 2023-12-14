https://ukraina.ru/20231214/1052064550.html

Алексей Живов: Россия взяла Марьинку, чтобы выбраться из "воздушного капкана" ВСУ и освободить Херсон

Алексей Живов: Россия взяла Марьинку, чтобы выбраться из "воздушного капкана" ВСУ и освободить Херсон - 14.12.2023 Украина.ру

Алексей Живов: Россия взяла Марьинку, чтобы выбраться из "воздушного капкана" ВСУ и освободить Херсон

Мы можем наступать на Северном направлении. Если мы займем Чернигов, мы создадим постоянную угрозу Киеву.

2023-12-14T07:53

2023-12-14T07:53

2023-12-14T07:53

интервью

всу

россия

херсон

марьинка

авдеевка

дроны

артиллерия

вкс

авиабомбы

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Мы же приобнимем Украину со всех сторон. И тогда противник сильно задергается. Кстати, за год в Белоруссии дважды концентрировалась наша крупная группировка. Но оба раза она оттуда выходила. Поэтому в 2024 году Генштаб может попытаться провернуть такую операцию, считает военный блогер и военный волонтер Алексей ЖивовОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее военкоры с мест сообщили, что ВС РФ не просто полностью зачистили кадастровую площадь Марьинки от ВСУ, но и начали расширять фронт в полях. Однако по поводу важности этого города в экспертном сообществе возникли споры. Одни говорят, что продвижение на этом направлении нам ничего не даст, поскольку придется долго взламывать крупный укрепрайон противника в Курахово. Другие же считают, что из Мариьнки можно попытаться осуществить более глубокий охват Авдеевки и Угледара.- Алексей, кто тут ближе к правде?- Ближе к правде генералы Генштаба и нижестоящие офицеры, которые планируют операции и понимают, где нам надо продвигаться.Взятие Марьинки, Авдеевки и Артемовска означает выравнивание Донецкого фронта, отодвигание противника от самого Донецка и лишение возможности ВСУ осуществлять артиллерийские обстрелы города. Шаг за шагом это происходит.В Марьинке ребята все время потихонечку двигались вперед. Боевая работа там шла не так, как в Авдеевке (сразу накинулись и стартовала мощная кампания). Но мы двигались вперед и добились успехов. А эти успехи действительно огромные.Авдеевка и Мариьнка – это один из самых мощных укрепрайонов в мире. Взять его очень непросто. Мы ждем результатов по Авдеевке.- Как раз сообщают, что в Авдеевке уже начались городские бои. Стоит ли нам этому сильно радоваться?- Есть прогноз, что у Генштаба есть желание до нового года закончить с Авдеевкой и войти в новый год с освобожденной Донецкой агломерацией.Конечно, нам стоит радоваться этим городским боям. Я в последнее время часто езжу в Донецк. Я там всегда ношу с собой компас, чтобы понять, откуда стреляют. И когда я сажусь в кафе, я выбираю стену, которая тебя в буквальном смысле слова закрывает тебя от Авдеевского укрепрайона. Надеюсь, что со взятием Авдеевки ВСУ перестанут стрелять по городу из западной и советской артиллерии.Да, там идут очень тяжелые бои. Немало наших парней сложат там головы. Но это надо было сделать. Президент же назвал одной из целей СВО освободить Донбасс и обеспечить его безопасность. Постепенно эта задача решается.Вопрос только в том, как далеко мы можем выкатиться из Авдеевки. Потому что ВСУ могут либо отойти в Славянско-Краматорскую агломерацию, либо занять оборону на рубеже различных водных преград (там хватает мелких речушек).После взятия Артемовска у нас была надежда, что мы сможем отбросить противника далеко, потому что якобы ему было не за что зацепиться. Тогда известные события не позволили этому случиться. Но сейчас весь фронт пришел в движение.На Южно-Донецком направлении у нас тоже есть успехи. Те села, которые мы вынуждено оставили летом в рамках активной обороны, постепенно возвращаются под наш контроль. Там тоже огромная линия фронта (километров 200) и она вся пришла в движение.- Про Артемовск и юг мы говорим отдельно. А как быть с тем, что в Авдеевку ВСУ бросили резервы в размере от трех до шести бригад?- Если ВСУ действительно перебросили в Авдеевку такое количество людей и техники, это означает, что отменили все свои планы наступать на Запорожском направлении. Такие планы у противника были. Они все равно пытались прорваться в районе Пятихаток. Если они перебросили три бригады, значит, они точно наступать не будут.Это хороший знак. Это значит, что мы сами можем продвинуться по дну Каховского водохранилища. Да, сейчас из-за погоды это дно превратилось в болото. Но летом оно было вполне пригодно для движения тяжелой техники.На Южно-Донецком направлении в сторону Запорожья мы тоже можем развивать наступление. Если у нас есть свежие силы.Что касается самой Авдеевки, то перебить эти три-шесть бригад будет непросто. Для таких задач нужна очень слаженная работа разведки и средств поражения. На оперативной глубине уничтожать противника можно при помощи планирующих авиабомб (ФАБ-500, ФАБ-1500) и кассетных боеприпасов (РБК-500 с планирующими модулями).Возникает вопрос, насколько наши ВКС готовы поражать эти бригады на марше (а именно там их и надо разбить) и какое количество этих боеприпасов есть у нас в наличии. Потому что после первых эффектных кадров нашего применения РБК-500 в Авдеевке и на Южно-Донецком направлении про них больше ничего не слышали.Да, были кадры применения. Да, была информация, что ВСУ от этого пребывают в священном трепете и ужасе. Но потом все закончилось.Учитывая, насколько активно противник применяет кассетные боеприпасы и какую боль они причиняют нашим подразделениям, надеюсь, что мы их засыплем этими типами бомб.В чем еще опасность и сила кассетных боеприпасов? Они имеют не столько поражающий, сколько пугающий эффект. Работа на линии боевого соприкосновения превращается для военнослужащих в перманентный ужас. Грубо говоря, тебе надо защищаться от FPV-дронов, ты обложился глушилками, а в тебя прилетела кассета, от которой тебя ничего не защищает.Поэтому мы можем осложнить работу ВСУ в Авдеевке настолько, чтобы они даже боялись выдвигаться на передовую. Накройте одну роту с кучей пугающих кадров, чтобы другие отказывались выходить на позиции.Повторюсь, вопрос упирается в технические средства ВКС. Сколько у нас планирующих модулей? Сколько у нас бомб? Насколько мы можем поражать эти цели?- Вы сказали про ФАБы и про кассетные боеприпасы. Некоторые эксперты говорят, что нам на Авдеевку надо бы бросить объемно-детонирующие бомбы (ОДАБы), с помощью которых мы в Афганистане выкуривали "духов" из пещер. Они у нас есть?- Это папа всех бомб. Но пока нет подтверждений, что у нас есть такое оружие.Понимаете, на наших складах лежит большой ассортимент бомб. Но носителей для них не так много. Грубо говоря, если МиГ-31 переделан под "Кинжал", он другие ракеты не таскает. Взлетел-выпустил-ушел на аэродром. То же самое касается наших бомбардировщиков. В какой-то момент победила идея, что ракета лучше бомб, и это направление мы почти не развивали.Бомб много. Но планирующих боеприпасов, благодаря которым ВКС могут относительно безопасно работать по линии фронта, у нас ограниченное количество. Это технически сложный прибор с современной электроникой и с модулем ГЛОНАСС.Кроме ОДАБов у нас есть все типы боеприпасов. Вопрос в том, как их доставить, не подвергая риску пилотов штурмовиков Су-34. Нужны планирующие модули под каждый тип бомб.У нас в основном используют планирующие модули для установки на ФАБ-250 и ФАБ-500. Но было бы разумнее ставить его на ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Потому что это больший поражающий эффект при той же цене.- Вы сказали об огромном психологическом эффекте кассетных боеприпасов. Наших бойцов они не испугали?- Наибольших успехов ВСУ, применяя такие боеприпасы, добиваются на Херсонском направлении. Они бьют кассетами по нашему берегу, а также осуществляют дистанционное минирование немецкими кассетами, которые как грибочки встают. У них есть электромагнитный детонатор. Они взрываются не только при приближении нашей техники, но и при включенном смартфоне.Да, российскую армию это не остановило. Но серьезно затруднило ее работу. Нам стало тяжелее вывозить раненых и осуществлять логистику. Когда противник держит наш передний край под таким огневым контролем, нам тяжело выдавить его с определенного плацдарма. Нам удается только стабилизировать ситуацию.Я не скажу, что из-за кассетных боеприпасов кто-то из наших военнослужащих убегал. Но офицерам приходится придумывать новые способы, чтобы защитить личный состав. Сами бойцы просят меня распространить информацию относительно того, какие типы кассетных боеприпасов используют ВСУ. Чтобы все были предельно внимательны и осторожны.Понимаете, современному солдату очень тяжело даже дойти до линии боевого соприкосновения. Если 50 лет назад вы могли спокойно пройти по тропинке, то сейчас вам приходится постоянно смотреть под ноги (нет ли там кассетных мин) и смотреть вверх (нет ли там вражеских дронов). Нагрузка выросла. Это тяжело физически.Да, воевать тяжело. Но наши бойцы никуда от этого не бегут. И нам эти боеприпасы надо применять чаще.Более того, мотивация ВСУ с каждым днем СВО падает. А мотивация ВС РФ с каждым днем растет. Это суровая русская убежденность, что мы все преодолеем, но все равно победим. Потому что правда за нами.- Вы упомянули Херсонское направление. Зачем ВСУ зубами держатся за этот плацдарм, если никакое форсирование Днепра и наступление на Крым невозможно?- ВСУ пытаются создать ловушку для нашей группировки. Сейчас объясню, что я имею в виду.Мы находимся на более низком берегу Днепра. И каждый раз, когда мы пытаемся уничтожить украинские мини-плацдармы между Алешками и Крынками (остальные участки мы надежно удерживаем), нашим войскам постоянно приходится подходить близко к берегу в зону доступа украинских кассетных боеприпасов и FPV-дронов. И за счет небольшого преимущества в аэро-разведке (у противника там много беспилотников), а также огромного ассортимента средств дистанционного поражения, наши войска каждый раз оказываются в "воздушном капкане".Враг понимает, что победить у него там нет шансов. Просто он пытается обескровить нашу группировку, которая пытается ликвидировать украинские плацдармы.- Грубо говоря, ВСУ стараются подпустить нас ближе к своим позициям и перестрелять?- Совершенно верно.Сунь-цзы в своем "Искусстве войны" очень много внимания уделяет местности, где ведутся боевые действия. Военачальник всегда должен подбирать удобный масштаб под имеющиеся ресурсы. И рельефу местности всегда уделялось огромное внимание. ВСУ выбрали удачный ландшафт. Да, форсировать Днепр они не могут. Но они создают нам огромные трудности, когда мы пытаемся сбросить их в Днепр.ВСУ уже приковали внимание нашей армии к этому месту. Мы уже расходуем много ресурсов на эту территорию. Плюс, для Киева важен политический пиар. Им нужно обеспечить источник маленьких "перемог", чтобы показать украинскому обществу и Западу, что у них что-то получается. Вот они на Днепре и снимают ролики, как они накрывают наши подразделения.Но ничего они там не добились. Их потери на Днепре в любом случае значительно выше наших. ВС РФ каждый день с помощью FPV-дронов топят несколько украинских лодок (в каждой лодке по 10 человек). В реке каждый день остается по 20-30 всушников. Не говоря уже о тех, кто высадился. Весь район Антоновского моста усеян трупами вражеских солдат. А по Крынкам мы вообще всеми типами боеприпасов работаем (артиллерия, РСЗО, ФАБы). Но Украина не показывает огромную цену, которую она платит за удержание этого плацдарма.- Если мы будем наступать на юге, эта история прекратится?- Эта история может прекратиться. Если наше наступление на Авдеевку действительно заставило ВСУ снять с Запорожья от 3 до 6 бригад (с "Абрамсами" и "Страйкерами), то ресурсов у противника не так много. И любое наше наступление там, где они этого не ждут, вынудить Киев перебрасывать наиболее опытных бойцов на пожароопасные направления.Я вообще считаю, что мы можем наступать на Северном направлении. Если мы займем Чернигов, мы создадим постоянную угрозу Киеву. (Мы же приобняли Украину со всех сторон). И тогда противник сильно задергается.Кстати, за год в Белоруссии дважды концентрировалась наша крупная группировка. Но оба раза она оттуда выходила.Но понятно, что такие стратегические операции должны разрабатывать в Генштабе. Потому что они обладают всей полнотой информации.- Теперь я задам вопрос про Артемовск. Поступают сообщения, что наши войска начали штурм Богдановки, Ивановского и Клещеевки, а это создает прямую угрозу для Часов Яра. Сможем ли мы обозначить хотя бы общие контуры операции по освобождению всей Славянско-Краматорской агломерации.- Это зависит от того, сколько у нас в резерве есть свежих дивизий и бригад для наступления. Я это не до конца понимаю. И слава богу.Когда-то я приезжал на позиции бойцов, которые сидели в полукотле в районе Вербового. Я спросил: "Как вы думаете, сколько нам нужно сил, чтобы купировать этот полукотел и начать отбрасывать ВСУ"? Они сказали, что для этого нужна свежая и хорошо оснащенная дивизия.Мы не знаем, сколько у нас свежих дивизий, насколько они обучены и насколько они оснащены для ведения современной войны (FPV-дроны и кассетные боеприпасы). Если там достаточно офицеров, получивших опыт в СВО, мы вполне можем позволить себе в следующем году выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию.Еще мне кажется, что мы можем что-то придумать с Херсоном. Тем более, что об этом недавно заявлял губернатор Сальдо по итогам встречи с Владимиром Путиным. А для этого надо отвлечь высококвалифицированную Херсонскую группировку ВСУ на какое-то другое направление, чтобы они были вынуждены затыкать там дыры.В марте 2023 года у нас президентские выборы. И возвращение Херсона стало бы прекрасным подарком для граждан России.До конца этого года нашим максимальным результатом станет отодвигание линии фронта от Донецка и продвижение на Южно-Донецком направлении.- Я только добавлю насчет Херсона. Опыт Великой Отечественной войны подсказывает, что для его освобождения нам под контроль надо брать почти всю территорию Украины.- Во время Великой Отечественной войны не было планирующих бомб, высокоточных ракет, кассетных боеприпасов и FPV-дронов. С тех пор война изменилась до неузнаваемости.Кавалерия долгое время решала исход войн. Даже когда появилось огнестрельное оружие, всадники все равно были основной ударной силой. Но потом появился пулемет, который отправил кавалерию в прошлое. Сейчас этим "пулеметом" стала малая авиация (FPV-дроны, дроны-бомбардировщики и дроны-разведчики).Я уверен, что мы освободим Херсон, если используем современные средства поражения и суворовскую смекалку. Тем более, что Суворов небольшими ресурсами брал сложные объекты примерно в этих же местах.Да, операция Красной Армии по освобождению Херсона была сложной. Но за сам город как таковых боев не было. Мы зашли по Правобережью со стороны Кривого Рога. Основная наша группировка подошла к Херсону. В этот момент началась имитация форсирования Днепра. Мы отвлекли немцев на форсирование, а наша основная группировка продвинулась вперед. И когда гитлеровцы опомнились, они поняли, что надо оставлять Херсон и уходить в Николаев.Сейчас это в обозримой перспективе невозможно. Вы правы, что для этого нам надо с Южно-Донецкого направления освободить Запорожье, оттуда двигаться на Кривой Рог и оттуда на Херсон. Для этого нам потребуется года два.Пока у нас таких ресурсов нет. Но движение в сторону Запорожья у нас есть.

https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html

https://ukraina.ru/20231213/1052059196.html

https://ukraina.ru/20231213/1052005623.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, херсон, марьинка, авдеевка, дроны, артиллерия, вкс, авиабомбы, беспилотники, сво