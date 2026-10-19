Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину решить судьбу Украины - 19.10.2026 Украина.ру
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Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину решить судьбу Украины
Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину решить судьбу Украины - 19.10.2026 Украина.ру
Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину решить судьбу Украины
Президент России Владимир Путин предложил главе Белого дома Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину организовать в ноябре трехсторонний саммит, чтобы обсудить варианты мирного урегулирования украинского кризиса без участия Владимира Зеленского, передает The Wall Street Journal
2026-10-19T10:56
2026-10-19T10:56
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По информации журналистов, эту инициативу российский лидер озвучил американскому коллеге во время телефонных переговоров 9 октября. В ходе того же разговора руководители государств согласовали крупную сделку по экспорту дизельного топлива из РФ на американские и мировые рынки. Предполагается, что лидеры трех держав могли бы встретиться на полях международного форума АТЭС, который запланирован на 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэне. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что подобный саммит действительно находится на стадии обсуждения, однако окончательных договоренностей стороны пока не достигли. Трамп также еще не озвучил финального согласия.О призывах США к миру - в материале Зеленский должен сосредоточиться на сделке с Россией и встретиться с Путиным — Трамп на сайте Украина.ру.
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новости, россия, китай, кремль, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, атэс, украина.ру
Новости, Россия, Китай, Кремль, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, АТЭС, Украина.ру

Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину решить судьбу Украины

10:56 19.10.2026
 
© РИА Новости . POOLПрезидент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств - членов ШОС
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . POOL
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Президент России Владимир Путин предложил главе Белого дома Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину организовать в ноябре трехсторонний саммит, чтобы обсудить варианты мирного урегулирования украинского кризиса без участия Владимира Зеленского, передает The Wall Street Journal
По информации журналистов, эту инициативу российский лидер озвучил американскому коллеге во время телефонных переговоров 9 октября. В ходе того же разговора руководители государств согласовали крупную сделку по экспорту дизельного топлива из РФ на американские и мировые рынки.
Предполагается, что лидеры трех держав могли бы встретиться на полях международного форума АТЭС, который запланирован на 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэне.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что подобный саммит действительно находится на стадии обсуждения, однако окончательных договоренностей стороны пока не достигли. Трамп также еще не озвучил финального согласия.
О призывах США к миру - в материале Зеленский должен сосредоточиться на сделке с Россией и встретиться с Путиным — Трамп на сайте Украина.ру.
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