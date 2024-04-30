https://ukraina.ru/20240430/1054819675.html

Глава Крыма Аксёнов предупредил жителей полуострова о последствиях обстрела

Глава Крыма Аксёнов предупредил жителей полуострова о последствиях обстрела - 30.04.2024 Украина.ру

Глава Крыма Аксёнов предупредил жителей полуострова о последствиях обстрела

В Симферопольском районе после ночного сбития американских ракет ATACMS рассыпались не сдетонировавшие суббоеприпасы, написал в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов

2024-04-30T14:04

2024-04-30T14:04

2024-04-30T14:04

новости

украина

крым

крымский мост

сергей аксенов

владимир рогов

мчс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1e/1054819559_0:211:751:633_1920x0_80_0_0_f7316acb29db5408b3c0404c702778d8.jpg

Он опубликовал фото из села Донского Симферопольского района."При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД", – призвал Аксёнов жителей полуострова.В ночь на 30 апреля лидер запорожского движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об ударе по Крыму. Он попросил читателей не снимать и не выкладывать работу систем ПВО России.Ранее неоднократно сообщалось, что Украина в ближайшее время предпримет попытку атаковать Крымский мост.Так, в середине апреля британский таблоид The Sun сообщал, что Вооружённые силы Украины попытаются атаковать Крымский мост в середине июля. По данным издания, Украина планирует задействовать в атаке от 20 до 40 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании и их французский аналог SCALP.Кроме того, для удара по дорожному полотну моста ВСУ могут использовать истребители F-16, а для подрыва опор моста — морские ударные беспилотники.До этого — в начале апреля — британское издание The Guardian cо ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки Минобороны Украины сообщило, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост, может предпринять попытку в первой половине 2024 года.

https://ukraina.ru/20240430/1054816427.html

украина

крым

крымский мост

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, крым, крымский мост, сергей аксенов, владимир рогов, мчс