https://ukraina.ru/20240430/1054820966.html
Военкомы оставили без лечения пациентов львовской онкобольницы
Военкомы оставили без лечения пациентов львовской онкобольницы - 30.04.2024 Украина.ру
Военкомы оставили без лечения пациентов львовской онкобольницы
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата) Львова забрали двоих медицинских работников Первого медицинского объединения Львова, из-за чего работа онкологического центра остановилась. Об этом 30 апреля сообщил местный телеграм-канал "Львівич. Новини"
2024-04-30T16:17
2024-04-30T16:17
2024-04-30T16:17
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больница
военкомат
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"100 онкобольных людей не могут проходить облучение из-за действий ТЦК", — приводят журналисты канала слова родственников пациентов больницы.Позднее Львовский ТЦК подтвердил задержание медиков."Да, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК. Проверили данные и обнаружили, что находятся на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству", — цитирует официальный комментарий областного военкомата издание "СтранаUA”.На днях в украинском сегменте ТикТок распространилось видео военнослужащего, который рассказал, как зашел в супермаркет за продуктами и услышал матерное высказывание в свой адрес. Восьмилетний ребенок, увидев его, сказал: "Военкомат, ***".
https://ukraina.ru/20240427/1054765901.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, львов, украина, больница, военкомат
Новости, Львов, Украина, больница, военкомат
Военкомы оставили без лечения пациентов львовской онкобольницы
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата) Львова забрали двоих медицинских работников Первого медицинского объединения Львова, из-за чего работа онкологического центра остановилась. Об этом 30 апреля сообщил местный телеграм-канал "Львівич. Новини"
"100 онкобольных людей не могут проходить облучение из-за действий ТЦК", — приводят журналисты канала слова родственников пациентов больницы.
Позднее Львовский ТЦК подтвердил задержание медиков.
"Да, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК. Проверили данные и обнаружили, что находятся на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству", — цитирует официальный комментарий областного военкомата издание "СтранаUA”.
На днях в украинском сегменте ТикТок распространилось видео военнослужащего, который рассказал, как зашел в супермаркет за продуктами и услышал матерное высказывание в свой адрес. Восьмилетний ребенок, увидев его, сказал: "Военкомат, ***".