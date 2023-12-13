https://ukraina.ru/20231213/1052014103.html

Продает коллекцию вин для ВСУ и гордится неонацистами. Чем занимается Арсен Аваков

Продает коллекцию вин для ВСУ и гордится неонацистами. Чем занимается Арсен Аваков - 13.12.2023 Украина.ру

Продает коллекцию вин для ВСУ и гордится неонацистами. Чем занимается Арсен Аваков

На фоне провала украинского контрнаступления и охлаждения к Зеленскому на Западе украинские СМИ и эксперты стали задумываться о вероятном транзите власти в следующем году. Среди потенциальных сменщиков называли Валерия Залужного, Виталия Кличко, Петра Порошенко и Арсена Авакова, бывшего главу МВД.

2023-12-13T03:44

2023-12-13T03:44

2023-12-13T03:44

эксклюзив

украина

арсен аваков

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Это под его руководством в Харькове в 2014 году были подавлены протесты, а также сформированы неонацистские батальоны в составе Нацгвардии, отличившиеся особой жестокостью. Долгое время Аваков считался «бессменным» главой МВД. Он сыграл свою роль при передаче власти Зеленскому в 2019 году, когда подконтрольные ему националисты атаковали предвыборные митинги Петра Порошенко.Сейчас сам Аваков в своем Telegram-канале отметает любые разногласия на Украине, как в сфере власти, так и в украинском обществе, заявляя о небывалом единстве.Осенью Росфинмониторинг также внес Авакова в список лиц, причастных к экстремистской деятельности и финансированию терроризма. Аваков в ответ на внесение его в список экстремистов бахвалится, что гордится созданием «Азова» и утверждает, что о многом из его деятельности в РФ еще якобы не знают.Украинский бизнесмен, уроженец Баку и русскоязычный армянин сначала в Харькове стал банкиром в начале 1990х, а затем решил идти в политику, продавая себя украинским националистам в качестве «смотрителя» русскоязычного Харькова.В 1990х его подозревали в МВД в хищении газоконденсата с Балаклейского месторождения, а также в заказном убийстве его компаньона Александра Коновалова. Покойный мэр Харькова Геннадий Кернес однажды обвинил его в этом убийстве в прямом эфире, но дело до сих пор не расследовано. По версии самого Авакова его партнера убил его охранник ради бумажника и часов, но сам тот охранник тоже вскоре был найден убитым.Во время Оранжевой революции он возглавлял харьковский штаб Виктора Ющенко, за что тот сделал его губернатором Харьковской области. В этот период Аваков всячески поддерживает радикальные националистические группировки, стремясь сломать нелояльный тогда националистам Харьков. Местные депутаты не приняли Авакова и несколько раз выражали ему свое недоверие.Однако с Ющенко Аваков вскоре рассорился и перебежал к Юлии Тимошенко. После избрания президентом Виктора Януковича в 2010 году Аваков подал в отставку с поста губернатора «по этическим препятствиям». В том же году он пытался конкурировать с Геннадием Кернесом за пост мэра первой столицы, но безуспешно.В 2012 году Аваков бежит и прячется в Италии, поскольку на Украине против него было возбуждено другое уголовное дело после самоубийства еще одного из его партнеров. В предсмертной записке тот обвинил Авакова. Однако вскоре он возвращается на Украину, получив депутатскую неприкосновенность, благодаря партии Юлии Тимошенко.В ходе Евромайдана депутат Аваков занимался организацией инфраструктуры палаточного лагеря, вопросами питания и снабжения. После переворота его сразу же утвердили в должности нового главы МВД. Сразу после своего назначения Арсен Аваков заявил, что в руководство МВД Украины войдут представители Правого сектора* и Самообороны Майдана.Из подручных неонацистов он начал формировать Национальную гвардию, а в апреле 2014 года, когда протестующими была захвачена Харьковская обладминистрация, именно Аваков бросил туда отряды неонацистов, жестко подавляя протестующих. Сколько людей похитили и убили «черные человечки» Авакова в Харькове в тот период до сих пор неизвестно. В апреле-мае 2014 он формирует добровольческие батальоны МВД «Азов»*, «Днепр-1», «Торнадо» и другие, бросая их на Донбасс.Одним из самых известных коррупционных скандалов, связанных с министром внутренних дел, было так называемое дело о "рюкзаках Авакова", приобретаемых для Нацгвардии. СМИ сообщали, что рюкзаки приобрели через предприятия, подконтрольные Александру Авакову, сыну министра внутренних дел. Рюкзаки отличались существенно завышенной ценой, хотя сшиты были из самой некачественной ткани.Коррупционный скандал стал одной из причин его расхождений с Петром Порошенко. В ходе предвыборной кампании 2019 года подконтрольные Авакову «Азов»* и «Нацкорпус» срывали митинги Порошенко, раскручивая дело о коррупции экс-президента. После смены президента он оказался единственным министром, сохранившим должность.В отставку с поста министра он ушел только в июле 2021 года, став наибольшим «долгожителем» в украинском Кабмине.В начале СВО дом Авакова в Харькове частично пострадал от обстрелов, после чего он объявил о распродаже своей внушительной коллекции вин из личных погребов, заявив, что перечислил деньги на финансирование ВСУ.В начале этого года у Арсена Авакова проходили обыски по делу о крушении вертолета с его сменщиком на посту главы МВД Денисом Монастырским. Следствие интересовалось контрактами по закупке МВД под руководством Авакова вертолетов Super Puma H225 производства французской авиакомпании Airbus Helicopters — разбившийся в Броварах вертолет был той же модели. «Следователи вели себя корректно, хотя целесообразность проведения такого следственного действия выглядит немного туповато, через шесть лет после заключения контракта. Конечно, ничего соответствующего интересам следствия обнаружено не было», - сообщил Аваков. Однако за закупку именно французских вертолетов посол Франции в 2022 году наградил Авакова орденом Почетного легиона.В 2023 году Аваков редко появлялся на публике. Он презентовал свой проект по закупке систем видеомониторинга для ВСУ, а также принимал недавно участие в мероприятии, посвящено Голодомору вместе с Арсением Яценюком, в очередной раз обвинив россиян в геноциде.Вряд ли Авакова можно всерьез считать потенциальным сменщиком Зеленского, но рычаги влияния в силовых структурах он еще явно сохранил.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20231212/1051933908.html

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2023

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, арсен аваков