https://ukraina.ru/20240430/1054819950.html

Удары лузеров. НАТО и Украина договорились испортить России майские праздники

Удары лузеров. НАТО и Украина договорились испортить России майские праздники - 30.04.2024 Украина.ру

Удары лузеров. НАТО и Украина договорились испортить России майские праздники

Как сегодня установлено, штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, ставший Знаменем Победы, был установлен на крыше рейхстага 30 апреля в 22 час по берлинскому времени или 1 мая по московскому времени

2024-04-30T14:41

2024-04-30T14:41

2024-04-30T14:41

украина

россия

киев

владимир зеленский

йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

the guardian

f-16

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Только 2 мая его перенесли на превращенный в руину стеклянный купол рейхстага. Там флаг навсегда и стал символом Победы. Нашей Победы.Но не суть. В тот же день успешно побаловался цианистым калием или пистолетом и фюрер немецкого народа Адольф Гитлер, который не пожалел яду ни для овчарки Блонди, ни для молодой жены Евы Браун, которых он с радостью траванул перед тем, как самому самоопределиться. На радость последних своих окружающих и приближенных холуев и адъютантов, которые не могли сдрыснуть из рейхстага, пока он жив, и во имя победы непобежденной немецкой нации, разумеется.И вот нынешние правоверные и искренние наследники того фюрера – украинские неонацисты, тоже во главе с эрзац-вождем нации, Владимиром Зеленским – решили эти события совместить. Чтобы, видимо, как в анекдоте, два раза не вставать, но и не оставить даты без своей реакции. Одним махом и отмстить за гибель любимого человека, и навредить человеку ненавидимому – президенту России Владимиру Путину.Ведь как у укро-неонацистов повелось: вытатуировывая портреты арийского "усатого" на телесах, свою никчемную, скажем прямо, жизнь-то они ровняют по Путину. С ним встают, с ним ложатся, с его именем на поле боя крутенько и обильно обгаживаются, в бреду, убежав от конвойных и санитаров, хотят пройтись по Красной площади в Москве победным маршем, чтобы он заметил.Вот и сейчас: в ночь на 30 апреля 2024 года укро-неонацисты из ВСУ ударили по Крыму -- запустили в направлении полуострова девять дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Те, которые Запад как бы только собирается поставить на Украину, выдавая это за акт невиданной по щедрости помощи союзникам.Но ракеты эти класса "земля – земля" производства американской компании Lockheed Martin и дальностью полета до 300 км давно уже на Украине. И над Джанкоем и Симферополем сработала система ПВО. Сообщается о пяти ракетах в первой волне пуска и о четырех — во второй.И губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлете к городу.Все, как с начала апреля и предупреждали западные СМИ -- британские The Sun и The Guardian. Они поведали cо ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, что укро-неонацисты лупить будут и по Крыму, и по Крымскому мосту. Комбинировано: и ATACMS, и крылатыми ракетами Storm Shadow производства Великобритании и их французским аналогом SCALP, и истребителями F-16, и морскими ударными безэкипажными беспилотники (БЭКами).Совсем тронулся в своей русофобии и бывший верно-ленинский коммуняка-комсомолец (завотделом ЦК ЛКСМ Литовской ССР) и экс-глава МИД Литвы, а ныне посол этой страны в Швеции Линас Линкявичюс. Он опубликовал в запрещенной в России соцсети X заметку о том, что ATACMS таки раздолбят Крымский мост, а посему всем его, моста, любителям над бы на его фоне сфоткаться. А че? Может, когда от русофобских Украины и "Трибалтийских вымиратов" останутся мокрое месте и не очень ароматные воспоминания, по этим фоткам, как по карточкам, в пунктах раздачи бесплатной жрачки будут доппайки выдавать тем, кто смог сдрыснуть из-под победных российских ударов.Но как бы то ни было, а прозорливцами оказались те, кто давно говорит: украинские неонацисты Зеленского, подзуживаемые и напичкиваемые западным оружием, ни перед чем не остановятся в войне с Россией. У них задача – превратить весь украинский народ в безотходный расходный материал, сжечь Украину совсем, но России насолить. А у Зеленского другого выхода, кроме как подчиняться и постараться таким образом выжить, нет. От слова "совсем".Однако у всей этой новой кровавой возни есть еще две прикладные сиюминутно-конъюнктурные задачи. Во-первых, действительно испортить своим убийственными атаками праздничные дни в России – 1 и 2 мая, а также – и это главное! – День Победы 9 мая. 79-ю годовщину, уже и так подпорченную -- известно же, что в целях безопасности людей акцию "Бессмертный полк" решено проводить в интернете. Эти упыри же могли же и обязательного ударили бы по мирным шествиям, тут к гадалке не ходи.