Польша официально запросила размещение ядерного оружия - 30.04.2024 Украина.ру
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Польша официально запросила размещение ядерного оружия
Польша официально запросила размещение ядерного оружия - 30.04.2024 Украина.ру
Польша официально запросила размещение ядерного оружия
Варшава запрашивает размещение у себя американского ядерного оружия, подав заявку на участие в программе Nuclear sharing, заявил в эфире польского телевидения замминистра обороны Польши Павел Залевский
2024-04-30T13:58
2024-04-30T13:58
новости
польша
варшава
европа
анджей дуда
ядерное оружие
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"Мы говорим о программе, которая называется Nuclear sharing. Это программа НАТО, но решение и полный контроль над применением ядерного оружия, которое, например, размещалось бы в Польше, принимали бы американцы. Конечно, эта программа действует в Европе. В ней принимают участие Бельгия, Италия, Германия. И Польша заявила о своей готовности участия в этой программе. И это заявление о готовности не было отозвано", — сказал он.Президент Польши Анджей Дуда ранее также говорил о том, что готов пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия, однако премьер-министр страны Дональд Туск раскритиковал эту инициативу.Дуда аргументировал инициативу тем, что "Россия все больше милитаризирует район Кенигсберга", а "недавно она переместила свое ядерное оружие в Беларусь".
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новости, польша, варшава, европа, анджей дуда, ядерное оружие
Новости, Польша, Варшава, Европа, Анджей Дуда, Ядерное оружие

Польша официально запросила размещение ядерного оружия

13:58 30.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Варшава запрашивает размещение у себя американского ядерного оружия, подав заявку на участие в программе Nuclear sharing, заявил в эфире польского телевидения замминистра обороны Польши Павел Залевский
"Мы говорим о программе, которая называется Nuclear sharing. Это программа НАТО, но решение и полный контроль над применением ядерного оружия, которое, например, размещалось бы в Польше, принимали бы американцы. Конечно, эта программа действует в Европе. В ней принимают участие Бельгия, Италия, Германия. И Польша заявила о своей готовности участия в этой программе. И это заявление о готовности не было отозвано", — сказал он.
Вчера, 18:03
"Польша никак не сможет остаться в стороне". Ищенко рассказал, как Прибалтика начнет войну с РоссиейГерманские войска сейчас разворачиваются в Литве. Прибалтика активно готовится к войне и провоцирует Россию. Очевидно, что при помощи США она этот конфликт может спровоцировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Президент Польши Анджей Дуда ранее также говорил о том, что готов пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия, однако премьер-министр страны Дональд Туск раскритиковал эту инициативу.
Дуда аргументировал инициативу тем, что "Россия все больше милитаризирует район Кенигсберга", а "недавно она переместила свое ядерное оружие в Беларусь".
 
НовостиПольшаВаршаваЕвропаАнджей ДудаЯдерное оружие
 
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