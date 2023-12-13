Итоги визита Зеленского в США, ситуация на фронте. О чём говорили эксперты 13 декабря - 13.12.2023 Украина.ру
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Итоги визита Зеленского в США, ситуация на фронте. О чём говорили эксперты 13 декабря
Итоги визита Зеленского в США, ситуация на фронте. О чём говорили эксперты 13 декабря - 13.12.2023 Украина.ру
Итоги визита Зеленского в США, ситуация на фронте. О чём говорили эксперты 13 декабря
Украина.ру, 13.12.2023
2023-12-13T16:49
2023-12-13T16:49
эксклюзив
сша
украина
всу
владимир зеленский
джо байден
россия
богдан безпалько
валерий залужный
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Деньги США для УкраиныВ ходе своего визита в США президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось убедить спикера Палаты представителей США Майка Джонсона изменить свою позицию по предоставлению помощи Украине.В то же время Джо Байден объявил о выделении 200 миллионов долларов отдельной военной помощи Киеву.В Вашингтоне хватает сил, для которых поддержка Украина завязана на личных интересах, говорит обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис. Никто уже не верит в победу Киева, но верят в то, что выгодно в той или иной степени продолжать финансирование Украины."По поводу одобрения помощи в Сенате будет идти торг. Но, полагаю, что произойдёт одобрение после Нового года. Заинтересованные силы надеются продавить своих оппонентов.Вряд ли речь пойдет о том безумном 61 миллиарде, но по поводу достаточно крупной суммы в миллиарды долларов они добьются своего", – прогнозирует Алкснис.В то же время, отмечает она, на Западе есть внушительная часть истеблишмента и общества, которая понимает, что ставка на Украину бита, и дальнейшее вкладывание в нее средств бессмысленно. Они пытаются изменить стратегию.Но им противостоит часть радикальных ястребов, которые надеются, что можно додавить Россию в военном смысле, хотя, непонятно как, и те, у кого есть бизнес-интересы на Украине. Ведь кроме ВПК, деньги выделяются и на гражданские нужды.Запад финансирует зарплаты бюджетникам, а это проходит через кучу разнообразных организаций, к счетам которых прилипает львиная часть средств.В целом, уверена Алкснис, Украина – второстепенное стратегическое направление для Запада. Запад бросил все усилия на Украину, чтобы ударить по России и оголить тыл Китаю. Азиатско-тихоокеанское направление – самое важное для США."Чем больше они вкладывается в Украину, тем хуже для них будет ситуация на направлении, которое они сами определили для себя как самое важное", – заявила обозреватель РИА Новости.Россия не соглашается на предложения ЗападаСуществует ряд геополитических факторов, которые оказывают давление на Зеленского, отмечает политолог Богдан Безпалько.В первую очередь неясна ситуация на фронте. Для Запада она кажется если не катастрофической, то неприятной. Украинский военный потенциал не смог прорвать линию обороны России и истощил себя в бесконечных атаках.Если Россия сейчас перехватит инициативу до того, как раскачается ВПК Европы, Германии, Франции, Швеции, США насытит Украину боеприпасами, то тогда Украина проиграет военным путем, говорит Безпалько."Для Зеленского заморозка конфликта не выгодна, потому что это будет означать переключение социальных проблем на его личность, поскольку он верховный главнокомандующий, он отдает приказы Залужному.Зеленский упирается и не хочет выборов, потому что выборы предполагаются двойные — президентские и парламентские. А на выборах в Раду его партия вряд ли получит рекордное количество голосов, как на предыдущих выборах", – пояснил политолог.При этом что бы Запад ни предлагал России сейчас, нас это не устроит. Мы должны исходить из своих целей и задач."Мы хотим, чтобы Украина как государство прекратила свое существование, чтобы его военный потенциал был полностью разрушен, чтобы исчез политический класс, который превращал Украину в анти-Россию.Исходя из этого мы и должны вести военное строительство, расширять вооруженные силы, создавать артбригады особой мощности для проламывания фронта. Пусть нас немного побоятся, в Европе расслабились и не считают Россию угрозой для себя, хотя постоянно об этом кричат", – заявил Безпалько.Новая стратегия ВСУ и новое оружиеИздание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что командования США и Украины ищут новую стратегию ведения войны с Россией, которой Киев мог бы придерживаться в начале 2024 года.Ничего принципиально нового США уже не смогут поставить Киеву, уверен главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев.Украина сейчас хочет военно-транспортные самолёты. Но это хорошая мишень для ракет "воздух-воздух" и "земля-воздух". Противоракетные системы THAAD американцам самим могут пригодиться на том же Тайване, который находится в зоне поражения ракет Народно-освободительной армии Китая.США очень дозированно поставляют оружие на Украину, чтобы проверить его в боевых условиях, отмечает Зверев."Продолжение военных действий объективно пока в пользу России, потому что у нас больше запасов боеприпасов и вооружений, доставшихся в наследство от СССР. Плюс в несколько раз выросла производительность ВПК.Что бы ни говорили про развал промышленности в 90-х, основные военные заводы у нас все-таки сохранились. У нас есть ресурс и в виде союзников, что-то поставляют Иран и КНДР, хотя официально это не подтверждается. А вот Западу свою военно-промышленную базу придется расширять. И когда говорят о сроках, речь идет про 2025-2030-е годы", – сообщил Зверев.
https://ukraina.ru/20231213/1052059196.html
https://ukraina.ru/20231213/1052005623.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, украина, всу, владимир зеленский, джо байден, россия, богдан безпалько, валерий залужный
Эксклюзив, США, Украина, ВСУ, Владимир Зеленский, Джо Байден, Россия, Богдан Безпалько, Валерий Залужный

