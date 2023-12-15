https://ukraina.ru/20231215/1052156881.html

Фатальная армянская ошибка

Фатальная армянская ошибка - 15.12.2023 Украина.ру

Фатальная армянская ошибка

Пашиняновская Армения активно ищет себе новых союзников. Ищет она их на Западе – в НАТО и ЕС.

2023-12-15T15:44

2023-12-15T15:44

2023-12-15T15:45

мнения

армения

ростислав ищенко

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Учитывая актуальные отношения между Россией и коллективным Западом, это означает не просто политическую переориентацию Еревана с Москвы на Брюссель и Вашингтон, но создание в Армении западного плацдарма, опираясь на который США и НАТО попытаются вытеснить Россию из Закавказья.Фактически Ереван выходит на дорогу уже почти до конца пройденную Киевом. Только условия у Армении гораздо хуже, чем были даже у Украины.Киев был окружён союзниками: до лета 2020 года даже Белоруссия была настроена в отношении Украины вполне дружественно. У Армении на столе незавершённый конфликт с Азербайджаном, дышащая в спину союзная Азербайджану Турция, на Севере Грузия, противоречия с которой не такие острые и отношения можно было бы даже назвать нормальными (по меркам Закавказья), но не союзными. Тбилиси скорее конкурент в борьбе за внимание Запада. На Юге Иран, до сих пор поддерживавший Армению как противовес влиянию в Закавказье Турции – регионального конкурента Тегерана. Но Иран будет вовсе не в восторге от перспективы получить в Закавказье плацдарм для развёртывания люто враждебных ему евроамериканских сил. Соответственно и отношение к Армении изменится в худшую сторону.От своего единственного последовательного союзника – России Ереван сам отказывается. Армения заключила контракт на поставку из Франции бронемашин и ведёт переговоры о закупке у Парижа средств ПВО и 155-милиметровых орудий на колёсной базе. Закупки оружия как правило не имеют ничего общего с экономикой – это чистой воды политика. Оружие всегда покупают у своего союзника, на поддержку которого рассчитывают.Стартовавший переход армянской армии на западные системы вооружений является ярчайшим свидетельством перехода в антироссийский лагерь, с соответствующими последствиями. Завтра, конечно, базу из Гюмри убрать Ереван не попросит, но в ближайшие два-три года вполне способен.Подчеркну, что армяне имеют право менять союзников как хотят. Проблема не в этом. Проблема в том, что меняя союзника они не достигают желаемого. Главный тезис Пашиняна, которым он оправдывает уход Армении на Запад – «Россия и ОДКБ не выполнили своих обязательств, не защитили Армению во время Второй Карабахской войны». Надо сказать, что значительная часть армянского народа в этом вопросе с Пашиняном согласна.Это глубокое заблуждение, проистекающее от изначально неправильно понятых целей и намерений России. Ереван долго саботировал заключение компромиссного (на основе обмена территориями) мира с Азербайджаном, считая, что за спиной России ему ничего не угрожает и можно, затянув время, де факто сохранить за собой Карабах, ничего не уступая в других вопросах. Напомню, что Армения отказывалась вывести войска даже из тех регионов Азербайджана, на которые формально не претендовала, увязывая вывод войск с заключением мирного договора, в котором Карабах будет признан независимым, а значит армянским.Формально армянская позиция имела право на существование. Но с учётом местных кавказских реалий (где никто никому не доверяет, а любая уступка врагу в подобного рода вопросах считается унижением) данная позиция делала мир недостижимым. Азербайджан, который и так пошёл на уступку – согласился обменять Крабах и Лачинский коридор на потенциальный коридор в Нахичевань (сколько пришлось бы ждать выполнения этой части договора, после его подписания, никто не знает).Подчеркну, что такая ситуация «ни мира, ни войны» в целом Ереван устраивала. Армяне контролировали Карабах тридцать лет и считали, что Россия не допустит попытки Азербайджана вернуть его вооружённым путём. То есть все ставки были сделаны на Россию, как на союзника, который в случае форс-мажора возьмёт на себя проблему военно-политического урегулирования с Азербайджаном.Между тем позиция, которую Россия неоднократно публично заявляла, в корне отличалась от того, как её видели в Ереване. Москва акцентировала внимание на том, что она намерена поддерживать дружеские отношения не только с Ереваном, но и с Баку и что она видит свою задачу не в том, чтобы помочь кому-то одержать победу, а в том, чтобы достичь устойчивого, а значит взаимоприемлемого компромиссного мира.Долгое время условия такого мира, который Россия, как посредник, предлагала, были более выгодны Армении. В Москве исходили из того, что азербайджанское население всё равно уже из Карабаха изгнано и вернуть его можно только в результате военных действий и изгнания армянского населения. После ужасов Первой Карабахской войны и армяне, и азербайджанцы не могли и не хотели жить на этой территории вместе. Более того, азербайджанцы практически (за исключением считанных единиц) покинули Армению, а армяне Азербайджан.Следовательно, с точки зрения Москвы, необходимо было зафиксировать имеющуюся ситуацию: юридически закрепить армянский суверенитет над Карабахом, предоставив Азербайджану компенсацию в виде коридора в Нахичевань. Азербайджан был от подобной перспективы не в восторге, но на определённом этапе соглашался на данные условия, требуя только вначале вывести армянские войска с оккупированных азербайджанских территорий за пределами Карабаха.При определённой настойчивости и доброй воле Еревана ситуацию можно было дожать. Но Армения увидела в азербайджанской позиции открывающуюся возможность собственного маневра, с целью всё сохранить, ничего не уступить. Кроме того, поскольку коридор в Нахичевань планировалось проложить вдоль иранской границы, получалось, что прикаспийская часть Азербайджана получит прямой мост в Турцию, а Анкара, в свою очередь, резко укрепит свои позиции в Закавказье, получив через Азербайджан доступ к Каспию и дальше к тюркским народам Средней Азии. Иран же будет отрезан территориями Турции и союзного ей Азербайджана от Армении и от перспективы (после окончательного урегулирования российско-грузинских отношений) сухопутного моста в Россию. Так что на негативное отношение Тегерана к компромиссному миру в данной конфигурации Ереван тоже мог опереться.