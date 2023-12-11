https://ukraina.ru/20231211/1051909061.html

Шадаев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Шадаев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - 11.12.2023 Украина.ру

Шадаев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Шадаев в поздравлении подчеркнул объективность и профессионализм при освещении журналистами медиагруппы ключевых событий в России и мире

2023-12-11T12:57

2023-12-11T12:57

2023-12-11T12:57

новости

миа "россия сегодня"

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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она на протяжении 10 лет "объединяет десятки крупнейших информационных ресурсов на разных языках и сотни корреспондентов по всему миру".Шадаев отметил, что сотрудники "России сегодня" "честно и профессионально освещают ключевые события в России и мире, а военные корреспонденты ежедневно рискуют жизнью в горячих точках, чтобы сообщить своим читателям правду".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Медиагруппа является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, миа "россия сегодня"