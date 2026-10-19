https://ukraina.ru/20261019/zelenskiy-opyat-nedovolen-trampu-prileteli-publichnye-obvineniya-ot-kieva-1083913585.html

Зеленский опять недоволен: Трампу прилетели публичные обвинения от Киева

Зеленский опять недоволен: Трампу прилетели публичные обвинения от Киева - 19.10.2026 Украина.ру

Зеленский опять недоволен: Трампу прилетели публичные обвинения от Киева

Владимир Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в действиях, которые выглядят как попытка склонить Киев к капитуляции перед Россией, передает агентство Bloomberg

2026-10-19T11:28

2026-10-19T11:28

2026-10-19T11:28

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Он подчеркнул, что последние шаги Вашингтона создают устойчивое впечатление, будто конфликт пытаются завершить исключительно за счет уступок со стороны украинского государства, хотя он и не берется утверждать, что американские партнеры преследуют именно такую цель. В качестве примеров недружественного курса Зеленский привел искусственное ограничение скорости работы спутниковой сети Starlink для военных нужд, а также резкое сокращение поставок ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.По его словам, сейчас США отгружают всего 12 зенитных ракет в месяц, что в четыре раза меньше объемов, которые Киев получал при администрации Джо Байдена. Зеленский отметил, что Украина уже полностью оплатила эти вооружения, однако Белый дом согласовал передачу лишь малой части.Кроме того, Вашингтон пригрозил полностью заморозить военную помощь, если украинские силы не прекратят атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Зеленский рассказал, что предлагал США компромисс: Киев отказывается от ударов по российскому дизельному топливу в обмен на полноценную защиту своих объектов системами Patriot. Однако американская сторона отвергла эту модель, потребовав прекратить налеты в одностороннем порядке под угрозой отключения от снабжения.Несмотря на текущие трения, которые Зеленский назвал временной "агонией" из-за избирательного процесса, он выразил надежду на стабилизацию контактов после промежуточных выборов в США 3 ноября. Накануне Трамп в очередной раз выступил с жесткой критикой в адрес украинского руководства, обвинив Зеленского в нежелании прекращать боевые действия.Подробнее - в материале Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп на сайте Украина.ру.

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новости, сша, киев, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, украина.ру