Фиаско Зеленского, пессимизм Байдена, ложь о ВС РФ. Главное на Украине на 13:00 13 декабря - 13.12.2023 Украина.ру
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Фиаско Зеленского, пессимизм Байдена, ложь о ВС РФ. Главное на Украине на 13:00 13 декабря
Фиаско Зеленского, пессимизм Байдена, ложь о ВС РФ. Главное на Украине на 13:00 13 декабря - 13.12.2023 Украина.ру
Фиаско Зеленского, пессимизм Байдена, ложь о ВС РФ. Главное на Украине на 13:00 13 декабря
Украина.ру, 13.12.2023
2023-12-13T13:00
2023-12-13T13:00
владимир зеленский
хроники
эксклюзив
спецоперация
джо байден
сша
военные
бойцы
всу
фронт
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Визит Зеленского в Штаты не принес ожидаемых результатов. Байден изменил свое мнение о благоприятном для Киева исходе СВО. Зеленского подловили на лжи об успехах российской армииРассмотрение вопроса о помощи Украине в США откладывается минимум до января, следовательно, визит Владимира Зеленского в Штаты не принес ожидаемых результатов. Таким мнением поделился главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев."Визит Зеленского окончился полным фиаско. Киеву можно не ждать помощи минимум до нового года, да и дальнейшие перспективы получения им денег туманны", - сказал Васильев.Эксперт выделил заявления республиканца Майка Джонсона, спикера Палаты представителей США, который связывал помощь Украине с внутренней безопасностью США, а именно укреплением границы с Мексикой. Джонсон обещал возможность до каникул рассмотреть выделение помощи Киеву.Он напомнил, что уже в ближайшие дни Палата представителей и Сенат США уйдут на каникулы до следующего года."Можно даже предположить, что республиканцы рассчитывали на то, что из-за нехватки денег администрация Байдена задумается о решении конфликта мирным путем. Но однозначно ясно одно: раньше января Конгресс США к рассмотрению помощи Киеву не вернется. А в дальнейшем этот вопрос будут рассматривать в общей части выделения бюджета на 2024 год", - подытожил эксперт.Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя визит Зеленского в Вашингтон, заявил, что все устали от "попрошайки из Киева", а убедить в том, что Украина важнее безопасности США, у него не вышло.При этом накануне Байден на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов.Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал новую помощь США Украине подачкой с барского плеча."Визит Зеленского в США с протянутой рукой на этот раз провалился. В руку разве что не плюнули. Бросили с барского плеча подачку в 200 миллионов вместо просимых 61 миллиарда. Американцы не будут подковывать дорогостоящими подковами лошадку, которая точно не придет к финишу. Поэтому пусть хотя бы поучаствует, и 200 миллионов для этого достаточно", - сказал Белик.По его словам, Зеленский не оправдал себя ни как военный стратег, ни как умный политик, который смог бы поддерживать порядок в стране, а не разворовывать западную помощь."Американский жест с новой помощью, скорее, символизирует недоверие к Зеленскому", - считает депутат.В свою очередь сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что новая помощь для Зеленского сродни карманным расходам."Зеленский просил десятки миллиардов, а получил лишь 200 миллионов. Вся эта помощь для него сродни карманным расходам. Он выпросил у американцев деньги лишь на свои мелкие личные нужды", - сказал Цеков.По его словам, Зеленский водит за нос американский народ и политиков, требуя денег и обещая победить Россию на поле боя."Все, кто верит Зеленскому, имеют весьма дилетантское представление о России и ее возможностях. У Украины нет никаких шансов и ни при каких условиях победить Россию", - подчеркнул Цеков.Пессимизм БайденаПрезидент США изменил свой взгляд на благоприятный для Украины исход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в телеграм-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Он проанализировал три тезиса из речи главы Белого дома на фоне визита в США президента Украины."Победа означает, что Украина является независимым государством и она может защитить себя сегодня и сдержать дальнейшую агрессию", — заявил Байден.Во-первых, по мнению Медведева, президента США больше не волнуют границы и суверенитет Украины.Затем зампред Совбеза указал на слова Байдена о возможности Украины защитить себя."Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперёд. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, "защитить себя" в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения", - добавил он.В-третьих, Байден сказал о необходимости Киева "сдержать дальнейшую агрессию", причем под этим подразумевается, что Украина должна ее "сдержать сама", считает Медведев. Из слов главы Белого дома следует, что речь не идет о помощи союзников, отметил он."Ну, как говаривал Ильич, это коренная перемена наших взглядов на социализм", — резюмировал зампред Совбеза России.По его словам, США сегодня понимают, что Вооружённые силы России будут и дальше давить неонацистов на Украине, это неизбежно."Добавьте сюда глуповатое хихиканье деда с растерянным лицом в ходе ответа на вопрос о победе Украины. Думаю, после такого "успеха" бандеровский клоун от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолёте", - сыронизировал он.