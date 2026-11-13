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Почти в пять раз меньше: Минобороны сообщило о сбитых над Россией БПЛА

Почти в пять раз меньше: Минобороны сообщило о сбитых над Россией БПЛА - 13.11.2026 Украина.ру

Почти в пять раз меньше: Минобороны сообщило о сбитых над Россией БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 76 украинских беспилотников, за сутки — 147. Об этом Минобороны РФ вечером 12 ноября сообщило в своём телеграм-канале

2026-11-13T04:25

2026-11-13T04:25

2026-11-13T04:27

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью, однако прошедшие сутки оказались исключением."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей и над акваторией Азовского моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 11 ноября до 8:00 мск 12 ноября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона был сбит 71 украинский беспилотник.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 147 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 85 украинских беспилотника, за сутки — 712.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

крым

ростовская область

белгородская область

брянская область

курская область

азовское море

орловская область

московская область

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