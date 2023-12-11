https://ukraina.ru/20231211/1051905961.html
Зеленский назвал короткую встречу с Орбаном "откровенным" разговором
Зеленский назвал короткую встречу с Орбаном "откровенным" разговором - 11.12.2023 Украина.ру
Зеленский назвал короткую встречу с Орбаном "откровенным" разговором
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в воскресенье у него состоялся "откровенный" разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
2023-12-11T11:55
2023-12-11T11:55
2023-12-11T11:55
виктор орбан
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зарубежье
владимир зеленский
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"Это было максимально откровенно – и, очевидно, оно (взаимодействие с венгерским премьером. - Ред.) было сосредоточено на наших европейских делах", – сказал Зеленский.Политики пообщались во время встречи в Аргентине, куда оба прибыли на инаугурацию президента страны Хавьера Милей.На кадрах видеотрансляции с инаугурации Зеленский и Орбан что-то обсуждали, звука разговора при этом не было. Согласно видеозаписи, после того, как Орбан что-то строго сказал Зеленскому, тот в ответ начал жестикулировать и эмоционально что-то доказывать.Аргентинская газета Clarin написала, что Зеленский провел "краткий диалог" с премьером Венгрии.Как в свою очередь указал пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, Орбан на встрече с Зеленским сообщил ему, что страны ЕС постоянно обсуждают вопрос приема Украины в сообщество.Беседа состоялась в преддверии саммита ЕС 14-15 декабря, на котором будет решаться вопрос о начале переговоров о членстве с Украиной.Президент Венгрии неоднократно заявлял, что выступает против начала переговоров о приеме Украины в блок НАТО сейчас и что любое решение о продолжении должно быть единогласным.
https://ukraina.ru/20231208/1051861364.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
виктор орбан, новости, зарубежье, владимир зеленский, украина, встреча
Виктор Орбан, Новости, Зарубежье, Владимир Зеленский, Украина, встреча
Зеленский назвал короткую встречу с Орбаном "откровенным" разговором
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в воскресенье у него состоялся "откровенный" разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
"Это было максимально откровенно – и, очевидно, оно (взаимодействие с венгерским премьером. - Ред.) было сосредоточено на наших европейских делах", – сказал Зеленский.
Политики пообщались во время встречи в Аргентине, куда оба прибыли на инаугурацию президента страны Хавьера Милей.
На кадрах видеотрансляции с инаугурации Зеленский и Орбан что-то обсуждали, звука разговора при этом не было. Согласно видеозаписи, после того, как Орбан
что-то строго сказал Зеленскому, тот в ответ начал жестикулировать и эмоционально что-то доказывать.
Аргентинская газета Clarin написала, что Зеленский
провел "краткий диалог" с премьером Венгрии.
Как в свою очередь указал пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, Орбан на встрече с Зеленским сообщил ему, что страны ЕС постоянно обсуждают вопрос приема Украины в сообщество.
Беседа состоялась в преддверии саммита ЕС 14-15 декабря, на котором будет решаться вопрос о начале переговоров о членстве с Украиной.
Президент Венгрии неоднократно заявлял, что выступает против начала переговоров о приеме Украины в блок НАТО сейчас и что любое решение о продолжении должно быть единогласным.