Ложь о российских военныхПрезидент Украины заявил американскому телеканалу Fox News, что российским войскам не удалось занять "ни одного украинского поселка" в течение этого года.Однако журналисты отметили, что это заявление не соответствует действительности. Например, российская армия добилась успеха на Артемовском направлении. В мае Минобороны России заявило о взятии Артемовска (украинское название — Бахмут).Первые бои в окрестностях города начались еще летом 2022 года, однако полноценное сражение за Артемовск развернулось в октябре. О "юридическом" взятии Артемовска объявляли еще 2 апреля 2023 года, когда флаг России был поднят над зданием городской администрации.При этом в ноябре украинская сторона опровергла утрату полного контроля над городом. Экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утверждала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют "инфраструктурные и промышленные объекты" в районе многоэтажки "Самолет".Недавно Маляр однако признавала, что ВСУ находятся в сложной ситуации на пяти направлениях на востоке. По ее словам, напряженная для ВСУ ситуация складывается на Купянском, Краснолиманском, Артемовском, Марьинском и Авдеевском направлениях, где в настоящий момент идут активные боевые действия.Тем временем командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский указывал, что российские военные продолжают наступление по всему фронту. По его словам, вместе с украинскими военными, которые командуют боевыми действиями в восточном направлении, он детально проанализировал обстановку, рассмотрел варианты дальнейших мер.В прошлом месяце Зеленский заявлял, что Россия не остановит свои действия и продолжит наступление. По его мнению, у Москвы нет страха противостояния со всем миром. Политик предположил, что Россия продолжит вести боевые действия до тех пор, пока США и Китай не призовут ее вывести военных из страны.
https://ukraina.ru/20231212/1051934954.html
https://ukraina.ru/20231211/1051909208.html
https://ukraina.ru/20231213/1052017472.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский, хроники, эксклюзив, спецоперация, джо байден, сша, военные, бойцы, всу, фронт, дмитрий медведев
Владимир Зеленский, Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, Джо Байден, США, военные, бойцы, ВСУ, фронт, Дмитрий Медведев

Фиаско Зеленского, пессимизм Байдена, ложь о ВС РФ. Главное на Украине на 13:00 13 декабря

13:00 13.12.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Визит Зеленского в Штаты не принес ожидаемых результатов. Байден изменил свое мнение о благоприятном для Киева исходе СВО. Зеленского подловили на лжи об успехах российской армии
Рассмотрение вопроса о помощи Украине в США откладывается минимум до января, следовательно, визит Владимира Зеленского в Штаты не принес ожидаемых результатов. Таким мнением поделился главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
"Визит Зеленского окончился полным фиаско. Киеву можно не ждать помощи минимум до нового года, да и дальнейшие перспективы получения им денег туманны", - сказал Васильев.
Эксперт выделил заявления республиканца Майка Джонсона, спикера Палаты представителей США, который связывал помощь Украине с внутренней безопасностью США, а именно укреплением границы с Мексикой. Джонсон обещал возможность до каникул рассмотреть выделение помощи Киеву.
"Администрация (президента США Джо) Байдена на эти слова повелась и исходила из необходимости получить деньги до нового года. Поэтому они и привезли Зеленского, рассчитывая на него как на козырную карту. Но выяснилось, что по границе договоренностей в ближайшее время достигнуть нельзя, соответственно, нет денег и Киеву", - подчеркнул Васильев.
Он напомнил, что уже в ближайшие дни Палата представителей и Сенат США уйдут на каникулы до следующего года.
"Можно даже предположить, что республиканцы рассчитывали на то, что из-за нехватки денег администрация Байдена задумается о решении конфликта мирным путем. Но однозначно ясно одно: раньше января Конгресс США к рассмотрению помощи Киеву не вернется. А в дальнейшем этот вопрос будут рассматривать в общей части выделения бюджета на 2024 год", - подытожил эксперт.
Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя визит Зеленского в Вашингтон, заявил, что все устали от "попрошайки из Киева", а убедить в том, что Украина важнее безопасности США, у него не вышло.
Владимир Зеленский
Вчера, 09:00
Вымаливание несуществующего оружия, взрывы, срыв мирного диалога. Главное на Украине на утро 12 декабря
При этом накануне Байден на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов.
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал новую помощь США Украине подачкой с барского плеча.
"Визит Зеленского в США с протянутой рукой на этот раз провалился. В руку разве что не плюнули. Бросили с барского плеча подачку в 200 миллионов вместо просимых 61 миллиарда. Американцы не будут подковывать дорогостоящими подковами лошадку, которая точно не придет к финишу. Поэтому пусть хотя бы поучаствует, и 200 миллионов для этого достаточно", - сказал Белик.
По его словам, Зеленский не оправдал себя ни как военный стратег, ни как умный политик, который смог бы поддерживать порядок в стране, а не разворовывать западную помощь.
