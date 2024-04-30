https://ukraina.ru/20240430/1054820966.html

Военкомы оставили без лечения пациентов львовской онкобольницы

Военкомы оставили без лечения пациентов львовской онкобольницы - 30.04.2024 Украина.ру

Военкомы оставили без лечения пациентов львовской онкобольницы

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата) Львова забрали двоих медицинских работников Первого медицинского объединения Львова, из-за чего работа онкологического центра остановилась. Об этом 30 апреля сообщил местный телеграм-канал "Львівич. Новини"

2024-04-30T16:17

2024-04-30T16:17

2024-04-30T16:17

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"100 онкобольных людей не могут проходить облучение из-за действий ТЦК", — приводят журналисты канала слова родственников пациентов больницы.Позднее Львовский ТЦК подтвердил задержание медиков."Да, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК. Проверили данные и обнаружили, что находятся на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству", — цитирует официальный комментарий областного военкомата издание "СтранаUA”.На днях в украинском сегменте ТикТок распространилось видео военнослужащего, который рассказал, как зашел в супермаркет за продуктами и услышал матерное высказывание в свой адрес. Восьмилетний ребенок, увидев его, сказал: "Военкомат, ***".

https://ukraina.ru/20240427/1054765901.html

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