Тридцать лет армянская схема работала. Но наступил момент острой конфронтации России и Запада, когда все силы Москвы оказались связаны на Украине. В это же время ухудшились отношения России и Армении в связи с приходом к власти Пашиняна, изначально заявившего о своей прозападной позиции и о стремлении Армении к тесной интеграции с ЕС (вплоть до вступления). В этих условиях Москва не имела возможности оказывать достаточно сильное политическое и экономическое давление на Турцию и Азербайджан с целью недопущения возобновления военной конфронтации, так как нуждалась в сохранении хороших рабочих отношений с Анкарой и с точки зрения необходимости поддерживать снабжение российской группировки на Ближнем Востоке и с точки зрения свободного прохода российских военных кораблей через турецкие проливы. В этих условиях Россия физически не могла позволить себе войну (или даже противостояние на грани войны) в Закавказье.Временное отсутствие российского щита выявило слабость Армении, причём не столько военную, сколько морально-политическую. Учитывая соотношение сил, Ереван мог вести с Баку войну на истощение за Карабах. Но Армения так и не признала даже его независимость. Более того, выяснилось, что, в отличие от конца 80-х – начала 90-х, некарабахские армяне не особенно стремятся воевать за Карабах. Они были слишком уверены в том, что за спиной России воевать не придётся и оказались не готовы к резкому драматическому повороту судьбы.Результатом двух военных операций азербайджанской армии стал переход контроля над Карабахом в руки Азербайдана и бегство с этой территории уже армянского населения. При этом позиция России не изменилась. Москва, как и раньше, предлагает зафиксировать свершившийся факт. Армения и так признаёт Азербайджан в границах Азербайджанской СССР. Вопрос с коридором в Нахичевань снимается, поскольку Баку вернул себе Карабах. Осталось уладить мелкие приграничные разногласия и можно подписать договор.Баку готов подписать его хоть сейчас. Да, Азербайджанцы не торопятся, резонно считая, что сейчас ситуация работает на них и торопиться надо армянам. Но прямого саботажа с их стороны не наблюдается. Они пока что пользуются неготовностью к окончательному миру в текущих реалиях Еревана.Мне непонятно, на что рассчитывает Армения, в очередной раз добровольно идя в ловушку неподписанного мирного договора и при этом активно вооружаясь за счёт закупок оружия на Западе.Франция, равно как и любой другой член НАТО с удовольствием продаст Еревану столько оружия, сколько последний осилит купить. Продадут даже авианосец: хоть у Армении и нет выхода к морю, но есть озеро Севан, в котором он может купаться. Вот только соседи резонно зададут вопрос против кого вооружается страна, только что потерпевшая военное поражение и ещё не подписавшая мирный договор. И они этот вопрос уже задали: как только стало известно о вероятности масштабных закупок Ереваном французских вооружений, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлением по ситуации с армяно-азербайджанским конфликтом, в котором в частности сказано «Армения провоцирует некоторые страны» и указано: «Когда между Азербайджаном и Армений будет достигнут мир, Турция быстро завершит процесс нормализации отношений с Арменией».Это недвусмысленный намёк на то, что Анкара и Баку не будут спокойно наблюдать как вооружается Ереван и тем более не будут повторять ошибку Армении и ждать очередного изменения геополитической ситуации не в свою пользу. Они твёрдо настроены завершить юридическое оформление существующей реальности, принудив Ереван к подписанию мирного договора. При этом, две военные операции, последовательно проведённые Азербайджаном (при турецкой штабной поддержке) не оставляют сомнений, что пока не закрылось окно возможностей, Баку и Анкара не исключают третье использование силы, для окончательного закрытия вопроса.Не знаю рассчитывают ли армяне, что вместо не захотевшей воевать за них с Азербайджаном Россией на войну явится НАТО или хотя бы одна, продающая им оружие, Франция. Ситуация в целом не располагает к подобным экспериментам. Запад с удовольствием подтолкнёт к началу очередного военного конфликта у российских границ, рассчитывая отвлечь Москву от более важных дел, но сам воевать он не будет, ни как НАТО, ни как Франция. И оружия много не пришлёт – у него нет, кончилось на Украине, а надо ещё вооружать Израиль и Тайвань.Азербайджан, в принципе, готов к очередному превентивному удару. Россия ещё достаточно долго будет занята на Западе, чтобы не иметь возможности погасить военный конфликт в Закавказье одним своим требованием. Воевать, как уже было сказано, Москва не будет. Турция ничего не имеет против очередного военного поражения и унижения Армении, при этом сама Анкара формально останется нейтральной. Турки резонно считают, что после всех провалов Пашиняну будет некуда деваться и он сделает Армению де-факто турецким вассалом. Поэтому они вряд ли будут слишком сильно сдерживать Баку. Грузины заняты своими проблемами и не планируют ссориться с Азербайджаном из-за Армении.Закупая оружие ради очередной антироссийской демонстрации, в условиях отсутствия мирного договора с Азербайджаном, режим Пашиняна серьёзно рискует. Рискует не собой, а интересами страны. По крайней мере он думает, что собой не рискует. Но и Зеленский так думал, а теперь думает, в какой стране можно будет найти надёжное убежище, когда Украина рухнет.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20220320/1033567012.html

https://ukraina.ru/20230602/1046853910.html

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мнения, армения, ростислав ищенко