"Для наступательных действий": эксперт о том, зачем НАТО собирает силы в Прибалтике - 13.11.2026 Украина.ру
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"Для наступательных действий": эксперт о том, зачем НАТО собирает силы в Прибалтике
"Для наступательных действий": эксперт о том, зачем НАТО собирает силы в Прибалтике - 13.11.2026 Украина.ру
"Для наступательных действий": эксперт о том, зачем НАТО собирает силы в Прибалтике
Учения НАТО в Прибалтике проводятся непрерывно разными родами войск в рамках единой задачи — отработки приграничной инфраструктуры, это указывает на агрессивные намерения альянса в отношении России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
2026-11-13T05:10
2026-11-13T05:10
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В Балтийском регионе на постоянной основе размещена группировка НАТО численностью до 30 тысяч военнослужащих. Об этом на Международном форуме ОДКБ в Москве заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. По его словам, Польша, Литва и Латвия наращивают вооружения и призывают увеличить контингент альянса на своей территории. Рыженков также отметил, что многие договоры о контроле над вооружениями, включая ДОВСЕ и Договор по открытому небу, больше не работают.Разговор о военных приготовлениях НАТО в Балтийском регионе эксперт начал с того, что стоит за учениями альянса."Если говорить об учениях НАТО в Прибалтике, то там иногда собираются и большие силы", — заявил Тиханский. По его словам, эти учения проводятся непрерывно разными родами войск в рамках единой задачи — отработки приграничной инфраструктуры."Для чего отрабатывается театр военных действий? Естественно, для наступательных действий", — подчеркнул эксперт."Последние пять-шесть сценарий учений и их приближение к границам Союзного государства указывают на агрессивные намерения НАТО", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война" на сайте Украина.ру.
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"Для наступательных действий": эксперт о том, зачем НАТО собирает силы в Прибалтике

05:10 13.11.2026
 
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion / Перейти в фотобанкВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
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Учения НАТО в Прибалтике проводятся непрерывно разными родами войск в рамках единой задачи — отработки приграничной инфраструктуры, это указывает на агрессивные намерения альянса в отношении России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
В Балтийском регионе на постоянной основе размещена группировка НАТО численностью до 30 тысяч военнослужащих. Об этом на Международном форуме ОДКБ в Москве заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
По его словам, Польша, Литва и Латвия наращивают вооружения и призывают увеличить контингент альянса на своей территории. Рыженков также отметил, что многие договоры о контроле над вооружениями, включая ДОВСЕ и Договор по открытому небу, больше не работают.
Разговор о военных приготовлениях НАТО в Балтийском регионе эксперт начал с того, что стоит за учениями альянса.
"Если говорить об учениях НАТО в Прибалтике, то там иногда собираются и большие силы", — заявил Тиханский. По его словам, эти учения проводятся непрерывно разными родами войск в рамках единой задачи — отработки приграничной инфраструктуры.
"Для чего отрабатывается театр военных действий? Естественно, для наступательных действий", — подчеркнул эксперт.
"Последние пять-шесть сценарий учений и их приближение к границам Союзного государства указывают на агрессивные намерения НАТО", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война" на сайте Украина.ру.
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