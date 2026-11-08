Оператор БПЛА-камикадзе "Мотор": вражескую самоходку выдал горячий ствол - 08.11.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20261108/operator-bpla-kamikadze-motor-vrazheskuyu-samokhodku-vydal-goryachiy-stvol-1084314859.html
Оператор БПЛА-камикадзе "Мотор": вражескую самоходку выдал горячий ствол
Оператор БПЛА-камикадзе "Мотор": вражескую самоходку выдал горячий ствол - 08.11.2026 Украина.ру
Оператор БПЛА-камикадзе "Мотор": вражескую самоходку выдал горячий ствол
О боях за Доброполье, БПЛА-засадах, охоте на артиллерию, ударах по вражеским тылам, перспективах беспилотных систем и многом другом журналисту издания Украина.ру рассказал оператор FPV-дрона 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр", известный под позывным "Мотор"
2026-11-08T10:25
2026-11-08T10:25
доброполье
донецкая народная республика
россия
украина.ру
интервью
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- Ты ведь принимал участие в освобождении Доброполья, верно? Какие задачи выполнял?- Верно. Нашей задачей было обеспечение беспрепятственного продвижения штурмовых групп. Так, в частности, поражалась живая сила противника, которая стояла на пути наших штурмовиков, вражеские пункты управления БПЛА, а также различные типы укреплений: строения, укрытия, блиндажи. Кроме того, осуществлялись полеты по возможным маршрутам передвижения неприятеля. Там выявлялись и уничтожались техника и НРТК противника. Дежурно летали за Доброполье, в сторону Белозерского, Святогоровки. Искали и находили там антенны БПЛА и артиллерию.- Ты заговорил об укреплениях. С чем-нибудь интересным, в плане фортификаций, столкнуться пришлось?- Да, у них там были серьезные укрепрайоны, блиндажи, хорошо укрепленные строения. Надо понимать, что это ведь город. То есть многоэтажная застройка. Кое-где нашей авиации приходилось работать ФАБами, а мы вели объективный контроль.- Если говорить о технике, то появлялось в вашем поле зрения что-то более существенное, чем пикапы и квадроциклы? Или те же МРАПы ближе к ЛБС теперь не подъезжают?- Да, технику сейчас вообще сложно встретить. ББМ или тяжелая техника – это редкие цели. Вот на дальних дистанциях, когда проводили дежурные полеты туда, где противник не ожидал с нами столкнуться, порой ловили транспортные средства в движении и поражали. Но это при условии, что картинка позволяет и можно обойти средства РЭБ.- Эдак вскоре война окончательно сведется к отправке обеими сторонами дронов с замаскированных позиций. Так?- С 2022 года война, конечно, изменилась. Я вот с первых дней СВО служу и могу сказать, что сегодня это, в первую очередь, война дронов. И так воевать сложнее. К примеру, труднее стало перемещаться и в дневное, и в ночное время. Тем же штурмовикам мы сейчас дронами доставляем провизию, чтобы они по много километров не таскали на себе большие грузы. Вообще главная опасность для бойца – это БПЛА. Их много, они разные. И это, что бы там кому ни казалось поначалу, очень серьезное оружие.- За время операции по освобождению Доброполья у тебя были цели, которые прямо запомнились?- Да, была такая цель. Отправились мы двумя расчетами в дежурный полет на дальнее расстояние. Это в стороне Нововикторовки. В лесополосе обнаружили тепловую сигнатуру. Поначалу разобрать, что там, не получалось, но после того, как один FPV-дрон отработал и замаскированный объект чуть раскрылся, выяснилось, что это украинская самоходка. После чего, конечно, мы ее добили. Какую – не знаю. Работали ночью, а через тепловизор модель установить практически нереально. Но то, что это САУ, могу сказать наверняка. Ствол у нее был горячим. То есть совсем недавно работала. Вот по разогретому стволу мы ее и вычислили.- Еще недавно, в исторической перспективе, их ежедневно выявляли десятками, но сегодня это ведь большая удача. Вот когда в предыдущий раз тебе приходилось по артиллерии работать?- Отвечу, что не так уж давно служу оператором. До этого был инженером в FPV-расчете. Выставлял, снаряжал, прошивал, проводил мелкий ремонт. Потом уже мне предложили стать оператором, а потому большим количеством пораженных целей похвастаться пока не могу. Что-то уже получается, а что-то – нет. Ну… выявить артиллерию действительно сложно. Ее держат подальше от линии боевого соприкосновения и, как и мы сами, хорошо маскируют. Это тот случай, когда без удачи не обойтись. Можно лететь и рассматривать лесопосадку, искать тепловую сигнатуру. Заметишь, отработаешь - и уже понятнее, что же там стоит. Либо транспортное средство какое-то, либо тяжелая техника, либо, если повезет, артиллерия.- Много пришлось летать за время операции?- По-разному. Бывало и по двадцать вылетов за день, и больше, и меньше. Все зависит от разведки, которая выявляет цели. Они находят, передают нам координаты, а мы уже работаем. Но есть ведь и дежурные полеты. Но и там желательно ведь что-то найти. А то бывает, что батарейка садится, а цели нет.