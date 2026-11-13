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"Для наступательных действий": эксперт о том, зачем НАТО собирает силы в Прибалтике

"Для наступательных действий": эксперт о том, зачем НАТО собирает силы в Прибалтике - 13.11.2026 Украина.ру

"Для наступательных действий": эксперт о том, зачем НАТО собирает силы в Прибалтике

Учения НАТО в Прибалтике проводятся непрерывно разными родами войск в рамках единой задачи — отработки приграничной инфраструктуры, это указывает на агрессивные намерения альянса в отношении России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский

2026-11-13T05:10

2026-11-13T05:10

2026-11-13T05:10

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В Балтийском регионе на постоянной основе размещена группировка НАТО численностью до 30 тысяч военнослужащих. Об этом на Международном форуме ОДКБ в Москве заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. По его словам, Польша, Литва и Латвия наращивают вооружения и призывают увеличить контингент альянса на своей территории. Рыженков также отметил, что многие договоры о контроле над вооружениями, включая ДОВСЕ и Договор по открытому небу, больше не работают.Разговор о военных приготовлениях НАТО в Балтийском регионе эксперт начал с того, что стоит за учениями альянса."Если говорить об учениях НАТО в Прибалтике, то там иногда собираются и большие силы", — заявил Тиханский. По его словам, эти учения проводятся непрерывно разными родами войск в рамках единой задачи — отработки приграничной инфраструктуры."Для чего отрабатывается театр военных действий? Естественно, для наступательных действий", — подчеркнул эксперт."Последние пять-шесть сценарий учений и их приближение к границам Союзного государства указывают на агрессивные намерения НАТО", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война" на сайте Украина.ру.

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