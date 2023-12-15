https://ukraina.ru/20231215/1052158210.html

Исконно русские города Одесса и Николаев, кризис на поле боя для ВСУ. О чём говорили эксперты 15 декабря

Исконно русские города Одесса и Николаев, кризис на поле боя для ВСУ. О чём говорили эксперты 15 декабря - 15.12.2023 Украина.ру

Исконно русские города Одесса и Николаев, кризис на поле боя для ВСУ. О чём говорили эксперты 15 декабря

Украина.ру, 15.12.2023

2023-12-15T16:03

2023-12-15T16:03

2023-12-15T16:50

эксклюзив

михаил онуфриенко

валерий залужный

всу

контрнаступление

александр перенджиев

запад

киев

владимир путин

юрий кнутов

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«Необходимо освобождать Одессу и Николаев»Во время прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом. По его словам, все Причерноморье отошло к России по итогам русско-турецких войск, когда Украины еще не было.Вся Новороссия представляет интерес для России, отмечает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.По его словам, Одесса и Николаев играют ключевую роль в безопасности морского судоходства. Оттуда запускают морские беспилотники, которые атакуют военные и гражданские суда, создавая угрозу не только для нашего флота, но и для судов других государств.Там же базируются и корабли-матки, с которых эти беспилотники сбрасываются.«Если мы хотим создать безопасную ситуацию в акватории Черного моря, необходимо освобождать Одессу и Николаев. Но такая задача если и рассматривается, то в отдаленной перспективе. Ближайшая задача — освобождение территории ДНР и ЛНР.Дальше нужно смотреть на политическое решение военного конфликта между Россией и Украиной, потому что киевский режим может быть сменен на другой, лояльный России. И тогда многие вопросы отпадут, продолжение СВО станет необязательным.Но Одесса и Николаев — исконно российские города, вошедшие в состав империи, когда Украины еще не существовало. Они же позволяют получить выход к Приднестровью с русскоязычным населением, которое будет притесняться, если регион попадет под контроль Молдавии или Украины», — рассказал Кнутов.Также Владимир Путин уделил внимание южному направлению СВО, говоря в том числе и об огромных потерях ВСУ на плацдарме в Крынках.Украина захватила плацдарм в районе Антоновского моста, чтобы попытаться двинуться в сторону Крыма, поясняет Кнутов. До Перекопа там от 100 до 80 километров. Плюс движение по левому берегу Днепра — это движение к Запорожью в сторону АЭС.«Еще год назад Зеленский обещал, что над ней будет установлен контроль. В связи с этим ВСУ поставлена задача свернуть наступательные действия в районе Орехова и Мелитополя.Отчасти боевые действия сокращены и на Южнодонецком направлении в районе Угледара. Высвободившиеся ресурсы они используют, чтобы расширить плацдарм на левом берегу Днепра.Тактика действий там очень своеобразная. Ночью они перебрасывают около 100 солдат. 20–30 человек у них остается на берегу. Но на следующий день мы накрываем эти позиции с помощью ФАБов и дальнобойной артиллерии. Противник сотню эту теряет, ночью эта история повторяется, и так уже почти два месяца.Потери там катастрофические, но киевский режим не останавливается», — сообщил военный эксперт.Для ВСУ наступает кризис на поле бояВСУ уже ощущают нехватку кадров. И эта проблема будет только нарастать, уверен военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.А когда у киевского режима не будет кадровых военных, то хватать людей на улицах и отправлять их на фронт станет просто бессмысленно. И только тогда мы начнем двигаться вперед с наименьшими потерями, считает эксперт.«Сейчас еще не время для наступления. Надо немного подождать. Надо подпустить поближе силы противника, чтобы устроить им огненную завесу. А потом мы будем окружать украинские войска, стараясь как можно больше людей взять в плен.Возможно, что мы вообще будем создавать больше подразделений из бывших вэсэушников, которые помогут нам освободить всю Украину», — заявил Перенджиев.Кризис для противника на поле боя уже наступает, продолжил он, и Киев это понимает. Да, Запад поставил все, что обещал. Но примерно 70% этой натовской техники мы уничтожили. Скоро воевать им нечем будет. Не будет ни людей, ни оружия, ни боеприпасов.«Да, пока есть поставки. Да, пока удается компенсировать потери за счет польских и американских наемников. Но когда польские и американские наемники будут гибнуть пачками (потому что ими придется затыкать бреши в обороне), начнется начало конца киевского режима.Возможно, в этом случае нам не надо будет специально отправлять группировку для взятия Киева. А может быть, у нас будет еще больше добровольцев для похода на Киев», — сказал военный политолог.Оборона ВСУ и наступление российских войскВ результате «контрнаступа» ВСУ с огромными потерями удалось занять лишь дюжину маленьких сел (сейчас ВСУ их теряют). При этом противник потерял ту же Марьинку, за которую девять лет шли упорные бои, и откуда он постоянно обстреливал Донецк, говорит военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.Теперь же ВСУ официально перешли к обороне. Причем не только на словах. Об этом было объявлено во время ставки верховного главнокомандующего, на которую не пригласили Залужного.«Киевский режим озвучил задачу, что надо построить оборонительную линию на протяжении 2800 километров. Они даже лишние 400 километров насчитали. Видимо, сумму в 10 миллиардов долларов надо осваивать. И расти эта сумма может до бесконечности.Мы же видели, как строилась "стена Яценюка". Ничего такого они не построят.Почему? Эту задачу должны решать военные и военно-гражданские администрации. На это у них нет ни сил, ни средств, ни техники, ни личного состава. Для такой масштабной стройки необходимо напрячь всю экономику на территории киевского режима», — отметил Онуфриенко.Более того, даже если Киеву удастся построить эту линию, на это уйдет не один год.«Другое дело, что, если мы хотим реализовать тот же штурм Курахово, о котором панически говорят украинские вояки, нам необходимо поменять стратегию.Нам надо переходить к наступательным операциям фронтового масштаба. А таких операций мы не проводили ни в этом году, ни в прошлом (начиная с конца весны). Это принципиально иная задача. Решение ее надо начать с отдачи соответствующего приказа», — подчеркнул военный обозреватель.Подготовительные работы у нас проводились, добавил он. В армию набирались контрактники и добровольцы. В этом году более 400 тысяч человек пришли на службу в Минобороны.Есть и другие формирования. Подобные права получила Росгвардия, которая к Минобороны отношения не имеет. Так что у нас в строю сейчас действительно больше полумиллиона человек, сказал Онуфриенко.

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https://ukraina.ru/20231215/1052134079.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, михаил онуфриенко, валерий залужный, всу, контрнаступление, александр перенджиев, запад, киев, владимир путин, юрий кнутов, одесса, николаев, владимир зеленский