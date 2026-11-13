США хотят, Россия допускает, Макрон "всегда готов": Европу пустят на переговоры? - 13.11.2026 Украина.ру
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США хотят, Россия допускает, Макрон "всегда готов": Европу пустят на переговоры?
США хотят, Россия допускает, Макрон "всегда готов": Европу пустят на переговоры? - 13.11.2026 Украина.ру
США хотят, Россия допускает, Макрон "всегда готов": Европу пустят на переговоры?
Европейские страны присоединятся к следующим переговорам по украинскому урегулированию, заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью ИС "Вести" вечером 12 ноября, по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве
2026-11-13T02:19
2026-11-13T02:19
украина.ру
новости
россия
владимир путин
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
европа
ес
эммануэль макрон
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Переговоры в Кремле со спецпосланниками Дональда Трампа продлились примерно 2,5 часа. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву утром 12 ноября, после участия в трёхсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби."Европейцы присоединятся к следующей встрече, и мы считаем это очень важным событием. Они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными", — сказал Уиткофф.Ранее Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером заявил, что европейцам пора определиться: хотят они мира или войны на Украине."Нам бы очень хотелось, чтобы вы, уважаемые господа и американская администрация в целом, поработали с вашими европейскими союзниками, чтобы они в конце концов определились с вопросом, чего они хотят — мира или войны на Украине", — сказал президент России."И мы готовы, конечно, с ними работать", — добавил он.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментариях автору и журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину также отметил, что действия европейцев, как минимум, должны перестать быть противоречивыми."Европейцы во время переговоров в Абу-Даби делают заявление о готовности размещения военного контингента на Украине. То есть действия немножко противоречат вот этим вот заявлениям о готовности к миру", — сказал Песков.Он также отрицательно ответил на вопрос "Первого канала" по поводу возможных "фамилий" переговорщиков от Европы, которые могли привезти американцы."Мы не слышали никаких фамилий от самих европейцев", — сказал пресс-секретарь президента.На готовность России допустить европейцев к переговорам по Украине и архитектуре безопасности в Европе, конечно при условии их реального, а не декларативного желания мира, уже отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Общаясь с журналистами перед саммитом Европейского политического сообщества в Дублине он подчеркнул, что сначала странам ЕС необходимо выработать единую позицию по Украине и собственным интересам."Я всегда готов заниматься этими вопросами", — ответил Макрон на вопрос журналистов, готов ли он представлять Европу на переговорах с Россией.Украинское издание "Политика страны" также подключилось к обсуждению возможных перспектив на переговорном треке, заявив, что "за последнее время произошли две очень существенных перемены". Первой якобы является согласие европейцев на возобновление диалога с Москвой и обсуждение новой системы безопасности в Европе (что ранее они отказывались делать до завершения войны)."С другой стороны, если верить Уиткоффу, Путин согласился на участие европейцев в переговорах, которые до того были только трёхсторонние (с участием Украины, РФ и США). Что, в принципе, логично — если одной из центральных тем обсуждения на переговорах будет новая архитектура безопасности в Европе, то, естественно, присутствие там европейцев необходимо", — пишет издание.Авторы публикации высказывают "осторожную надежду", что все стороны будут двигаться "в русле компромиссов относительно своих нынешних, радикально не совпадающих, позиций" и смогут устранить "многие противоречия, мешающие достижению соглашения о завершении войны".Подробнее о ситуации вокруг переговоров по Украине - в материале Татьяны Стоянович "Определитесь!" Европе пора выбирать: диалог или война с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261112/vechnyy-mir-na-ukraine-putin-predlozhil-novuyu-gumanitarnuyu-missiyu-po-itogam-peregovorov-itogi-12-1084455988.html
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украина.ру, новости, россия, владимир путин, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, европа, ес, эммануэль макрон, украина, переговоры по украине 2026, война на украине, чем закончится война на украине, международные отношения, международная политика, мир без границ, русофобия, дмитрий песков
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Европа, ЕС, Эммануэль Макрон, Украина, Переговоры по Украине 2026, война на Украине, чем закончится война на Украине, международные отношения, Международная политика, Мир без границ, Русофобия, Дмитрий Песков

США хотят, Россия допускает, Макрон "всегда готов": Европу пустят на переговоры?

02:19 13.11.2026
 
© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
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Европейские страны присоединятся к следующим переговорам по украинскому урегулированию, заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью ИС "Вести" вечером 12 ноября, по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве
Переговоры в Кремле со спецпосланниками Дональда Трампа продлились примерно 2,5 часа. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву утром 12 ноября, после участия в трёхсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.
"Европейцы присоединятся к следующей встрече, и мы считаем это очень важным событием. Они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными", — сказал Уиткофф.
Ранее Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером заявил, что европейцам пора определиться: хотят они мира или войны на Украине.
"Нам бы очень хотелось, чтобы вы, уважаемые господа и американская администрация в целом, поработали с вашими европейскими союзниками, чтобы они в конце концов определились с вопросом, чего они хотят — мира или войны на Украине", — сказал президент России.
"И мы готовы, конечно, с ними работать", — добавил он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментариях автору и журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину также отметил, что действия европейцев, как минимум, должны перестать быть противоречивыми.
"Европейцы во время переговоров в Абу-Даби делают заявление о готовности размещения военного контингента на Украине. То есть действия немножко противоречат вот этим вот заявлениям о готовности к миру", — сказал Песков.
Он также отрицательно ответил на вопрос "Первого канала" по поводу возможных "фамилий" переговорщиков от Европы, которые могли привезти американцы.
"Мы не слышали никаких фамилий от самих европейцев", — сказал пресс-секретарь президента.
На готовность России допустить европейцев к переговорам по Украине и архитектуре безопасности в Европе, конечно при условии их реального, а не декларативного желания мира, уже отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Общаясь с журналистами перед саммитом Европейского политического сообщества в Дублине он подчеркнул, что сначала странам ЕС необходимо выработать единую позицию по Украине и собственным интересам.
"Я всегда готов заниматься этими вопросами", — ответил Макрон на вопрос журналистов, готов ли он представлять Европу на переговорах с Россией.
Украинское издание "Политика страны" также подключилось к обсуждению возможных перспектив на переговорном треке, заявив, что "за последнее время произошли две очень существенных перемены". Первой якобы является согласие европейцев на возобновление диалога с Москвой и обсуждение новой системы безопасности в Европе (что ранее они отказывались делать до завершения войны).
"С другой стороны, если верить Уиткоффу, Путин согласился на участие европейцев в переговорах, которые до того были только трёхсторонние (с участием Украины, РФ и США). Что, в принципе, логично — если одной из центральных тем обсуждения на переговорах будет новая архитектура безопасности в Европе, то, естественно, присутствие там европейцев необходимо", — пишет издание.
Авторы публикации высказывают "осторожную надежду", что все стороны будут двигаться "в русле компромиссов относительно своих нынешних, радикально не совпадающих, позиций" и смогут устранить "многие противоречия, мешающие достижению соглашения о завершении войны".
Подробнее о ситуации вокруг переговоров по Украине - в материале Татьяны Стоянович "Определитесь!" Европе пора выбирать: диалог или война с Россией.
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
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