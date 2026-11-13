https://ukraina.ru/20261113/rossiya-i-ssha-uslovilis-prodolzhit-trkhstoronnie-peregovory--ushakov-1084463117.html
Россия и США условились продолжить трёхсторонние переговоры — Ушаков
Россия и США условились продолжить трёхсторонние переговоры — Ушаков - 13.11.2026 Украина.ру
Россия и США условились продолжить трёхсторонние переговоры — Ушаков
Россия и США договорились провести новый раунд трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом помощник президента Юрий Ушаков вечером 12 ноября сообщил журналистам по итогам визита спецпосланников Дональда Трампа в Москву
2026-11-13T03:12
2026-11-13T03:12
2026-11-13T03:12
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Ушаков назвал состоявшийся разговор "содержательным, конструктивным, откровенным и полезным"."Президент России вновь поддержал идею американской стороны о том, чтобы выходить на решение вопросов безопасности для России и Украины через формирование будущей постконфликтной системы европейской безопасности. Ясно, что нынешняя система не работает, это всем очевидно. И мы надеемся, что представители европейских стран также поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неделимой безопасности и мира, к которой мы немедленно готовы приступить в тандеме с американскими представителями", — сказал Ушаков."Президент в этой связи напомнил о нашем видении опорных элементов архитектуры неделимой безопасности, которые мы представили ещё в 2021 году в виде проектов соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности", — добавил помощник главы государства.Ключевыми положениями, предлагаемыми Россией, являются "нерасширение блока НАТО, неразмещение у российских границ угрожающих нам систем вооружений, возврат конфигурации сил альянса по состоянию на момент подписания основополагающего акта Россия — НАТО".Ушаков заявил, что российская и американская стороны одинаково оценивают контакты в Абу-Даби, как "конструктивные и продуктивные", и условились продолжить "этот переговорный процесс и этот переговорный трек".Подробнее о ситуации вокруг переговоров по Украине - в публикации США хотят, Россия допускает, Макрон "всегда готов": Европу пустят на переговоры?Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261112/opredelites-evrope-pora-vybirat-dialog-ili-voyna-s-rossiey-1084461329.html
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украина.ру, новости, россия, юрий ушаков, владимир путин, москва, сша, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, нато, европа, переговоры по украине 2026, гарантии безопасности, украина, эммануэль макрон, война на украине, чем закончится война на украине, мир без границ, международные отношения, международная политика
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Россия и США условились продолжить трёхсторонние переговоры — Ушаков
Россия и США договорились провести новый раунд трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом помощник президента Юрий Ушаков вечером 12 ноября сообщил журналистам по итогам визита спецпосланников Дональда Трампа в Москву
Ушаков назвал состоявшийся разговор "содержательным, конструктивным, откровенным и полезным".
"Президент России вновь поддержал идею американской стороны о том, чтобы выходить на решение вопросов безопасности для России и Украины через формирование будущей постконфликтной системы европейской безопасности. Ясно, что нынешняя система не работает, это всем очевидно. И мы надеемся, что представители европейских стран также поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неделимой безопасности и мира, к которой мы немедленно готовы приступить в тандеме с американскими представителями", — сказал Ушаков.
"Президент в этой связи напомнил о нашем видении опорных элементов архитектуры неделимой безопасности, которые мы представили ещё в 2021 году в виде проектов соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности", — добавил помощник главы государства.
Ключевыми положениями, предлагаемыми Россией, являются "нерасширение блока НАТО, неразмещение у российских границ угрожающих нам систем вооружений, возврат конфигурации сил альянса по состоянию на момент подписания основополагающего акта Россия — НАТО".
Ушаков заявил, что российская и американская стороны одинаково оценивают контакты в Абу-Даби, как "конструктивные и продуктивные", и условились продолжить "этот переговорный процесс и этот переговорный трек".
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