Итоги визита Зеленского в США, ситуация на фронте. О чём говорили эксперты 13 декабря

16:49 13.12.2023
 
© пресс-служба президента Украины
© пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Деньги США для Украины
В ходе своего визита в США президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось убедить спикера Палаты представителей США Майка Джонсона изменить свою позицию по предоставлению помощи Украине.
В то же время Джо Байден объявил о выделении 200 миллионов долларов отдельной военной помощи Киеву.
В Вашингтоне хватает сил, для которых поддержка Украина завязана на личных интересах, говорит обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис. Никто уже не верит в победу Киева, но верят в то, что выгодно в той или иной степени продолжать финансирование Украины.
"По поводу одобрения помощи в Сенате будет идти торг. Но, полагаю, что произойдёт одобрение после Нового года. Заинтересованные силы надеются продавить своих оппонентов.
Вряд ли речь пойдет о том безумном 61 миллиарде, но по поводу достаточно крупной суммы в миллиарды долларов они добьются своего", – прогнозирует Алкснис.
В то же время, отмечает она, на Западе есть внушительная часть истеблишмента и общества, которая понимает, что ставка на Украину бита, и дальнейшее вкладывание в нее средств бессмысленно. Они пытаются изменить стратегию.
Но им противостоит часть радикальных ястребов, которые надеются, что можно додавить Россию в военном смысле, хотя, непонятно как, и те, у кого есть бизнес-интересы на Украине. Ведь кроме ВПК, деньги выделяются и на гражданские нужды.
Запад финансирует зарплаты бюджетникам, а это проходит через кучу разнообразных организаций, к счетам которых прилипает львиная часть средств.
Ирина Алкснис интервью
13:53
Ирина Алкснис: Пока Россия бьет Запад на Украине, но его промышленность еще преподнесет сюрпризЗапад ослабевает, теряет лидерские позиции в мире, он переключается на другие конфликты. Для России же выгодно спокойное удержание ситуации в рамках, которые мы задали, считает обозреватель РИА "Новости" Ирина Алкснис
В целом, уверена Алкснис, Украина – второстепенное стратегическое направление для Запада. Запад бросил все усилия на Украину, чтобы ударить по России и оголить тыл Китаю. Азиатско-тихоокеанское направление – самое важное для США.
"Чем больше они вкладывается в Украину, тем хуже для них будет ситуация на направлении, которое они сами определили для себя как самое важное", – заявила обозреватель РИА Новости.
Россия не соглашается на предложения Запада
Существует ряд геополитических факторов, которые оказывают давление на Зеленского, отмечает политолог Богдан Безпалько.
В первую очередь неясна ситуация на фронте. Для Запада она кажется если не катастрофической, то неприятной. Украинский военный потенциал не смог прорвать линию обороны России и истощил себя в бесконечных атаках.
Если Россия сейчас перехватит инициативу до того, как раскачается ВПК Европы, Германии, Франции, Швеции, США насытит Украину боеприпасами, то тогда Украина проиграет военным путем, говорит Безпалько.
