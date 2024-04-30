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На Поклонной горе в Москве началась выставка трофейной западной техники

На Поклонной горе в Москве началась выставка трофейной западной техники - 30.04.2024 Украина.ру

На Поклонной горе в Москве началась выставка трофейной западной техники

Подбитую в зоне боевых действий западную и украинскую технику свозят на Поклонную гору, к Музею Победы, сообщает телеканал "Звезда"

2024-04-30T16:10

2024-04-30T16:10

2024-04-30T16:10

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Около музея уже выставлены британские бронетранспортеры Mastiff и Saxon, американский танк Bradley, немецкий Leopard, шведская CV90, французский AMX-10RC.Всего предполагается более 800 единиц трофейной техники.В западных СМИ вышли материалы о выставке. Так, The Times в материале "Захваченное британское и американское оружие выставлено на показ в Москве" утверждает, что выставка демонстрирует растущий в России оптимизм, что конфликт решается в ее пользу".Журналисты телеграм-канала "Донбасс решает" также сообщают, что в ЛНР был уничтожен итальянский легкий колесный бронетранспортер "Пума" 6x6. Ранее о передаче итальянских бронетранспортеров информации не было.

https://ukraina.ru/20240426/1054762581.html

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новости, москва, россия, день победы, военная техника