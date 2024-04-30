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На Поклонной горе в Москве началась выставка трофейной западной техники
На Поклонной горе в Москве началась выставка трофейной западной техники - 30.04.2024 Украина.ру
На Поклонной горе в Москве началась выставка трофейной западной техники
Подбитую в зоне боевых действий западную и украинскую технику свозят на Поклонную гору, к Музею Победы, сообщает телеканал "Звезда"
2024-04-30T16:10
2024-04-30T16:10
2024-04-30T16:10
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Около музея уже выставлены британские бронетранспортеры Mastiff и Saxon, американский танк Bradley, немецкий Leopard, шведская CV90, французский AMX-10RC.Всего предполагается более 800 единиц трофейной техники.В западных СМИ вышли материалы о выставке. Так, The Times в материале "Захваченное британское и американское оружие выставлено на показ в Москве" утверждает, что выставка демонстрирует растущий в России оптимизм, что конфликт решается в ее пользу".Журналисты телеграм-канала "Донбасс решает" также сообщают, что в ЛНР был уничтожен итальянский легкий колесный бронетранспортер "Пума" 6x6. Ранее о передаче итальянских бронетранспортеров информации не было.
https://ukraina.ru/20240426/1054762581.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, россия, день победы, военная техника
Новости, Москва, Россия, День Победы, военная техника
На Поклонной горе в Москве началась выставка трофейной западной техники
Подбитую в зоне боевых действий западную и украинскую технику свозят на Поклонную гору, к Музею Победы, сообщает телеканал "Звезда"
Около музея уже выставлены британские бронетранспортеры Mastiff и Saxon, американский танк Bradley, немецкий Leopard, шведская CV90, французский AMX-10RC.
Всего предполагается более 800 единиц трофейной техники.
В западных СМИ вышли материалы о выставке. Так, The Times в материале "Захваченное британское и американское оружие выставлено на показ в Москве" утверждает, что выставка демонстрирует растущий в России оптимизм, что конфликт решается в ее пользу".
Журналисты телеграм-канала "Донбасс решает" также сообщают, что в ЛНР был уничтожен итальянский легкий колесный бронетранспортер "Пума" 6x6. Ранее о передаче итальянских бронетранспортеров информации не было.