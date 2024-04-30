https://ukraina.ru/20240430/1054819819.html

С настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла снимут электронный браслет - решение суда

С настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла снимут электронный браслет - решение суда - 30.04.2024 Украина.ру

С настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла снимут электронный браслет - решение суда

Судья Печерского суда Киева постановила снять электронный браслет с настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла (Лебедя), сообщает 30 апреля Союз православных журналистов

2024-04-30T14:38

2024-04-30T14:38

2024-04-30T14:39

новости

украина

киев

святогорская лавра

митрополит павел

сизо

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0f/1048032730_0:6:721:411_1920x0_80_0_0_79d7ebeb57f66160db95305d0cc83896.png

Ранее Служба безопасности Украины обвинила Лебедя в "оправдании российской агрессии" и дискриминации граждан Украины по религиозному и национальному признаку. Дело было передано в суд.Сам митрополит Павел все обвинения отрицает. Месяц он провел в СИЗО, вышел после внесения залога, который собирали православные журналисты и активисты.В среду, 24 апреля, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры Арсению (Иван Яковенко). Его подозревают в "подрывной деятельности".Митрополита Арсения также обвиняют в "транслировании прокремлевских нарративов" и том, что он называл военные действия "гражданским конфликтом".Вопрос о мере пресечения рассматривается, добавили в СБУ, задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.После допроса в Славянске он был вывезен в Днепропетровск (Днепр), по информации украинских журналистов.

https://ukraina.ru/20240425/1054732266.html

украина

киев

святогорская лавра

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, святогорская лавра, митрополит павел, сизо, сбу