https://ukraina.ru/20261113/teplovoznyy-park-proredili-anpilogov-obyasnil-chto-vybivayut-v-pervuyu-ochered-1084452876.html

"Тепловозный парк проредили": Анпилогов объяснил, что выбивают в первую очередь

"Тепловозный парк проредили": Анпилогов объяснил, что выбивают в первую очередь - 13.11.2026 Украина.ру

"Тепловозный парк проредили": Анпилогов объяснил, что выбивают в первую очередь

Мы стараемся выбивать локомотивы именно тех категорий, которые важны для логистики ВСУ. Судя по кадрам, которые публикует Минобороны, удары наносятся по тяговому составу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-13T04:31

2026-11-13T04:31

2026-11-13T04:31

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Продолжая разговор о том, как Россия лишает ВСУ снабжения, эксперт остановился на железной дороге — и уточнил, какие именно локомотивы выбивают российские военные.ВС России бьют по маневровому парку, чтобы нельзя было сформировать состав, а также по грузовым локомотивам, потому что есть разница между грузовыми и пассажирскими, пояснил эксперт."Работаем и по электровозам, и по тепловозам. Тепловозный парк Украины мы в значительной степени проредили", — добавил он.На уточнение о разнице между магистральными и промышленными локомотивами эксперт ответил, что Россия старается выбивать украинские локомотивы именно тех категорий, которые важны для логистики ВСУ.Почему ставка сделана на железную дорогу, Анпилогов объяснил так: "Легче всего грузы перебрасывать по морю. Один сухогруз может привезти 20-30 тысяч тонн. Сложнее по железной дороге. Да, один состав может перевезти 3 тысячи тонн, но даже таких составов на Украине нет".В основном, по его информации, противник использует литерные составы на 5-10 вагонов. "И для таких целей мы выбиваем парк магистральных и маневровых локомотивов", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.Европа активно накапливает вооружение и военную технику. Она реально готовится к прямому столкновению с Россией и от своих планов не отказывается. Подробнее об этом — в материале "Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением" на сайте Украина.ру.

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