"Американский жест с новой помощью, скорее, символизирует недоверие к Зеленскому", - считает депутат.
В свою очередь сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что новая помощь для Зеленского сродни карманным расходам.
"Зеленский просил десятки миллиардов, а получил лишь 200 миллионов. Вся эта помощь для него сродни карманным расходам. Он выпросил у американцев деньги лишь на свои мелкие личные нужды", - сказал Цеков.
По его словам, Зеленский водит за нос американский народ и политиков, требуя денег и обещая победить Россию на поле боя.
"Все, кто верит Зеленскому, имеют весьма дилетантское представление о России и ее возможностях. У Украины нет никаких шансов и ни при каких условиях победить Россию", - подчеркнул Цеков.
Пессимизм Байдена
Президент США изменил свой взгляд на благоприятный для Украины исход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в телеграм-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он проанализировал три тезиса из речи главы Белого дома на фоне визита в США президента Украины.
"Победа означает, что Украина является независимым государством и она может защитить себя сегодня и сдержать дальнейшую агрессию", — заявил Байден.
Во-первых, по мнению Медведева, президента США больше не волнуют границы и суверенитет Украины.
"По Байдену, "победа" теперь означает, что.... "страна" просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова", - написал Медведев.
Затем зампред Совбеза указал на слова Байдена о возможности Украины защитить себя.
"Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперёд. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, "защитить себя" в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения", - добавил он.
В-третьих, Байден сказал о необходимости Киева "сдержать дальнейшую агрессию", причем под этим подразумевается, что Украина должна ее "сдержать сама", считает Медведев. Из слов главы Белого дома следует, что речь не идет о помощи союзников, отметил он.
"Ну, как говаривал Ильич, это коренная перемена наших взглядов на социализм", — резюмировал зампред Совбеза России.
минно-поисковый корабль HMS Ramsey класса Sandown - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
11 декабря, 13:00
Замена Зеленского, норвежско-британский флот, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 декабряВ СВР сообщили о планах Запада заменить президента Украины Владимира Зеленского. Великобритания и Норвегия предоставят Украине военные корабли. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
По его словам, США сегодня понимают, что Вооружённые силы России будут и дальше давить неонацистов на Украине, это неизбежно.
"Добавьте сюда глуповатое хихиканье деда с растерянным лицом в ходе ответа на вопрос о победе Украины. Думаю, после такого "успеха" бандеровский клоун от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолёте", - сыронизировал он.
Ложь о российских военных
Президент Украины заявил американскому телеканалу Fox News, что российским войскам не удалось занять "ни одного украинского поселка" в течение этого года.
Однако журналисты отметили, что это заявление не соответствует действительности.
Например, российская армия добилась успеха на Артемовском направлении. В мае Минобороны России заявило о взятии Артемовска (украинское название — Бахмут).
Первые бои в окрестностях города начались еще летом 2022 года, однако полноценное сражение за Артемовск развернулось в октябре. О "юридическом" взятии Артемовска объявляли еще 2 апреля 2023 года, когда флаг России был поднят над зданием городской администрации.
При этом в ноябре украинская сторона опровергла утрату полного контроля над городом. Экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утверждала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют "инфраструктурные и промышленные объекты" в районе многоэтажки "Самолет".
Недавно Маляр однако признавала, что ВСУ находятся в сложной ситуации на пяти направлениях на востоке. По ее словам, напряженная для ВСУ ситуация складывается на Купянском, Краснолиманском, Артемовском, Марьинском и Авдеевском направлениях, где в настоящий момент идут активные боевые действия.
Тем временем командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский указывал, что российские военные продолжают наступление по всему фронту.
По его словам, вместе с украинскими военными, которые командуют боевыми действиями в восточном направлении, он детально проанализировал обстановку, рассмотрел варианты дальнейших мер.
"Враг не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту", — указал генерал.
В прошлом месяце Зеленский заявлял, что Россия не остановит свои действия и продолжит наступление. По его мнению, у Москвы нет страха противостояния со всем миром.
Политик предположил, что Россия продолжит вести боевые действия до тех пор, пока США и Китай не призовут ее вывести военных из страны.
09:00
Обезоруженные Штаты, неудачи ВСУ, попытки уволить Залужного. Главное на Украине на утро 13 декабряСША настойчиво пытаются затянуть конфликт на Украине несмотря на проблемы с ресурсами. В Киеве звучат мощные взрывы, россияне уничтожают технику ВСУ. Часть депутатов Рады настаивают на увольнении Залужного
 
Владимир ЗеленскийХроникиЭксклюзивСпецоперацияДжо БайденСШАвоенныебойцыВСУфронтДмитрий Медведев
 
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13:02СБУ помогает "Киевстару" восстановить работу сети
13:00Фиаско Зеленского, пессимизм Байдена, ложь о ВС РФ. Главное на Украине на 13:00 13 декабря
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