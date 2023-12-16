"Их нужно как-то утилизировать": политолог рассказал, когда ракеты "Тополь-М" ударят по мостам на Днепре - 16.12.2023 Украина.ру
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"Их нужно как-то утилизировать": политолог рассказал, когда ракеты "Тополь-М" ударят по мостам на Днепре
"Их нужно как-то утилизировать": политолог рассказал, когда ракеты "Тополь-М" ударят по мостам на Днепре - 16.12.2023 Украина.ру
"Их нужно как-то утилизировать": политолог рассказал, когда ракеты "Тополь-М" ударят по мостам на Днепре
Устаревшие комплексы "Тополь-М" необходимо утилизировать. Если заменить в ракете ядерную часть на обычный "чугуний", их можно использовать для уничтожения военных объектов на территории Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2023-12-16T05:45
2023-12-16T05:45
новости
украина
россия
ракета
вооружение
ядерное оружие
мосты
сво
ракетный удар
всу
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Сейчас Россия меняет ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь-М" на более современный "Ярс". И устаревшие ракеты надо как-то утилизировать. Ничто не мешает заменить их боевую часть с ядерной на неядерную (просто залить чугуний), и послать на Украину, рассказал эксперт.Один удар по мосту через Днепр – несколько пролетов этого моста перестанет существовать. Несложно посчитать массу, кинетическую скорость этой ракеты и высоту ее полета, добавил политолог.В свое время США подобным образом утилизировали снаряды и бомбы с обедненным ураном, уничтожая Югославию. Россия поступит более гуманно, мы просто бросим чугуний, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231214/1052097879.html
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новости, украина, россия, ракета, вооружение, ядерное оружие, мосты, сво, ракетный удар, всу, вс рф, бомба, югославия, снаряды
Новости, Украина, Россия, Ракета, вооружение, Ядерное оружие, мосты, СВО, ракетный удар, ВСУ, ВС РФ, бомба, Югославия, снаряды

"Их нужно как-то утилизировать": политолог рассказал, когда ракеты "Тополь-М" ударят по мостам на Днепре

05:45 16.12.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Устаревшие комплексы "Тополь-М" необходимо утилизировать. Если заменить в ракете ядерную часть на обычный "чугуний", их можно использовать для уничтожения военных объектов на территории Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Сейчас Россия меняет ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь-М" на более современный "Ярс". И устаревшие ракеты надо как-то утилизировать. Ничто не мешает заменить их боевую часть с ядерной на неядерную (просто залить чугуний), и послать на Украину, рассказал эксперт.
Один удар по мосту через Днепр – несколько пролетов этого моста перестанет существовать. Несложно посчитать массу, кинетическую скорость этой ракеты и высоту ее полета, добавил политолог.
"Конечно, нам надо будет предупредить США, что через 40 минут будет старт межконтинентальной ракеты. Пусть они не беспокоятся. Она в неядерном снаряжении и даже в сторону Польши она не полетит. Утилизировать так утилизировать", - указал Подлесный.
В свое время США подобным образом утилизировали снаряды и бомбы с обедненным ураном, уничтожая Югославию. Россия поступит более гуманно, мы просто бросим чугуний, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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