И вот с этой целью – скоординировать удар и обязательно скомпрометировать очередную годовщину Дня Победы – в Киев, не исключено, и приезжал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Незапланированно и без объявления, что отметил все обозреватели. Такое мнение высказал политолог Юрий Кот: "Очевидно, что Запад готовит какую-то подлость по отношению к России. Они уже периодически проговариваются, что собираются ударить на майские праздники по Крымскому мосту, еще какие-нибудь теракты организовывать. Запад прекрасно понимает, что рано или поздно линия обороны ВСУ надломится, и русская армия выйдет на оперативный простор".О чем еще они терли с Зеленским, доподлинно не известно. Но постепенно стала известной и другая задача – испорченные и залитые кровью праздники должны традиционно отвлечь внимание и украинской, и мировой общественности от катастрофических провалов Украины. И на поле боев на фронтах СВО, и на международной арене, где Киев по-прежнему бредит евроатлантической интеграцией в виде членства в НАТО и ЕС.Удары по Крыму и Крымскому мосту, новые "мясные штурмы" нахватанного во время ускоренной и усиленной мобилизации- "могилизации" нового "пушечного мяса" должны отвлечь от украинских поражений. Никаких других способов сделать это ни у Украины, ни у запада нет, значит, будут заваливать политические фиаско трупами украинцев.И русских, которые попадут под эти бессмысленные, но жестокие удары. Столтенберг, не исключено, и приезжал в Киев, чтобы способствовать ускорению мобилизации украинского населения и координации возвращения из Европы всех мужчин, кто смог ранее покинуть Украину.Ну и, конечно же, провокации ВСУ отвлекут от осознания того факта, что Запад и не собирается никуда интегрировать Украину. В первую очередь, в НАТО.Столтенберг для приличия покаялся в том, что его Альянс не вовремя напичкал Украину оружием, и она от этого многое профукала на фронтах СВО и профукивает дальше. "Союзники по НАТО не выполнили своих обещаний. США потратили месяцы будучи не в состоянии согласовать пакет для Украины. Европейские члены Альянса не доставили то количество боеприпасов, которое они обещали. Мы увидели последствия этого на поле боя. Дефицит боеприпасов позволил россиянам продвигаться вперед по линии фронта. Недостаток ПВО позволяет российским ракетам поражать больше целей. Отсутствие возможности наносить удары на большом расстоянии позволяет россиянам концентрировать свои силы. Мы видим последствия всего этого", -- мямлил генсек.Но когда дошло до дела – до европерспектив Украины, то сказал однозначно: "Когда время будет подходящим, Украина сразу станет членом НАТО". А будут оно "подходящим", как известно, НИКОГДА! То есть Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что Киеву не стоит надеяться на скорое вступление в НАТО.И что самое удивительное, практически одинаковыми лузерами в деле натовской интеграции выглядят и сам Альянс, и Киев. Если верить Столтенбергу, то они одинаково хотят сблизиться и слиться в экстазе, но одинаково не получается. Киев хочет, но не может. А вот НАТО может, но в его составе есть те, кто Киев либо на дух не переносит, либо прагматично не хочет из-за него воевать с Россией. Да что там воевать – многие ссорится опасаются. Такое вот двойное лузерство – могут только воевать без всякой надежды на победу.Зеленский, сглотнув заучено уже обидную информацию, тоже привычно попытался укусить руку дающую и высказал претензии: дескать, Запад не дает нам всего нужного, вот мы и вылетаем в трубу. Но кто этого не знает или хотя бы не слышал в исполнении Зеленского? Все знают, и все слышали.А потом резюме подвел специальный помощник президента США Томас Райт, который в своем комментарии был предельно откровенен."Если оглянуться назад на то, с чего это начиналось, то до Вильнюса было ощущение, что вопрос о принятии Украины в НАТО двоичен. Она либо является членом, либо не является", - сказал Райт.В переводе на русский язык это философствование означает следующее: Украину не примут в НАТО ни сейчас, ни в последующие несколько лет. Советник Райт только обещает: можно лишь сделать некоторые шаги, которые бы укрепили оборону и безопасность Киева сейчас и в следующие годы. Ну, чтобы он по-прежнему воевал с Россией.А что он делает сейчас? То, что и нужно Западу. А значит, майские праздники могут быть горячими и страшными – упыри получили задачу и вышли на охоту.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240429/1054808168.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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