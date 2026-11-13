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США хотят, Россия допускает, Макрон "всегда готов": Европу пустят на переговоры?

США хотят, Россия допускает, Макрон "всегда готов": Европу пустят на переговоры? - 13.11.2026 Украина.ру

США хотят, Россия допускает, Макрон "всегда готов": Европу пустят на переговоры?

Европейские страны присоединятся к следующим переговорам по украинскому урегулированию, заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью ИС "Вести" вечером 12 ноября, по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве

2026-11-13T02:19

2026-11-13T02:19

2026-11-13T02:19

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европа

ес

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Переговоры в Кремле со спецпосланниками Дональда Трампа продлились примерно 2,5 часа. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву утром 12 ноября, после участия в трёхсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби."Европейцы присоединятся к следующей встрече, и мы считаем это очень важным событием. Они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными", — сказал Уиткофф.Ранее Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером заявил, что европейцам пора определиться: хотят они мира или войны на Украине."Нам бы очень хотелось, чтобы вы, уважаемые господа и американская администрация в целом, поработали с вашими европейскими союзниками, чтобы они в конце концов определились с вопросом, чего они хотят — мира или войны на Украине", — сказал президент России."И мы готовы, конечно, с ними работать", — добавил он.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментариях автору и журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину также отметил, что действия европейцев, как минимум, должны перестать быть противоречивыми."Европейцы во время переговоров в Абу-Даби делают заявление о готовности размещения военного контингента на Украине. То есть действия немножко противоречат вот этим вот заявлениям о готовности к миру", — сказал Песков.Он также отрицательно ответил на вопрос "Первого канала" по поводу возможных "фамилий" переговорщиков от Европы, которые могли привезти американцы."Мы не слышали никаких фамилий от самих европейцев", — сказал пресс-секретарь президента.На готовность России допустить европейцев к переговорам по Украине и архитектуре безопасности в Европе, конечно при условии их реального, а не декларативного желания мира, уже отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Общаясь с журналистами перед саммитом Европейского политического сообщества в Дублине он подчеркнул, что сначала странам ЕС необходимо выработать единую позицию по Украине и собственным интересам."Я всегда готов заниматься этими вопросами", — ответил Макрон на вопрос журналистов, готов ли он представлять Европу на переговорах с Россией.Украинское издание "Политика страны" также подключилось к обсуждению возможных перспектив на переговорном треке, заявив, что "за последнее время произошли две очень существенных перемены". Первой якобы является согласие европейцев на возобновление диалога с Москвой и обсуждение новой системы безопасности в Европе (что ранее они отказывались делать до завершения войны)."С другой стороны, если верить Уиткоффу, Путин согласился на участие европейцев в переговорах, которые до того были только трёхсторонние (с участием Украины, РФ и США). Что, в принципе, логично — если одной из центральных тем обсуждения на переговорах будет новая архитектура безопасности в Европе, то, естественно, присутствие там европейцев необходимо", — пишет издание.Авторы публикации высказывают "осторожную надежду", что все стороны будут двигаться "в русле компромиссов относительно своих нынешних, радикально не совпадающих, позиций" и смогут устранить "многие противоречия, мешающие достижению соглашения о завершении войны".Подробнее о ситуации вокруг переговоров по Украине - в материале Татьяны Стоянович "Определитесь!" Европе пора выбирать: диалог или война с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261112/vechnyy-mir-na-ukraine-putin-predlozhil-novuyu-gumanitarnuyu-missiyu-po-itogam-peregovorov-itogi-12-1084455988.html

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