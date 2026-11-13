Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 13.11.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 13.11.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 5:00 мск 13 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-11-13T05:01
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 12 ноября и в ночь на 13 ноября объявлялась в Ростовской, Запорожской, Херсонской, Воронежской областях*, в ЛНР и ДНР, в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Ставропольском крае, в Московской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Тульской, Ростовской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Владимирской, Курской, Белгородской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Астраханской, Самарской, Ульяновской, Тамбовской, Пензенской, Херсонской, Ивановской, Псковской, Ленинградской областях*, в ЛНР и ДНР, в Мордовии."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Нижегородской области, в Адыгее.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Движение по крымскому мосту временно перекрывалось. В настоящее время ограничения сняты.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 12 ноября и в ночь на 13 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:46 мск), Волгограда (20:22 мск), Саратова (20:55 мск), Пензы (21:11 мск), Тамбова (21:37 мск), Ярославля (1:39 мск).Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".К этому часу ограничение на полёты в аэропорту Пензы и режим согласования в Шереметьево сняты.Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 76 украинских беспилотника, за сутки — 147.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:01 13.11.2026 (обновлено: 05:10 13.11.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 5:00 мск 13 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 12 ноября и в ночь на 13 ноября объявлялась в Ростовской, Запорожской, Херсонской, Воронежской областях*, в ЛНР и ДНР, в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Ставропольском крае, в Московской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Тульской, Ростовской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Владимирской, Курской, Белгородской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Астраханской, Самарской, Ульяновской, Тамбовской, Пензенской, Херсонской, Ивановской, Псковской, Ленинградской областях*, в ЛНР и ДНР, в Мордовии.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Нижегородской области, в Адыгее.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Движение по крымскому мосту временно перекрывалось. В настоящее время ограничения сняты.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 12 ноября и в ночь на 13 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:46 мск), Волгограда (20:22 мск), Саратова (20:55 мск), Пензы (21:11 мск), Тамбова (21:37 мск), Ярославля (1:39 мск).
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
К этому часу ограничение на полёты в аэропорту Пензы и режим согласования в Шереметьево сняты.
Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 76 украинских беспилотника, за сутки — 147.
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