My Heart Will Go On: пока Франция протестовала, Макрон с женой отжигал на концерте Селин Дион - 19.10.2026 Украина.ру
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My Heart Will Go On: пока Франция протестовала, Макрон с женой отжигал на концерте Селин Дион
My Heart Will Go On: пока Франция протестовала, Макрон с женой отжигал на концерте Селин Дион - 19.10.2026 Украина.ру
My Heart Will Go On: пока Франция протестовала, Макрон с женой отжигал на концерте Селин Дион
Шестнадцатого октября Эммануэль Макрон и его супруга Брижит посетили предпоследний концерт Селин Дион в парижской Plenitude Arena. На следующий день по всей стране должна была пройти масштабная акция протеста. Совпадение оценили не все
2026-10-19T11:05
2026-10-19T11:05
новости
франция
эммануэль макрон
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Выступление стало 15-м в парижской серии концертов Дион. Собралось около 35 тысяч человек. Макроны прибыли и ушли незаметно, но зрители всё равно их увидели — в ложе. Брижит пришла не одна: взяла с собой внука Ореля и внучек Элизу и Камиллу. Среди зрителей были и другие знаменитости: бельгийский музыкант Stromae, актёр Омар Си, певицы Zaho de Sagazan и Dadju. Сама Дион со сцены высокопоставленных гостей никак не упомянула.Визит вызвал критику в соцсетях. Президента упрекнули в том, что он развлекался накануне общенациональной акции протеста, запланированной на 17 октября. Оппозиционные комментаторы сочли появление главы государства на концерте неуместным на фоне социальной напряжённости. Макрона не осуждаем — понять можно. Сама Дион завершила парижские гастроли как раз 17 октября, дав 16-й концерт. Следующая серия выступлений во французской столице запланирована аж на май 2027 года — и состоится уже после президентских выборов. Возможно, в следующий раз Эммануэль на концерт бы и не попал. Так что момент был выбран идеально. Просто не для всех.Ранее в новостях: "Наследие Макрона": Франция горит — 400 задержанных, разграбленный дом префекта
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новости, франция, эммануэль макрон
Новости, Франция, Эммануэль Макрон

My Heart Will Go On: пока Франция протестовала, Макрон с женой отжигал на концерте Селин Дион

11:05 19.10.2026
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкВстреча Э. Макрона и Д. Трампа в Париже
Встреча Э. Макрона и Д. Трампа в Париже - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Шестнадцатого октября Эммануэль Макрон и его супруга Брижит посетили предпоследний концерт Селин Дион в парижской Plenitude Arena. На следующий день по всей стране должна была пройти масштабная акция протеста. Совпадение оценили не все
Выступление стало 15-м в парижской серии концертов Дион. Собралось около 35 тысяч человек. Макроны прибыли и ушли незаметно, но зрители всё равно их увидели — в ложе.
Брижит пришла не одна: взяла с собой внука Ореля и внучек Элизу и Камиллу. Среди зрителей были и другие знаменитости: бельгийский музыкант Stromae, актёр Омар Си, певицы Zaho de Sagazan и Dadju. Сама Дион со сцены высокопоставленных гостей никак не упомянула.
Визит вызвал критику в соцсетях. Президента упрекнули в том, что он развлекался накануне общенациональной акции протеста, запланированной на 17 октября. Оппозиционные комментаторы сочли появление главы государства на концерте неуместным на фоне социальной напряжённости.
Макрона не осуждаем — понять можно. Сама Дион завершила парижские гастроли как раз 17 октября, дав 16-й концерт. Следующая серия выступлений во французской столице запланирована аж на май 2027 года — и состоится уже после президентских выборов. Возможно, в следующий раз Эммануэль на концерт бы и не попал. Так что момент был выбран идеально. Просто не для всех.
Ранее в новостях: "Наследие Макрона": Франция горит — 400 задержанных, разграбленный дом префекта
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