https://ukraina.ru/20231214/1052091762.html
Армения теряет, Азербайджан приобретает. С чем Закавказье входит в новый год
Армения теряет, Азербайджан приобретает. С чем Закавказье входит в новый год - 14.12.2023 Украина.ру
Армения теряет, Азербайджан приобретает. С чем Закавказье входит в новый год
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван приветствует начало переговоров Украины и Молдавии с Евросоюзом. Соответствующее заявление Мирзоян сделал в Брюсселе в ходе саммита "Восточного партнёрства".
2023-12-14T09:34
2023-12-14T09:34
2023-12-14T09:34
эксклюзив
армения
азербайджан
турция
эрдоган
никол пашинян
ильхам алиев
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По словам министра, армянский народ тоже имеет «европейские стремления».Очевидно, что Армения заканчивает текущий год в ситуации, характеризующейся общим снижением взаимодействия с Россией и попытками найти новых покровителей в лице западных стран – прежде всего, Франции. При этом опасность нового столкновения с Азербайджаном никуда не делась, несмотря на звучащие из Еревана и Баку заявления о возможности скорейшего заключения мирного договора (об этом, в частности, говорилось в недавнем совместном заявлении администраций глав двух закавказских государств).О возможности заключения мирного договора ещё до конца декабря также заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. В свою очередь, замглавы МИД РФ Михаил Галузин выразил надежду на то, что переговоры по мирному урегулированию могут пройти в России. В частности, Ильхам Алиев и Никол Пашинян могли бы встретиться на неформальном саммите СНГ, который пройдёт в Санкт-Петербурге в конце декабря.Однако, во-первых, на данный момент не известно, примет ли приглашение Пашинян. Во-вторых, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что он ожидает скорейшего возобновления армяно-азербайджанских переговоров в Брюсселе. Для Запада принципиально важно, чтобы стороны заключили мир именно при его посредничестве и без присутствия Москвы, и, учитывая нынешние внешнеполитические устремления Армении, можно предполагать, что Пашиняна этот вариант также устроит в существенно большей степени. В-третьих, Азербайджан, судя по всему, отнюдь не собирается спешить с заключением окончательного соглашения, так как он рассчитывает добиться от Армении ещё больших уступок.Баку, в отличие от Еревана, заканчивает год на мажорной ноте. В этом году ВС Азербайджана не только захватили Нагорный Карабах, но и добились от Армении признания итогов произошедшего. Пашинян несколько раз повторил, что он признаёт суверенитет Азербайджана над Карабахом, а недавно он заявил, что «расформирование» Республики Арцах было неизбежным. Алиев, на фоне этого объявивший о проведении в 2024 году внеочередных президентских выборов, ставит вопрос о возвращении в Армению азербайджанских беженцев. Однако, помимо этого, его интересует открытие Зангезурского коридора, который свяжет основную часть Азербайджана с принадлежащей ему Нахичеванской автономией, пройдя через территорию Армении. Причём Баку заинтересован в том, чтобы армянские власти не имели реального контроля над грузооборотом, идущим по этому коридору.В свою очередь, Армения, помимо ободряющих заявлений в адрес Украины, предпринимает конкретные шаги для укрепления связей с ней. По поручению Никола Пашиняна с визитом на Украину отправился главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, который посетит Киев, Днепропетровск, Одессу и Харьков с целью укрепления связей с армянской общественностью. Одновременно с этим в Армении всё чаще звучат предположения, согласно которым там тоже пройдут внеочередные выборы – парламентские. По мнению наблюдателей, это связано с желанием Пашиняна получить полностью подконтрольный парламент, что нужно в том числе для окончательной смены внешнеполитического курса и реализации целого ряда антироссийских инициатив – от прерывания вещания российских СМИ до требования вывода 102 базы ВС РФ.Ильхам Алиев же, наоборот, в последнее время всё чаще риторически атакует Запад – особенно Францию с её колониальным прошлым. Отдельные лоббисты Азербайджана в РФ утверждают, что Баку является естественным союзником России на фоне западного крена Еревана. Однако достаточно очевидно, что Азербайджан прежде всего действует как в своих собственных интересах, так и в интересах своего «старшего брата»: в частности, наблюдатели отмечают, что автором и главным пользователем формулировки «историческая возможность достичь мира», использованной в совместном армяно-азербайджанском заявлении, является Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Турции явно не против взять на себя роль модератора всех основных политических процессов в Закавказье. И его нынешние непростые отношения с западным миром, куда всерьёз устремилась Армения – ещё один фактор, действие которого будет обуславливать усиления давления Баку и Анкары на Ереван.Таким образом, в новом году регион явно не ждёт спокойствие. Даже если мирный договор будет подписан, Азербайджан и Турция продолжат укрепление своих позиций в регионе за счёт Армении. Последняя же будет пытаться привлечь на свою сторону Запад, пытаясь купить его расположение через усиление антироссийской активности. Это будет осложняться тем, что, во-первых, Запад продолжит, как ему свойственно, играть за обе стороны, а, во-вторых, Россия при угрозе своим интересам вполне может задействовать экономические рычаги, что рискует серьёзно сказаться на стабильности положения Пашиняна и его приближённых.Парадоксальным образом подобная конфликтная динамика может привести к упрочнению позиций России в Закавказье. Ни Турция, ни далёкий Запад не смогут в полной мере взять на себя ответственность за происходящее в полном противоречий регионе, который без присутствия России и Ирана, очевидно, ждёт дальнейшая хаотизация.
https://ukraina.ru/20230920/1049561104.html
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Владимир Зотов
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Владимир Зотов
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эксклюзив, армения, азербайджан, турция, эрдоган, никол пашинян, ильхам алиев
Армения теряет, Азербайджан приобретает. С чем Закавказье входит в новый год
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван приветствует начало переговоров Украины и Молдавии с Евросоюзом. Соответствующее заявление Мирзоян сделал в Брюсселе в ходе саммита "Восточного партнёрства".