"Для Зеленского заморозка конфликта не выгодна, потому что это будет означать переключение социальных проблем на его личность, поскольку он верховный главнокомандующий, он отдает приказы Залужному.
Зеленский упирается и не хочет выборов, потому что выборы предполагаются двойные — президентские и парламентские. А на выборах в Раду его партия вряд ли получит рекордное количество голосов, как на предыдущих выборах", – пояснил политолог.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
02:35
Богдан Безпалько: Британия ударит "морским" кулаком, чтобы спасти ВСУ, но Россия заберет Харьков и ОдессуНАТО может заявить, что готов вступить в конфликт, но это крайне маловероятно. Если до этого дойдет, финны и итальянцы ощутят легкий запах бомб, которые взрывали на полигоне Новая Земля, считает политолог Богдан Безпалько
При этом что бы Запад ни предлагал России сейчас, нас это не устроит. Мы должны исходить из своих целей и задач.
"Мы хотим, чтобы Украина как государство прекратила свое существование, чтобы его военный потенциал был полностью разрушен, чтобы исчез политический класс, который превращал Украину в анти-Россию.
Исходя из этого мы и должны вести военное строительство, расширять вооруженные силы, создавать артбригады особой мощности для проламывания фронта. Пусть нас немного побоятся, в Европе расслабились и не считают Россию угрозой для себя, хотя постоянно об этом кричат", – заявил Безпалько.
Новая стратегия ВСУ и новое оружие
Издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что командования США и Украины ищут новую стратегию ведения войны с Россией, которой Киев мог бы придерживаться в начале 2024 года.
Ничего принципиально нового США уже не смогут поставить Киеву, уверен главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев.
Украина сейчас хочет военно-транспортные самолёты. Но это хорошая мишень для ракет "воздух-воздух" и "земля-воздух". Противоракетные системы THAAD американцам самим могут пригодиться на том же Тайване, который находится в зоне поражения ракет Народно-освободительной армии Китая.
Юрий Зверев интервью
11:35
Юрий Зверев: Даже если США расчехлят для ВСУ все запасы Abrams и F-16, Россия победит в затяжной войнеНа Западе среди политиков встречаются неадекватные люди, но непохоже, что в элитах преобладает желание вступить в ядерную войну с Россией, считает главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
США очень дозированно поставляют оружие на Украину, чтобы проверить его в боевых условиях, отмечает Зверев.
"Продолжение военных действий объективно пока в пользу России, потому что у нас больше запасов боеприпасов и вооружений, доставшихся в наследство от СССР. Плюс в несколько раз выросла производительность ВПК.
Что бы ни говорили про развал промышленности в 90-х, основные военные заводы у нас все-таки сохранились. У нас есть ресурс и в виде союзников, что-то поставляют Иран и КНДР, хотя официально это не подтверждается. А вот Западу свою военно-промышленную базу придется расширять. И когда говорят о сроках, речь идет про 2025-2030-е годы", – сообщил Зверев.
 
ЭксклюзивСШАУкраинаВСУВладимир ЗеленскийДжо БайденРоссияБогдан БезпалькоВалерий Залужный
 
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