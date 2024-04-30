https://ukraina.ru/20240430/1054819427.html
Польша официально запросила размещение ядерного оружия
Польша официально запросила размещение ядерного оружия - 30.04.2024 Украина.ру
Польша официально запросила размещение ядерного оружия
Варшава запрашивает размещение у себя американского ядерного оружия, подав заявку на участие в программе Nuclear sharing, заявил в эфире польского телевидения замминистра обороны Польши Павел Залевский
2024-04-30T13:58
2024-04-30T13:58
2024-04-30T13:58
новости
польша
варшава
европа
анджей дуда
ядерное оружие
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"Мы говорим о программе, которая называется Nuclear sharing. Это программа НАТО, но решение и полный контроль над применением ядерного оружия, которое, например, размещалось бы в Польше, принимали бы американцы. Конечно, эта программа действует в Европе. В ней принимают участие Бельгия, Италия, Германия. И Польша заявила о своей готовности участия в этой программе. И это заявление о готовности не было отозвано", — сказал он.Президент Польши Анджей Дуда ранее также говорил о том, что готов пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия, однако премьер-министр страны Дональд Туск раскритиковал эту инициативу.Дуда аргументировал инициативу тем, что "Россия все больше милитаризирует район Кенигсберга", а "недавно она переместила свое ядерное оружие в Беларусь".
https://ukraina.ru/20240429/1054812932.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, варшава, европа, анджей дуда, ядерное оружие
Новости, Польша, Варшава, Европа, Анджей Дуда, Ядерное оружие
Польша официально запросила размещение ядерного оружия
Варшава запрашивает размещение у себя американского ядерного оружия, подав заявку на участие в программе Nuclear sharing, заявил в эфире польского телевидения замминистра обороны Польши Павел Залевский
"Мы говорим о программе, которая называется Nuclear sharing. Это программа НАТО, но решение и полный контроль над применением ядерного оружия, которое, например, размещалось бы в Польше, принимали бы американцы. Конечно, эта программа действует в Европе. В ней принимают участие Бельгия, Италия, Германия. И Польша заявила о своей готовности участия в этой программе. И это заявление о готовности не было отозвано", — сказал он.
Президент Польши Анджей Дуда ранее также говорил о том, что готов пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия, однако премьер-министр страны Дональд Туск раскритиковал эту инициативу.
Дуда аргументировал инициативу тем, что "Россия все больше милитаризирует район Кенигсберга", а "недавно она переместила свое ядерное оружие в Беларусь".