https://ukraina.ru/20231213/1052005623.html

Богдан Безпалько: Британия ударит "морским" кулаком, чтобы спасти ВСУ, но Россия заберет Харьков и Одессу

Богдан Безпалько: Британия ударит "морским" кулаком, чтобы спасти ВСУ, но Россия заберет Харьков и Одессу - 13.12.2023 Украина.ру

Богдан Безпалько: Британия ударит "морским" кулаком, чтобы спасти ВСУ, но Россия заберет Харьков и Одессу

НАТО может заявить, что готов вступить в конфликт, но это крайне маловероятно. Если до этого дойдет, финны и итальянцы ощутят легкий запах бомб, которые взрывали на полигоне Новая Земля, считает политолог Богдан Безпалько

2023-12-13T02:35

2023-12-13T02:35

2023-12-13T02:35

интервью

богдан безпалько

британия

украина

всу

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одесса

нато

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Великобритания поставит на Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. В Минобороны Соединенного Королевств уточнили, что кроме передачи тральщиков, Великобритания совместно с Норвегией создаст новую морскую коалицию- Богдан Анатольевич, для чего создается эта коалиция?- Это попытка проникновения Великобритании при поддержке Норвегии, которая всегда была ее младшим партнером, в Черноморский бассейн. Второе, это определенная провокация и зондаж, и третье, это попытка обхода конвенции Монтрё путем передачи Украине военных кораблей.В рамках конвенции Монтрё Турция пропускает через проливы Босфор и Дарданеллы суда либо с ограниченным тоннажем нечерноморских государств, либо пропускает на определённый срок. Поэтому Великобритания сейчас видит для себя выход в передаче кораблей государствам, которые считаются черноморскими. Это Украина, Румыния, Болгария, Турция.То есть они хотят создать из флотов этих государств мощный военно-морской кулак, противостоящий ЧФ России. Де-факто это будут военные корабли Британии и США, возможно, и их военнослужащие. Возможно, мы увидим гарных парубкив в вышиванках, только чернокожих, которые примут украинское гражданство.Пока с нами никто не собирается вести мирные переговоры для урегулирования конфликта. Нас хотят победить, в том числе и на море. Стратегия состоит в том, чтобы обойти конвенцию Монтрё.- Все больше говорят о скорой замене Зеленского на посту президента Украины. Это делается для перехода к переговорам или боевые действия будут переформатированы?- Существует ряд геополитических факторов, которые оказывают давление на Зеленского. Во-первых, неясна позиция на фронте. Для Запада она кажется если не катастрофической, то неприятной. Украинский военный потенциал не смог прорвать линию обороны России и истощил себя в бесконечных атаках. Если Россия сейчас перехватит инициативу до того, как раскачается ВПК Европы, Германии, Франции, Швеции, США насытит Украину боеприпасами, то тогда Украина проиграет военным путем.Для Зеленского заморозка конфликта не выгодна, потому что это будет означать переключение социальных проблем на его личность, поскольку он верховный главнокомандующий, он отдает приказы Залужному. Зеленский упирается и не хочет выборов, потому что выборы предполагаются двойные – президентские и парламентские. А на выборах в Раду его партия вряд ли получит рекордное количество голосов, как на предыдущих выборах. Это было монобольшинсвто, которое позволяло Зеленскому менять Конституцию силами одной фракции.Чтобы запад ни предлагал нам сейчас, нас это не устроит. Мы должны исходить из своих целей и задач. Мы хотим, чтобы Украина как государство прекратила свое существование, чтобы его военный потенциал был полностью разрушен, чтобы исчез политический класс, который превращал Украину в анти-Россию. Исходя из этого мы и должны вести военное строительство, расширять вооруженные силы, создавать артбригады особой мощности для проламывания фронта. Пусть нас немного побоятся, в Европе расслабились и не считают Россию угрозой для себя, хотя постоянно об этом кричат.На самом деле, ни в Финляндии, ни в Германии не верят в то, что Россия способна нанести ядерный удар. Американцы это допускают, но Европа от США находятся очень далеко. Ядерное облако до Сиэтла не долетит. Если эти государства будут поражены нашим оружием, то американцы сядут с нами и договорятся, опять разделив мир, как они сделали по результатам Второй мировой войны.В этой ситуации нам не нужно смотреть на то, кто будет после Зеленского или вместо него. Это интересно с точки зрения политологии, игры ума, но любой, кого прочат на место Зеленского будет таким же марионеточным политиком как сам Зеленский, либо это будет человек, настроенный антироссийски. Скорее всего, и то, и другое. Если нас будут принуждать к заморозке в самый выгодный для нас момент, это будет с политической точки зрения неверно.- Может ли Запад мирно сосуществовать с Россией или сначала нужно его победить?- В неформальной обстановке западные политики и спикеры в ответ на вопрос, что вы хотите от России, говорят одно – самоубийства, чтобы Россия распалась на 50-60 государств, чтобы она перестала оказывать влияние. Русские странный народ – белые христиане, но не западные. Китайцы и индусы другие, но мы им это прощаем, а вам не можем простить. Запад хочет нашего уничтожения, поэтому хорошо было бы, чтобы переговоры о заморозке конфликта шли, когда российские войска займут Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск, может быть и Киев. И пока будут длиться переговоры, наша армия дойдет до Житомира.- Что последует за чередой поражений ВСУ?- Опасность состоит в том, что в конфликт вмешаются вооруженные силы стран НАТО, но не как военно-политического блока. Допустим, Польша введет войска на Западную Украину по приглашению украинских властей, которые туда убегут. Возможно, начнутся столкновения сил ПВО и ВКС. НАТО может заявить, что готов вступить в конфликт, но это крайне маловероятно. Если до этого дойдет, финны и итальянцы ощутят легкий запах бомб, которые взрывали на полигоне Новая Земля.

https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html

https://ukraina.ru/20231212/1052003056.html

https://ukraina.ru/20231212/1051967208.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, богдан безпалько, британия, украина, всу, харьков, одесса, нато