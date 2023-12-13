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Фиаско Зеленского, пессимизм Байдена, ложь о ВС РФ. Главное на Украине на 13:00 13 декабря

Фиаско Зеленского, пессимизм Байдена, ложь о ВС РФ. Главное на Украине на 13:00 13 декабря - 13.12.2023 Украина.ру

Фиаско Зеленского, пессимизм Байдена, ложь о ВС РФ. Главное на Украине на 13:00 13 декабря

Украина.ру, 13.12.2023

2023-12-13T13:00

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2023-12-13T13:00

владимир зеленский

хроники

эксклюзив

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Визит Зеленского в Штаты не принес ожидаемых результатов. Байден изменил свое мнение о благоприятном для Киева исходе СВО. Зеленского подловили на лжи об успехах российской армииРассмотрение вопроса о помощи Украине в США откладывается минимум до января, следовательно, визит Владимира Зеленского в Штаты не принес ожидаемых результатов. Таким мнением поделился главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев."Визит Зеленского окончился полным фиаско. Киеву можно не ждать помощи минимум до нового года, да и дальнейшие перспективы получения им денег туманны", - сказал Васильев.Эксперт выделил заявления республиканца Майка Джонсона, спикера Палаты представителей США, который связывал помощь Украине с внутренней безопасностью США, а именно укреплением границы с Мексикой. Джонсон обещал возможность до каникул рассмотреть выделение помощи Киеву.Он напомнил, что уже в ближайшие дни Палата представителей и Сенат США уйдут на каникулы до следующего года."Можно даже предположить, что республиканцы рассчитывали на то, что из-за нехватки денег администрация Байдена задумается о решении конфликта мирным путем. Но однозначно ясно одно: раньше января Конгресс США к рассмотрению помощи Киеву не вернется. А в дальнейшем этот вопрос будут рассматривать в общей части выделения бюджета на 2024 год", - подытожил эксперт.Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя визит Зеленского в Вашингтон, заявил, что все устали от "попрошайки из Киева", а убедить в том, что Украина важнее безопасности США, у него не вышло.При этом накануне Байден на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов.Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал новую помощь США Украине подачкой с барского плеча."Визит Зеленского в США с протянутой рукой на этот раз провалился. В руку разве что не плюнули. Бросили с барского плеча подачку в 200 миллионов вместо просимых 61 миллиарда. Американцы не будут подковывать дорогостоящими подковами лошадку, которая точно не придет к финишу. Поэтому пусть хотя бы поучаствует, и 200 миллионов для этого достаточно", - сказал Белик.По его словам, Зеленский не оправдал себя ни как военный стратег, ни как умный политик, который смог бы поддерживать порядок в стране, а не разворовывать западную помощь."Американский жест с новой помощью, скорее, символизирует недоверие к Зеленскому", - считает депутат.В свою очередь сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что новая помощь для Зеленского сродни карманным расходам."Зеленский просил десятки миллиардов, а получил лишь 200 миллионов. Вся эта помощь для него сродни карманным расходам. Он выпросил у американцев деньги лишь на свои мелкие личные нужды", - сказал Цеков.По его словам, Зеленский водит за нос американский народ и политиков, требуя денег и обещая победить Россию на поле боя."Все, кто верит Зеленскому, имеют весьма дилетантское представление о России и ее возможностях. У Украины нет никаких шансов и ни при каких условиях победить Россию", - подчеркнул Цеков.Пессимизм БайденаПрезидент США изменил свой взгляд на благоприятный для Украины исход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в телеграм-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Он проанализировал три тезиса из речи главы Белого дома на фоне визита в США президента Украины."Победа означает, что Украина является независимым государством и она может защитить себя сегодня и сдержать дальнейшую агрессию", — заявил Байден.Во-первых, по мнению Медведева, президента США больше не волнуют границы и суверенитет Украины.Затем зампред Совбеза указал на слова Байдена о возможности Украины защитить себя."Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперёд. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, "защитить себя" в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения", - добавил он.В-третьих, Байден сказал о необходимости Киева "сдержать дальнейшую агрессию", причем под этим подразумевается, что Украина должна ее "сдержать сама", считает Медведев. Из слов главы Белого дома следует, что речь не идет о помощи союзников, отметил он."Ну, как говаривал Ильич, это коренная перемена наших взглядов на социализм", — резюмировал зампред Совбеза России.По его словам, США сегодня понимают, что Вооружённые силы России будут и дальше давить неонацистов на Украине, это неизбежно."Добавьте сюда глуповатое хихиканье деда с растерянным лицом в ходе ответа на вопрос о победе Украины. Думаю, после такого "успеха" бандеровский клоун от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолёте", - сыронизировал он.Ложь о российских военныхПрезидент Украины заявил американскому телеканалу Fox News, что российским войскам не удалось занять "ни одного украинского поселка" в течение этого года.Однако журналисты отметили, что это заявление не соответствует действительности. Например, российская армия добилась успеха на Артемовском направлении. В мае Минобороны России заявило о взятии Артемовска (украинское название — Бахмут).Первые бои в окрестностях города начались еще летом 2022 года, однако полноценное сражение за Артемовск развернулось в октябре. О "юридическом" взятии Артемовска объявляли еще 2 апреля 2023 года, когда флаг России был поднят над зданием городской администрации.При этом в ноябре украинская сторона опровергла утрату полного контроля над городом. Экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утверждала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют "инфраструктурные и промышленные объекты" в районе многоэтажки "Самолет".Недавно Маляр однако признавала, что ВСУ находятся в сложной ситуации на пяти направлениях на востоке. По ее словам, напряженная для ВСУ ситуация складывается на Купянском, Краснолиманском, Артемовском, Марьинском и Авдеевском направлениях, где в настоящий момент идут активные боевые действия.Тем временем командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский указывал, что российские военные продолжают наступление по всему фронту. По его словам, вместе с украинскими военными, которые командуют боевыми действиями в восточном направлении, он детально проанализировал обстановку, рассмотрел варианты дальнейших мер.В прошлом месяце Зеленский заявлял, что Россия не остановит свои действия и продолжит наступление. По его мнению, у Москвы нет страха противостояния со всем миром. Политик предположил, что Россия продолжит вести боевые действия до тех пор, пока США и Китай не призовут ее вывести военных из страны.

https://ukraina.ru/20231212/1051934954.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

владимир зеленский, хроники, эксклюзив, спецоперация, джо байден, сша, военные, бойцы, всу, фронт, дмитрий медведев