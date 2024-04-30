https://ukraina.ru/20240430/1054820270.html

Санкции поломались. Западные банки платят в российскую казну вчетверо больше

Санкции поломались. Западные банки платят в российскую казну вчетверо больше - 30.04.2024 Украина.ру

Санкции поломались. Западные банки платят в российскую казну вчетверо больше

Британское деловое издание Financial Times опубликовало статью об очередном эффекте западных санкций – хотя, на самом деле, эти новости никого особо не удивили

2024-04-30T15:23

2024-04-30T15:23

2024-04-30T15:23

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санкции

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Ведущие западные банки – в частности, Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP – не просто продолжают работать в России, несмотря на то, что они неоднократно обещали минимизировать свое присутствие на российском рынке.Оказалось, что в прошлом году эти финансовые структуры заплатили в российский бюджет налоги на сумму более 800 миллионов евро – в четыре раза больше, чем два года назад."Налоги, выплачиваемые европейскими банками, являются примером того, как иностранные компании, остающиеся в стране, помогают России поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции", – пишет об этом британская газета.Сам факт работы западных банков, которые все время прощаются, но никуда не уходят, указывает на то, что попытки экономической изоляции России потерпели закономерный провал.На самом деле, Западу все равно приходится поддерживать с Москвой разнообразные контакты – в том числе, экономические и торговые – несмотря на приступы воинственной антироссийской риторики.Пул западных банков обслуживает экономические отношения, сохранившиеся между россиянами и Европой, в рамках огромного механизма мировой экономики, который гораздо сложнее самых хитрых швейцарских часов. И это приносит огромную прибыль, отказываться от которой западные банкиры, разумеется, не хотят.Raiffeisen Bank International увеличил свою прибыль в России более чем в три раза – до 1,8 миллиарда евро, и без проблем заплатил в прошлом году в РФ дополнительный налог на прибыль, введенный для некоторых компаний.Бизнес этого банка продолжает успешно развиваться. И это несмотря на то, что влиятельные европейские чиновники, а также Министерство финансов Соединенных Штатов Америки, в течение двух лет оказывали на него постоянное давление за то, что Raiffeisen Bank International успешно ведет дела в России.Запад не может вести войну против собственной банковской системы, так что европейским бюрократам приходится уже не в первый раз констатировать, что эффект от санкционных ограничений оказался совсем не таким, как изначально рассчитывали в Брюсселе и Вашингтоне.Председательница специального комитета казначейства палаты общин Великобритании Харриет Болдуин откровенно признала, что западные санкции не смогли нанести России ожидаемый урон – потому что любые рестрикции можно обойти, используя колоссальные возможности глобального рынка.Более того, Болдуин признала, что относительно провала санкций на Западе уже сложился консенсус."Существует единодушное мнение, что санкции не работают в соответствии с их указанной целью – вызвать настоящие проблемы для российской экономики… Международный валютный фонд предсказывает, что в этом году она станет одной из сильнейших экономик", – рассказала она Financial Times.Об этом же говорят сегодня мировые эксперты, которые рассматривают ситуацию с нейтральных позиций."13 пакетов западных санкций не смогли ослабить российскую экономику... Об этом говорят не только российские источники, но и европейские. По данным Международного валютного фонда, российская экономика в 2024 году вырастет на 3,2%, что превышает прогнозируемые темпы роста для США, Франции, Германии и Великобритании.Примечательно, что высокие темпы экономического роста были достигнуты, несмотря на соответствующее увеличение расходов на оборону и национальную безопасность.Согласно заявлению министра финансов РФ, темпы роста российской экономики в текущем году ожидаются на уровне 2023 года, когда ВВП страны прибавил 3,6%", – пишет Фахим ас-Сурани в Al Jazeera.Тем не менее, американские чиновники продолжают заниматься тем, что они, похоже, только и умеют – угрожать своим противникам новыми санкциями.Сообщается, что в Белом доме рассматривают перспективы запрета импорта российского урана – несмотря на то, что американские атомные электростанции могут остаться в результате такого решения без топлива."Чиновники из Совета национальной безопасности Белого дома, министерства энергетики и других подразделений администрации США вели переговоры об ограничении импорта российского урана, включая запрет, сообщили источники.Россия обеспечивает почти 25% уранового топлива американских реакторов, что делает ее иностранным поставщиком номер 1. Эти продажи приносят России, по оценкам, 1 миллиард долларов в год, и Белый дом заявил, что зависимость от российских источников урана "создает риск для экономики США".В то же время замещение этих поставок может оказаться сложной задачей и может повысить стоимость обогащенного урана на целых 20%", – сообщает об этих планах Bloomberg.Конечно, это классический выстрел в ногу. Американские эксперты давно констатировали, что Вашингтон не в состоянии компенсировать поставки уранового топлива из России, потому что идея перестать покупать российский уран давно уже будоражит умы политиков на Капитолийском холме.Более того, за последний год Запад потерял контроль над африканским Нигером, где расположены крупные месторождения урановой руды. И новое руководство этой страны предпочитает сотрудничать с Москвой, а не с Вашингтоном.Таким образом, новая санкционная затея американцев провалится – скорее всего, уже на старте.А западным чиновникам все чаще придется признавать, что самые большие в истории санкции, которые торжественно вводили целых два года, не сработали. О чем лучше всего свидетельствует политика западного бизнеса, который все так же продолжает работать с Москвой.

https://ukraina.ru/20240428/1054798918.html

https://ukraina.ru/20240430/1054816038.html

https://ukraina.ru/20240418/1054572848.html

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эксклюзив, россия, запад, москва, financial times, министерство финансов, bloomberg, санкции