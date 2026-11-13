https://ukraina.ru/20261113/rossiya-i-ssha-uslovilis-prodolzhit-trkhstoronnie-peregovory--ushakov-1084463117.html

Россия и США условились продолжить трёхсторонние переговоры — Ушаков

Россия и США условились продолжить трёхсторонние переговоры — Ушаков - 13.11.2026 Украина.ру

Россия и США условились продолжить трёхсторонние переговоры — Ушаков

Россия и США договорились провести новый раунд трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом помощник президента Юрий Ушаков вечером 12 ноября сообщил журналистам по итогам визита спецпосланников Дональда Трампа в Москву

2026-11-13T03:12

2026-11-13T03:12

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Ушаков назвал состоявшийся разговор "содержательным, конструктивным, откровенным и полезным"."Президент России вновь поддержал идею американской стороны о том, чтобы выходить на решение вопросов безопасности для России и Украины через формирование будущей постконфликтной системы европейской безопасности. Ясно, что нынешняя система не работает, это всем очевидно. И мы надеемся, что представители европейских стран также поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неделимой безопасности и мира, к которой мы немедленно готовы приступить в тандеме с американскими представителями", — сказал Ушаков."Президент в этой связи напомнил о нашем видении опорных элементов архитектуры неделимой безопасности, которые мы представили ещё в 2021 году в виде проектов соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности", — добавил помощник главы государства.Ключевыми положениями, предлагаемыми Россией, являются "нерасширение блока НАТО, неразмещение у российских границ угрожающих нам систем вооружений, возврат конфигурации сил альянса по состоянию на момент подписания основополагающего акта Россия — НАТО".Ушаков заявил, что российская и американская стороны одинаково оценивают контакты в Абу-Даби, как "конструктивные и продуктивные", и условились продолжить "этот переговорный процесс и этот переговорный трек".Подробнее о ситуации вокруг переговоров по Украине - в публикации США хотят, Россия допускает, Макрон "всегда готов": Европу пустят на переговоры?Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261112/opredelites-evrope-pora-vybirat-dialog-ili-voyna-s-rossiey-1084461329.html

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