Глава Крыма Аксёнов предупредил жителей полуострова о последствиях обстрела - 30.04.2024 Украина.ру
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Глава Крыма Аксёнов предупредил жителей полуострова о последствиях обстрела
Глава Крыма Аксёнов предупредил жителей полуострова о последствиях обстрела - 30.04.2024 Украина.ру
Глава Крыма Аксёнов предупредил жителей полуострова о последствиях обстрела
В Симферопольском районе после ночного сбития американских ракет ATACMS рассыпались не сдетонировавшие суббоеприпасы, написал в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов
2024-04-30T14:04
2024-04-30T14:04
новости
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Он опубликовал фото из села Донского Симферопольского района."При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД", – призвал Аксёнов жителей полуострова.В ночь на 30 апреля лидер запорожского движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об ударе по Крыму. Он попросил читателей не снимать и не выкладывать работу систем ПВО России.Ранее неоднократно сообщалось, что Украина в ближайшее время предпримет попытку атаковать Крымский мост.Так, в середине апреля британский таблоид The Sun сообщал, что Вооружённые силы Украины попытаются атаковать Крымский мост в середине июля. По данным издания, Украина планирует задействовать в атаке от 20 до 40 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании и их французский аналог SCALP.Кроме того, для удара по дорожному полотну моста ВСУ могут использовать истребители F-16, а для подрыва опор моста — морские ударные беспилотники.До этого — в начале апреля — британское издание The Guardian cо ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки Минобороны Украины сообщило, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост, может предпринять попытку в первой половине 2024 года.
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новости, украина, крым, крымский мост, сергей аксенов, владимир рогов, мчс
Новости, Украина, Крым, Крымский мост, Сергей Аксенов, Владимир Рогов, МЧС

Глава Крыма Аксёнов предупредил жителей полуострова о последствиях обстрела

14:04 30.04.2024
 
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В Симферопольском районе после ночного сбития американских ракет ATACMS рассыпались не сдетонировавшие суббоеприпасы, написал в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Он опубликовал фото из села Донского Симферопольского района.
"При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД", – призвал Аксёнов жителей полуострова.
В ночь на 30 апреля лидер запорожского движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об ударе по Крыму. Он попросил читателей не снимать и не выкладывать работу систем ПВО России.
Ранее неоднократно сообщалось, что Украина в ближайшее время предпримет попытку атаковать Крымский мост.
Так, в середине апреля британский таблоид The Sun сообщал, что Вооружённые силы Украины попытаются атаковать Крымский мост в середине июля. По данным издания, Украина планирует задействовать в атаке от 20 до 40 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании и их французский аналог SCALP.
замок Кивалова в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
10:00
Удар по Крыму, трагедия в Одессе. Главное на Украине на утро 30 апреляИз-за работы украинской ПВО в Одессе погибли люди. Украинские военные применили переданные США дальнобойные ATACMS для удара по Крыму
Кроме того, для удара по дорожному полотну моста ВСУ могут использовать истребители F-16, а для подрыва опор моста — морские ударные беспилотники.
До этого — в начале апреля — британское издание The Guardian cо ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки Минобороны Украины сообщило, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост, может предпринять попытку в первой половине 2024 года.
 
НовостиУкраинаКрымКрымский мостСергей АксеновВладимир РоговМЧС
 
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