По словам министра, армянский народ тоже имеет «европейские стремления».
Очевидно, что Армения заканчивает текущий год в ситуации, характеризующейся общим снижением взаимодействия с Россией и попытками найти новых покровителей в лице западных стран – прежде всего, Франции. При этом опасность нового столкновения с Азербайджаном никуда не делась, несмотря на звучащие из Еревана и Баку заявления о возможности скорейшего заключения мирного договора (об этом, в частности, говорилось в недавнем совместном заявлении администраций глав двух закавказских государств).
О возможности заключения мирного договора ещё до конца декабря также заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. В свою очередь, замглавы МИД РФ Михаил Галузин выразил надежду на то, что переговоры по мирному урегулированию могут пройти в России. В частности, Ильхам Алиев и Никол Пашинян могли бы встретиться на неформальном саммите СНГ, который пройдёт в Санкт-Петербурге в конце декабря.
Однако, во-первых, на данный момент не известно, примет ли приглашение Пашинян. Во-вторых, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что он ожидает скорейшего возобновления армяно-азербайджанских переговоров в Брюсселе. Для Запада принципиально важно, чтобы стороны заключили мир именно при его посредничестве и без присутствия Москвы, и, учитывая нынешние внешнеполитические устремления Армении, можно предполагать, что Пашиняна этот вариант также устроит в существенно большей степени. В-третьих, Азербайджан, судя по всему, отнюдь не собирается спешить с заключением окончательного соглашения, так как он рассчитывает добиться от Армении ещё больших уступок.
Баку, в отличие от Еревана, заканчивает год на мажорной ноте. В этом году ВС Азербайджана не только захватили Нагорный Карабах, но и добились от Армении признания итогов произошедшего. Пашинян несколько раз повторил, что он признаёт суверенитет Азербайджана над Карабахом, а недавно он заявил, что «расформирование» Республики Арцах было неизбежным.
Алиев, на фоне этого объявивший о проведении в 2024 году внеочередных президентских выборов, ставит вопрос о возвращении в Армению азербайджанских беженцев. Однако, помимо этого, его интересует открытие Зангезурского коридора, который свяжет основную часть Азербайджана с принадлежащей ему Нахичеванской автономией, пройдя через территорию Армении. Причём Баку заинтересован в том, чтобы армянские власти не имели реального контроля над грузооборотом, идущим по этому коридору.
В свою очередь, Армения, помимо ободряющих заявлений в адрес Украины, предпринимает конкретные шаги для укрепления связей с ней. По поручению Никола Пашиняна с визитом на Украину отправился главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, который посетит Киев, Днепропетровск, Одессу и Харьков с целью укрепления связей с армянской общественностью.
Одновременно с этим в Армении всё чаще звучат предположения, согласно которым там тоже пройдут внеочередные выборы – парламентские. По мнению наблюдателей, это связано с желанием Пашиняна получить полностью подконтрольный парламент, что нужно в том числе для окончательной смены внешнеполитического курса и реализации целого ряда антироссийских инициатив – от прерывания вещания российских СМИ до требования вывода 102 базы ВС РФ.
Ильхам Алиев же, наоборот, в последнее время всё чаще риторически атакует Запад – особенно Францию с её колониальным прошлым. Отдельные лоббисты Азербайджана в РФ утверждают, что Баку является естественным союзником России на фоне западного крена Еревана.
Однако достаточно очевидно, что Азербайджан прежде всего действует как в своих собственных интересах, так и в интересах своего «старшего брата»: в частности, наблюдатели отмечают
, что автором и главным пользователем формулировки «историческая возможность достичь мира», использованной в совместном армяно-азербайджанском заявлении, является Реджеп Тайип Эрдоган
. Президент Турции явно не против взять на себя роль модератора всех основных политических процессов в Закавказье. И его нынешние непростые отношения с западным миром, куда всерьёз устремилась Армения – ещё один фактор, действие которого будет обуславливать усиления давления Баку и Анкары на Ереван.
Таким образом, в новом году регион явно не ждёт спокойствие. Даже если мирный договор будет подписан, Азербайджан и Турция продолжат укрепление своих позиций в регионе за счёт Армении. Последняя же будет пытаться привлечь на свою сторону Запад, пытаясь купить его расположение через усиление антироссийской активности. Это будет осложняться тем, что, во-первых, Запад продолжит, как ему свойственно, играть за обе стороны, а, во-вторых, Россия при угрозе своим интересам вполне может задействовать экономические рычаги, что рискует серьёзно сказаться на стабильности положения Пашиняна и его приближённых.
Парадоксальным образом подобная конфликтная динамика может привести к упрочнению позиций России в Закавказье. Ни Турция, ни далёкий Запад не смогут в полной мере взять на себя ответственность за происходящее в полном противоречий регионе, который без присутствия России и Ирана, очевидно, ждёт дальнейшая хаотизация.