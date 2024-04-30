С настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла снимут электронный браслет - решение суда - 30.04.2024 Украина.ру
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С настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла снимут электронный браслет - решение суда
С настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла снимут электронный браслет - решение суда - 30.04.2024 Украина.ру
С настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла снимут электронный браслет - решение суда
Судья Печерского суда Киева постановила снять электронный браслет с настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла (Лебедя), сообщает 30 апреля Союз православных журналистов
2024-04-30T14:38
2024-04-30T14:39
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Ранее Служба безопасности Украины обвинила Лебедя в "оправдании российской агрессии" и дискриминации граждан Украины по религиозному и национальному признаку. Дело было передано в суд.Сам митрополит Павел все обвинения отрицает. Месяц он провел в СИЗО, вышел после внесения залога, который собирали православные журналисты и активисты.В среду, 24 апреля, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры Арсению (Иван Яковенко). Его подозревают в "подрывной деятельности".Митрополита Арсения также обвиняют в "транслировании прокремлевских нарративов" и том, что он называл военные действия "гражданским конфликтом".Вопрос о мере пресечения рассматривается, добавили в СБУ, задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.После допроса в Славянске он был вывезен в Днепропетровск (Днепр), по информации украинских журналистов.
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Новости, Украина, Киев, Святогорская лавра, Митрополит Павел, СИЗО, СБУ

С настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла снимут электронный браслет - решение суда

14:38 30.04.2024 (обновлено: 14:39 30.04.2024)
 
© Фото : Союз православных журналистовмитрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда
митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Фото : Союз православных журналистов
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Судья Печерского суда Киева постановила снять электронный браслет с настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла (Лебедя), сообщает 30 апреля Союз православных журналистов
Ранее Служба безопасности Украины обвинила Лебедя в "оправдании российской агрессии" и дискриминации граждан Украины по религиозному и национальному признаку. Дело было передано в суд.
Сам митрополит Павел все обвинения отрицает. Месяц он провел в СИЗО, вышел после внесения залога, который собирали православные журналисты и активисты.
В среду, 24 апреля, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры Арсению (Иван Яковенко). Его подозревают в "подрывной деятельности".
Митрополита Арсения также обвиняют в "транслировании прокремлевских нарративов" и том, что он называл военные действия "гражданским конфликтом".
Вопрос о мере пресечения рассматривается, добавили в СБУ, задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.
Руслан Калинчук интервью
25 апреля, 20:00
Руслан Калинчук: Озверевшая СБУ спустила свору на каноническую церковь Украины На Украине началась информационная кампания по подготовке к принятию закона о запрете канонической Украинской православной церкви.
После допроса в Славянске он был вывезен в Днепропетровск (Днепр), по информации украинских журналистов.
 
НовостиУкраинаКиевСвятогорская лавраМитрополит ПавелСИЗОСБУ
 
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