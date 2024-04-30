Военкомы оставили без лечения пациентов львовской онкобольницы - 30.04.2024 Украина.ру
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Военкомы оставили без лечения пациентов львовской онкобольницы
Военкомы оставили без лечения пациентов львовской онкобольницы - 30.04.2024 Украина.ру
Военкомы оставили без лечения пациентов львовской онкобольницы
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата) Львова забрали двоих медицинских работников Первого медицинского объединения Львова, из-за чего работа онкологического центра остановилась. Об этом 30 апреля сообщил местный телеграм-канал "Львівич. Новини"
2024-04-30T16:17
2024-04-30T16:17
новости
львов
украина
больница
военкомат
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"100 онкобольных людей не могут проходить облучение из-за действий ТЦК", — приводят журналисты канала слова родственников пациентов больницы.Позднее Львовский ТЦК подтвердил задержание медиков."Да, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК. Проверили данные и обнаружили, что находятся на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству", — цитирует официальный комментарий областного военкомата издание "СтранаUA”.На днях в украинском сегменте ТикТок распространилось видео военнослужащего, который рассказал, как зашел в супермаркет за продуктами и услышал матерное высказывание в свой адрес. Восьмилетний ребенок, увидев его, сказал: "Военкомат, ***".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, львов, украина, больница, военкомат
Новости, Львов, Украина, больница, военкомат

Военкомы оставили без лечения пациентов львовской онкобольницы

16:17 30.04.2024
 
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Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата) Львова забрали двоих медицинских работников Первого медицинского объединения Львова, из-за чего работа онкологического центра остановилась. Об этом 30 апреля сообщил местный телеграм-канал "Львівич. Новини"
"100 онкобольных людей не могут проходить облучение из-за действий ТЦК", — приводят журналисты канала слова родственников пациентов больницы.
Позднее Львовский ТЦК подтвердил задержание медиков.
"Да, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК. Проверили данные и обнаружили, что находятся на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству", — цитирует официальный комментарий областного военкомата издание "СтранаUA”.
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
27 апреля, 00:03
Похитили волонтера, угрожали женщинам: СМИ раскрыли особенности работы украинских военкомов Пьяные военкомы задержали члена организации, вывозившего животных из зоны боевых действий на востоке Украины, а когда местные жительницы пытались отбить "призывника", им угрожали побоями. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны", прилагая соответствующее видео
На днях в украинском сегменте ТикТок распространилось видео военнослужащего, который рассказал, как зашел в супермаркет за продуктами и услышал матерное высказывание в свой адрес. Восьмилетний ребенок, увидев его, сказал: "Военкомат, ***".
 
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16:17Военкомы оставили без лечения пациентов львовской онкобольницы
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