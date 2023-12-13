https://ukraina.ru/20231213/1052017472.html

Обезоруженные Штаты, взрывы и неудачи ВСУ, отставка Залужного. Главное на Украине на утро 13 декабря

Обезоруженные Штаты, взрывы и неудачи ВСУ, отставка Залужного. Главное на Украине на утро 13 декабря - 13.12.2023 Украина.ру

Обезоруженные Штаты, взрывы и неудачи ВСУ, отставка Залужного. Главное на Украине на утро 13 декабря

США настойчиво пытаются затянуть конфликт на Украине несмотря на проблемы с ресурсами. В Киеве звучат мощные взрывы, россияне уничтожают технику ВСУ. В Раде настаивают на увольнении Залужного

2023-12-13T09:00

2023-12-13T09:00

2023-12-13T09:23

хроники

эксклюзив

спецоперация

взрыв

марьяна безуглая

валерий залужный

рустем умеров

украина

рада

владимир зеленский

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Американский президент Джо Байден по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским признал, что возможность США помогать Украине подходит к концу."Продолжим поставлять Украине критическое оружие и оборудование так долго, как это возможно… Но без дополнительного финансирования наша возможность помогать Украине стремительно подходит к концу", - сказал он журналистам в Белом доме.Байден отметил, что в рамках одобренного во вторник нового пакета помощи США направят Украине боеприпасы для ПВО и артиллерии, и пообещал Зеленскому, что ни он, ни американский народ не отвернутся от Украины.Сам Зеленский тут же попросил передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности, писала газета Politico со ссылкой на источник. Он заявил об этом во время беседы со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.В декабре координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США высоко оценивают риск поражения Украины в конфликте без дополнительной помощи с американской стороны.Зеленский на встрече с президентом США в Белом доме не смог ответить словами на вопрос журналистов о способности Украины победить в конфликте с Россией без новой помощи со стороны Вашингтоне.Визит Зеленского в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Ранее Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов, включая помощь Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января.Интернет-издание Punchbowl со ссылкой на собеседников в Капитолии отметило, что визит украинского лидера в конгресс США не привел ни к каким изменениям в споре между республиканцами и демократами о принятии запроса американского президента на цели нацбезопасности, включая помощь Украине."Визит Зеленского ничего не изменил. Республиканские сенаторы заявили,… что продолжат выступать против миллиардов долларов на новую военную помощь для его страны, пока не будет достигнуто двухпартийное соглашение по безопасности на границе", - говорится в публикации.Также отмечается, что в ходе прошедших встреч сенаторы-республиканцы дали понять, что "они даже всерьез не заинтересованы слушать Зеленского", поскольку им важнее увидеть вовлеченность Байдена в решение миграционного кризиса, и пока глава Белого дома не проявит желание двигаться им навстречу, прогресса по помощи Украине не будет.Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что конгрессу США практически невозможно будет утвердить пакет помощи Украине до Рождества."Это практически невозможно даже при достижении соглашения (между республиканцами и демократами о запросе Байдена): разработать его, провести через сенат в палату представителей до рождества", - сказал он в ходе пресс-конференции.Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер сообщил, что предложил нижней палате конгресса отложить каникулы для согласования дополнительной помощи Украине.Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм вообще указал Зеленскому на необходимость выразить благодарность спикеру палаты представителей конгресса за его готовность вынести на обсуждение вопрос о выделении дополнительной помощи Украине.Мощные взрывы и неудачи ВСУВ Киеве и области объявлена воздушная тревога, в городе были слышны сильные взрывы.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях.В некоторых районах столицы после взрывов нет воды."Местные жители сообщают, что в некоторых районах столицы нет воды", - говорится в материале телеканала ТСН.Накануне вечером взрывы были слышны в Одессе и Черноморске Одесской области. Глава Одесской областной военной администрации в своем телеграм-канале призвал жителей региона оставаться в укрытиях.В то же время в Министерстве обороны России сообщали об успехах российских военных. Так, артиллеристы Западного военного округа поразили скопление украинской техники, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении."На Купянском направлении разведчики общевойскового соединения с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения" - указали в МО.По выявленным целям был нанесен удар из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской гаубицы "Акация"."По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили замаскированные позиции, боевые бронированные машины и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" противника", - перечислили в министерстве.После нанесения ударов артиллеристы сменили огневые позиции для восполнения боекомплекта и исключения ответного огня со стороны украинских войск."Наш экипаж – отличные друзья. Друг с другом уже здесь познакомились. Уже как семья стали. Когда к нам приходит цель, необходимо очень быстро и своевременно выполнить задачу. Мы дежурим 24/7", - рассказал заряжающий САУ "Акация" с позывным "Пингвин".В оборонном ведомстве отметили, что "Пингвин" получил государственную награду за выполнение боевых задач в ходе СВО. Ему была вручена медаль "За храбрость".Попытки уволить ЗалужногоДепутат Верховной Рады Марьяна Безуглая считает, что министр обороны Украины Рустем Умеров должен подать представление на увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками.По ее словам, нужны переформатирование фронта и ответственность генералов за ошибки, реальный, а не для галочки, анализ действий, "честная позиция Залужного относительно его вникания и контроля за войсками как военного командующего", реформы в украинских войсках "не для галочки и обнимашек"."Рустем Умеров - достаточно вашего представления президенту об увольнении главнокомандующего ВС Украины. Вы же знаете, что видения 2024, плана так и нет! Не прикрывайте их, проявляйте лидерство! Показывайте, не молчите, побуждайте! Я в вас верю. Времени мало", - добавила Безуглая.Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий, и за провал контрнаступления. Она заявляла, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.Сам Умеров накануне заявил, что вопрос отставки Залужного или кадровых изменений в военном командовании на данный момент не стоит."В военном руководстве всегда есть переходные вещи, которые были до меня и с которыми я очень открыт к обществу и своим коллегам отношусь. В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и внешне, и внутренне... Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем (Залужным – ред.), говорю: "кто на этот раз тебя увольняет?", - сказал он.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что пользующийся популярностью Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.

https://ukraina.ru/20231212/1051963331.html

https://ukraina.ru/20231212/1051934954.html

https://ukraina.ru/20231211/1051909208.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, взрыв, марьяна безуглая, валерий залужный, рустем умеров, украина, рада, владимир зеленский, джо байден, сша, оружие, всу