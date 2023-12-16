https://ukraina.ru/20231216/1052133911.html

"Их нужно как-то утилизировать": политолог рассказал, когда ракеты "Тополь-М" ударят по мостам на Днепре

"Их нужно как-то утилизировать": политолог рассказал, когда ракеты "Тополь-М" ударят по мостам на Днепре - 16.12.2023 Украина.ру

"Их нужно как-то утилизировать": политолог рассказал, когда ракеты "Тополь-М" ударят по мостам на Днепре

Устаревшие комплексы "Тополь-М" необходимо утилизировать. Если заменить в ракете ядерную часть на обычный "чугуний", их можно использовать для уничтожения военных объектов на территории Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2023-12-16T05:45

2023-12-16T05:45

2023-12-16T05:45

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Сейчас Россия меняет ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь-М" на более современный "Ярс". И устаревшие ракеты надо как-то утилизировать. Ничто не мешает заменить их боевую часть с ядерной на неядерную (просто залить чугуний), и послать на Украину, рассказал эксперт.Один удар по мосту через Днепр – несколько пролетов этого моста перестанет существовать. Несложно посчитать массу, кинетическую скорость этой ракеты и высоту ее полета, добавил политолог.В свое время США подобным образом утилизировали снаряды и бомбы с обедненным ураном, уничтожая Югославию. Россия поступит более гуманно, мы просто бросим чугуний, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231214/1052097879.html

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новости, украина, россия, ракета, вооружение, ядерное оружие, мосты, сво, ракетный удар, всу, вс рф, бомба, югославия, снаряды