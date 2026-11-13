https://ukraina.ru/20261113/sily-pvo-sbili-pod-moskvoy-bolshe-sotni-ukrainskikh-dronov-rezhim-trevogi-sokhranyaetsya-1084463731.html

Силы ПВО сбили под Москвой больше сотни украинских дронов. Режим тревоги сохраняется

Силы ПВО сбили под Москвой больше сотни украинских дронов. Режим тревоги сохраняется - 13.11.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили под Москвой больше сотни украинских дронов. Режим тревоги сохраняется

Киевский режим этой ночью предпринял очередную масштабную попытку ударить по Москве. Это следует из данных, которые мэр Сергей Собянин в ночь на 13 ноября опубликовал в канале на платформе "Макс"

2026-11-13T03:47

2026-11-13T03:47

2026-11-13T03:47

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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. В Московской области сохраняется объявленный ранее режим тревоги по БПЛА."Уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в первом сообщении Собянина от 21:29 мск.По информации мэра на 2:03 мск, число сбитых под Москвой вражеских дронов достигло 106.В настоящее время ограничения в аэропорту Шереметьево сняты. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Кроме того, на юго-западном направлении остаётся закрытым аэропорт Калуги.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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