- Тебе ведь хорошо видно сверху. Как себя противник вел?- Огрызаются. У них, как и у нас, довольно хорошо подготовленные расчеты FPV. Охотились на наши штурмовые группы.- Приходилось непосредственно прикрывать наших штурмовиков?- Да, когда группа преодолевает определенный участок и выявляет "ждунов", которые лежат вдоль посадок или на обочинах дорог, информацию передают нам. Летим и уничтожаем, чтобы ребята могли пройти дальше.- Мне ребята показывали видео, на котором эти "ждуны" десятками на солнышке "греются". То есть дефицита FPV у противника не наблюдается. А мы устраиваем БПЛА-засады?- Да, безусловно. Но заряд аккумуляторов у дрона, к сожалению, не бесконечный. Приходится такие засады обновлять. Где позволяет ландшафт, сажаешь дрон у дороги, по которой гоняет противник, чтобы наблюдать за его перемещениями. Видишь машину или НРТК – работаешь.- Подозреваю, что с начала СВО ты успел получить и награды, и ранения. Расскажешь?- У меня было три ранения. Из наград у меня медаль Суворова, медаль "За освобождение Мариуполя", медаль "За воинскую доблесть" II степени. Ну и за участие в СВО.- А как начинал СВО?- Вообще я подписал контракт с Министерством обороны ДНР в 2016 году. Был артиллеристом в бригаде "Кальмиус". После окончания контракта ушел работать в полицию. А после начала СВО был откомандирован в ОБТФ "Каскад" для выполнения боевых задач. Был минометчиком. Сперва на 82-м миномете, а потом на 120-м. После расформирования подразделения решил подписать контракт уже с Минобороны России и с тех пор прохожу службу в 56-м.- То есть ты избрал для себя путь силовика?- Выходит, что так. Я с детства хотел работать в этом направлении, как мой отец. Можно сказать, что продолжаю семейную традицию.- Многие ребята, которые начинали в 2022-м артиллеристами, снайперами, пехотинцами, танкистами, со временем пришли в БПЛА. Почему так происходит?- Практика показала, что на этой войне БПЛА является одним из самых эффективных средств поражения. Большая часть целей уничтожается с помощью дронов. Это и точно, и эффективно.
https://ukraina.ru/20261106/proekt-barbara-koreyskiy-skandal-vskryl-vazhneyshuyu-problemu-vsu-1084331255.html
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Игорь Гомольский
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Игорь Гомольский
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
доброполье, донецкая народная республика, россия, украина.ру, интервью
Доброполье, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина.ру, Интервью

Оператор БПЛА-камикадзе "Мотор": вражескую самоходку выдал горячий ствол

10:25 08.11.2026
 
© Фото : Игорь ГомольскийПозывной "Мотор"
Позывной Мотор - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© Фото : Игорь Гомольский
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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О боях за Доброполье, БПЛА-засадах, охоте на артиллерию, ударах по вражеским тылам, перспективах беспилотных систем и многом другом журналисту издания Украина.ру рассказал оператор FPV-дрона 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр", известный под позывным "Мотор"
- Ты ведь принимал участие в освобождении Доброполья, верно? Какие задачи выполнял?
- Верно. Нашей задачей было обеспечение беспрепятственного продвижения штурмовых групп. Так, в частности, поражалась живая сила противника, которая стояла на пути наших штурмовиков, вражеские пункты управления БПЛА, а также различные типы укреплений: строения, укрытия, блиндажи. Кроме того, осуществлялись полеты по возможным маршрутам передвижения неприятеля. Там выявлялись и уничтожались техника и НРТК противника. Дежурно летали за Доброполье, в сторону Белозерского, Святогоровки. Искали и находили там антенны БПЛА и артиллерию.
- Ты заговорил об укреплениях. С чем-нибудь интересным, в плане фортификаций, столкнуться пришлось?
- Да, у них там были серьезные укрепрайоны, блиндажи, хорошо укрепленные строения. Надо понимать, что это ведь город. То есть многоэтажная застройка. Кое-где нашей авиации приходилось работать ФАБами, а мы вели объективный контроль.
- Если говорить о технике, то появлялось в вашем поле зрения что-то более существенное, чем пикапы и квадроциклы? Или те же МРАПы ближе к ЛБС теперь не подъезжают?
- Да, технику сейчас вообще сложно встретить. ББМ или тяжелая техника – это редкие цели. Вот на дальних дистанциях, когда проводили дежурные полеты туда, где противник не ожидал с нами столкнуться, порой ловили транспортные средства в движении и поражали. Но это при условии, что картинка позволяет и можно обойти средства РЭБ.
- Эдак вскоре война окончательно сведется к отправке обеими сторонами дронов с замаскированных позиций. Так?
