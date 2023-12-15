https://ukraina.ru/20231215/1052099323.html

Дозированная помощь. Политолог объяснил, как огромные средства для Украины оседают в американском ОПК

Дозированная помощь. Политолог объяснил, как огромные средства для Украины оседают в американском ОПК - 15.12.2023 Украина.ру

Дозированная помощь. Политолог объяснил, как огромные средства для Украины оседают в американском ОПК

США могут передать Киеву еще 7 миллиардов военной помощи. Но 90% этих средств уходят на американский оборонно-промышленный комплекс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2023-12-15T04:00

2023-12-15T04:00

2023-12-15T04:00

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У президента США Джо Байдена по программе PDA есть право передавать вооружения на определенную сумму, которые находятся на складах американской армии. Так Украина может получить от Пентагона 1,6 миллиарда долларов, рассказал эксперт.Общая сумма, на которую рассчитывает Киев, — еще 5,4 миллиарда. При этом Конгресс все-таки может проголосовать за выделение дополнительных средств. Ни и 7 миллиардов - это уже очень большая сумма, добавил он.И если эти 7 миллиардов США сразу передадут Украине, то ВПК из них получит минимум 5, но освоить их он не в состоянии. Поэтому передача средств Киеву происходит дозированно, но и эта дозированная передача сейчас резко уменьшается, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231214/1052064550.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, вооружение, деньги, финансирование, сша, ллойд остин, склады, опк, оружие, война, сво