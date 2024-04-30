https://ukraina.ru/20240430/1054819427.html

Польша официально запросила размещение ядерного оружия

Польша официально запросила размещение ядерного оружия - 30.04.2024 Украина.ру

Польша официально запросила размещение ядерного оружия

Варшава запрашивает размещение у себя американского ядерного оружия, подав заявку на участие в программе Nuclear sharing, заявил в эфире польского телевидения замминистра обороны Польши Павел Залевский

2024-04-30T13:58

2024-04-30T13:58

2024-04-30T13:58

новости

польша

варшава

европа

анджей дуда

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/80/1033358041_0:226:2839:1823_1920x0_80_0_0_d1f87ae75c0341df8ecf18a8c0a130c8.jpg

"Мы говорим о программе, которая называется Nuclear sharing. Это программа НАТО, но решение и полный контроль над применением ядерного оружия, которое, например, размещалось бы в Польше, принимали бы американцы. Конечно, эта программа действует в Европе. В ней принимают участие Бельгия, Италия, Германия. И Польша заявила о своей готовности участия в этой программе. И это заявление о готовности не было отозвано", — сказал он.Президент Польши Анджей Дуда ранее также говорил о том, что готов пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия, однако премьер-министр страны Дональд Туск раскритиковал эту инициативу.Дуда аргументировал инициативу тем, что "Россия все больше милитаризирует район Кенигсберга", а "недавно она переместила свое ядерное оружие в Беларусь".

https://ukraina.ru/20240429/1054812932.html

польша

варшава

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, варшава, европа, анджей дуда, ядерное оружие