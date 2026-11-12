"Идут мощные прилеты": эксперт о том, как "выключают" Днепропетровск и Запорожье - 12.11.2026 Украина.ру
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"Идут мощные прилеты": эксперт о том, как "выключают" Днепропетровск и Запорожье
"Идут мощные прилеты": эксперт о том, как "выключают" Днепропетровск и Запорожье - 12.11.2026 Украина.ру
"Идут мощные прилеты": эксперт о том, как "выключают" Днепропетровск и Запорожье
Днепропетровск и Запорожье запитаны на Змиевскую и Приднепровскую ТЭС. Если эти станции вывести из строя, на востоке Украины собственной генерации вообще не останется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-11-12T20:31
2026-11-12T20:31
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Разговор о том, как ВС РФ наносят удары по энергетике Украины, эксперт продолжил на примере Днепропетровска и Запорожья — и объяснил, какие именно станции питают восток Украины."Днепропетровск и Запорожье запитаны на Змиевскую (Харьковская область) и Приднепровскую ТЭС (левый берег Днепропетровска). По ним сейчас идут мощные прилеты", — заявил Анпилогов.По его словам, "если эти две эти серьезные станции будут выведены из строя, на востоке Украины собственной генерации вообще не останется".Эксперт напомнил, что Харьковские ТЭС и ТЭЦ давно под ударами, а каскад Днепровских ГЭС тоже не раз подвергался атакам. Причём у гидроэлектростанций есть ограничения по объёму водохранилищ: "из-под Смоленска больше воды не притечет".Именно поэтому, по его словам, зима для украинских городов будет тяжёлой. "Так что зима в украинских городах будет тяжелой. Киевский режим это понимает", — подчеркнул Анпилогов. "И это не единственная его проблема", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война" на сайте Украина.ру.
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"Идут мощные прилеты": эксперт о том, как "выключают" Днепропетровск и Запорожье

20:31 12.11.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Днепропетровск и Запорожье запитаны на Змиевскую и Приднепровскую ТЭС. Если эти станции вывести из строя, на востоке Украины собственной генерации вообще не останется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Разговор о том, как ВС РФ наносят удары по энергетике Украины, эксперт продолжил на примере Днепропетровска и Запорожья — и объяснил, какие именно станции питают восток Украины.
"Днепропетровск и Запорожье запитаны на Змиевскую (Харьковская область) и Приднепровскую ТЭС (левый берег Днепропетровска). По ним сейчас идут мощные прилеты", — заявил Анпилогов.
По его словам, "если эти две эти серьезные станции будут выведены из строя, на востоке Украины собственной генерации вообще не останется".
Эксперт напомнил, что Харьковские ТЭС и ТЭЦ давно под ударами, а каскад Днепровских ГЭС тоже не раз подвергался атакам. Причём у гидроэлектростанций есть ограничения по объёму водохранилищ: "из-под Смоленска больше воды не притечет".
Именно поэтому, по его словам, зима для украинских городов будет тяжёлой. "Так что зима в украинских городах будет тяжелой. Киевский режим это понимает", — подчеркнул Анпилогов. "И это не единственная его проблема", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война" на сайте Украина.ру.
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