- С 2022 года война, конечно, изменилась. Я вот с первых дней СВО служу и могу сказать, что сегодня это, в первую очередь, война дронов. И так воевать сложнее. К примеру, труднее стало перемещаться и в дневное, и в ночное время. Тем же штурмовикам мы сейчас дронами доставляем провизию, чтобы они по много километров не таскали на себе большие грузы. Вообще главная опасность для бойца – это БПЛА. Их много, они разные. И это, что бы там кому ни казалось поначалу, очень серьезное оружие.
- За время операции по освобождению Доброполья у тебя были цели, которые прямо запомнились?
- Да, была такая цель. Отправились мы двумя расчетами в дежурный полет на дальнее расстояние. Это в стороне Нововикторовки. В лесополосе обнаружили тепловую сигнатуру. Поначалу разобрать, что там, не получалось, но после того, как один FPV-дрон отработал и замаскированный объект чуть раскрылся, выяснилось, что это украинская самоходка. После чего, конечно, мы ее добили. Какую – не знаю. Работали ночью, а через тепловизор модель установить практически нереально. Но то, что это САУ, могу сказать наверняка. Ствол у нее был горячим. То есть совсем недавно работала. Вот по разогретому стволу мы ее и вычислили.
- Еще недавно, в исторической перспективе, их ежедневно выявляли десятками, но сегодня это ведь большая удача. Вот когда в предыдущий раз тебе приходилось по артиллерии работать?
- Отвечу, что не так уж давно служу оператором. До этого был инженером в FPV-расчете. Выставлял, снаряжал, прошивал, проводил мелкий ремонт. Потом уже мне предложили стать оператором, а потому большим количеством пораженных целей похвастаться пока не могу. Что-то уже получается, а что-то – нет. Ну… выявить артиллерию действительно сложно. Ее держат подальше от линии боевого соприкосновения и, как и мы сами, хорошо маскируют. Это тот случай, когда без удачи не обойтись. Можно лететь и рассматривать лесопосадку, искать тепловую сигнатуру. Заметишь, отработаешь - и уже понятнее, что же там стоит. Либо транспортное средство какое-то, либо тяжелая техника, либо, если повезет, артиллерия.
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
6 ноября, 18:46
Проект Barbara: корейский скандал вскрыл важнейшую проблему ВСУ5 ноября информационное пространство всколыхнуло сообщение, что южнокорейский оборонный стартап Newtype Industries спешно свернул полевые испытания передового военного софта для украинской артиллерии. Сенсация прожила меньше суток, разбившись об опровержение от разработчика, но поднятая волна обнажила важную проблему современных боевых действий.
- Много пришлось летать за время операции?
- По-разному. Бывало и по двадцать вылетов за день, и больше, и меньше. Все зависит от разведки, которая выявляет цели. Они находят, передают нам координаты, а мы уже работаем. Но есть ведь и дежурные полеты. Но и там желательно ведь что-то найти. А то бывает, что батарейка садится, а цели нет.
- Тебе ведь хорошо видно сверху. Как себя противник вел?
- Огрызаются. У них, как и у нас, довольно хорошо подготовленные расчеты FPV. Охотились на наши штурмовые группы.
- Приходилось непосредственно прикрывать наших штурмовиков?
- Да, когда группа преодолевает определенный участок и выявляет "ждунов", которые лежат вдоль посадок или на обочинах дорог, информацию передают нам. Летим и уничтожаем, чтобы ребята могли пройти дальше.
- Мне ребята показывали видео, на котором эти "ждуны" десятками на солнышке "греются". То есть дефицита FPV у противника не наблюдается. А мы устраиваем БПЛА-засады?
- Да, безусловно. Но заряд аккумуляторов у дрона, к сожалению, не бесконечный. Приходится такие засады обновлять. Где позволяет ландшафт, сажаешь дрон у дороги, по которой гоняет противник, чтобы наблюдать за его перемещениями. Видишь машину или НРТК – работаешь.
- Подозреваю, что с начала СВО ты успел получить и награды, и ранения. Расскажешь?
- У меня было три ранения. Из наград у меня медаль Суворова, медаль "За освобождение Мариуполя", медаль "За воинскую доблесть" II степени. Ну и за участие в СВО.
- А как начинал СВО?
- Вообще я подписал контракт с Министерством обороны ДНР в 2016 году. Был артиллеристом в бригаде "Кальмиус". После окончания контракта ушел работать в полицию. А после начала СВО был откомандирован в ОБТФ "Каскад" для выполнения боевых задач. Был минометчиком. Сперва на 82-м миномете, а потом на 120-м. После расформирования подразделения решил подписать контракт уже с Минобороны России и с тех пор прохожу службу в 56-м.
- То есть ты избрал для себя путь силовика?
- Выходит, что так. Я с детства хотел работать в этом направлении, как мой отец. Можно сказать, что продолжаю семейную традицию.
- Многие ребята, которые начинали в 2022-м артиллеристами, снайперами, пехотинцами, танкистами, со временем пришли в БПЛА. Почему так происходит?
- Практика показала, что на этой войне БПЛА является одним из самых эффективных средств поражения. Большая часть целей уничтожается с помощью дронов. Это и точно, и эффективно.
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