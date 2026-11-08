https://ukraina.ru/20261108/terakt-v-krakove-sostav-delegatsiy-khronika-sobytiy-na-utro-8-noyabrya-1084344475.html

Теракт в Кракове, состав делегаций. Хроника событий на утро 8 ноября

Теракт в Кракове, состав делегаций. Хроника событий на утро 8 ноября - 08.11.2026 Украина.ру

Теракт в Кракове, состав делегаций. Хроника событий на утро 8 ноября

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскрыл подробности о теракте в Кракове. Стал известен состав российской и украинской делегаций на переговорах в Абу-Даби

2026-11-08T10:00

2026-11-08T10:00

2026-11-08T10:00

эксклюзив

хроники

михаил галузин

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владимир мединский

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На брифинге по вопросам безопасности в Кракове премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о том, что происходило в Кракове."До сих пор Польша не сталкивалась с такими вопиющими случаями терроризма", — подчеркнул премьер-министр Польши.При этом Туск заявил, что в автомобиле нападавшего не было взрывчатки."Вопреки опасениям, автомобиль нападавшего не представляет пиротехнической угрозы. Были опасения, что он может взорваться. Внутри также находилось несколько единиц оружия, поэтому я убежден, что любые сторонники нападавшего будут задержаны очень быстро", — отметил Туск.Он также заявил, что "в интернете было много спекуляций, фейковых новостей, дезинформации, а иногда и просто откровенной злобы""К сожалению, мы, вероятно, к этому уже привыкли", — продолжил Туск.Он также сообщил, что власти всех уровней сейчас заботятся о семьях погибших. Кроме того, власти страны страны хотели бы оказать "самую тщательную помощь" семьям полицейских, пострадавших "в этой операции"."Есть много признаков того, что мы являемся свидетелями новых эпизодов этой трагедии. Несколько минут назад командующий и министр сообщили, что в доме террориста, вероятно, находятся тела погибших. Мы это подтвердим. Это видно на снимке с дрона", — также сообщил на брифинге Туск.Несколько минут спустя, добавил он, в доме были обнаружены тела двух женщин и мужчины. Скорее всего, это родственники преступника."Воскресенье и понедельник будут днями национального траура в Польше. Мой офис согласует форму национального траура, но мы все, безусловно, переживем эти трудные моменты вместе в течение этих двух дней", — подчеркнул Туск.Позднее в соцсети Х он назвал имена раненных полицейских."Старший констебль Якуб Кулик и старший констебль Артур Мораньский — это настоящие богатыри (в ориг. prawdziwi bohaterowie — Ред.). Вероятно, они спасли много жизней, несмотря на риск смерти. Их состояние серьёзное, но они находятся под очень хорошим присмотром. Вся Польша держит за вас кулаки", — написал премьер-министр Польши.Тем временем СМИ опубликовали фото вещей открывшего стрельбу в Кракове. Среди амуниции была и нашивка с символом американской ЧВК Forward Observation Goup.Эта ЧВК участвовала во вторжении украинских формирований в Курскую область. В августе 2024 года на странице Forward Observation Group появилась фотография, подтверждающая, что боевики из США находятся на территории Курской области в составе группы вторжения Вооружённых сил Украины.Снимок был подписан: "The boys in Kursk". На нём были запечатлены три наёмника, стоящие рядом с автомобилем HMMWV. В центре находился основатель ЧВКДеррик Бейлс. Инструкторы его ЧВК работали с личным составом ВСУ еще до начала российской спецоперации. Сам Бейлс приехал на Украину в 2022 году.В то же время, пока нет подтверждений принадлежности краковского территориста к этой ЧВК. Единственное, что сообщили власти, нападавший — поляк и сторонник ультраправой идеологии."Всё говорит о том, что стрелявший исповедовал очень радикальные взгляды", — заявил министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский.Он уточнил, что речь может идти об ультраправой и националистической идеологии, что еще предстоит подтвердить.При этом министр подтвердил, что стрелявший — гражданин Польши 2002 года рождения, проживавший в Свентокшиском воеводствеОколо 15:00 (17:00 по Москве — Ред.) 7 ноября 24-летний мужчина въехал на Главную рыночную площадь Кракова и открыл огонь. Шесть человек погибли, более десятка получили ранения. Среди раненных была и гражданка Россиии. Сейчас связь с ней поддерживает посольство РФ в Польше.Нападавший был в военной форме, шлеме или маске. Его удалось обезопасить и ранить. Террориста доставили в больницу. Власти Кракова призвали жителей и туристов оставаться дома.Мэр города Лукаш Гибала создал группу по управлению кризисом. В Краков прибыли премьер-министр Дональд Туск, министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский, министр юстиции Вальдемар Журек и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.Состав делегацийВечером 7 ноября президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза предстоящий саммит в ОАЭ по украинскому урегулированию."Вначале с учётом того, что во вторник переговоры должны состояться, я пригласил коллег, которые будут принимать участие в этих переговорах. Предлагаю коротко поговорить на эту тему", — заявил президент.Он также поблагодарил руководство Эмиратов за помощь в организации встречи.На совещании присутствовали помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков, заместители главы МИД Михаил Галузин и Сергей Рябков, а также начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.Также на совещание были приглашены вице-премьер-министр Дмитрий Патрушев и заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Юрий Жигарловский.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби. В неё войдут Мединский, Ушаков, Галузин, Рябков, Костюков и Жигарловский.Вечером 7 ноября также стал известен и весьма приблизительный состав украинской делегации."Украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби будет возглавлять [глава Службы внешней разведки Украины] Рустем Умеров", - сообщил телеграм-канал украинской Телевизионной службы новостей (ТСН).По данным телеканала, к делегации присоединится глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*.В пятницу телеканал CBS со ссылкой на Буданова* сообщал, что именно он будет возглавлять делегацию Украины на переговорах в Абу-Даби. Позднее телеканал удалил страницу, где была выложена эта информация.Трёхсторонние переговоры с участием делегаций Москвы, Киева и Вашингтона пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Они будут посвящены гарантиям безопасности сторон. Встреча состоится за закрытыми дверями.* — внесён в список экстремистов и террористовПодробнее о возможных итогах переговоров в Абу-Даби — в статье Виктории Титовой ""Большое прекрасное соглашение": Трамп анонсировал сделку по Украине и Европе".

https://ukraina.ru/20261107/nakazat-nevinovnykh-chto-vlasti-ukrainy-skryvayut-v-pytochnoy-azova-1084318469.html

https://ukraina.ru/20261107/smozhet-li-tramp-sygrat-odnovremenno-na-dvukh-royalyakh-chego-zhdat-ot-trekh-glavnykh-sobytiy-noyabrya-1084338663.html

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эксклюзив, хроники, михаил галузин, юрий ушаков, владимир мединский, польша, краков, украина, чвк, вооруженные силы украины, совбез