https://ukraina.ru/20231211/1051905961.html

Зеленский назвал короткую встречу с Орбаном "откровенным" разговором

Зеленский назвал короткую встречу с Орбаном "откровенным" разговором - 11.12.2023 Украина.ру

Зеленский назвал короткую встречу с Орбаном "откровенным" разговором

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в воскресенье у него состоялся "откровенный" разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

2023-12-11T11:55

2023-12-11T11:55

2023-12-11T11:55

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"Это было максимально откровенно – и, очевидно, оно (взаимодействие с венгерским премьером. - Ред.) было сосредоточено на наших европейских делах", – сказал Зеленский.Политики пообщались во время встречи в Аргентине, куда оба прибыли на инаугурацию президента страны Хавьера Милей.На кадрах видеотрансляции с инаугурации Зеленский и Орбан что-то обсуждали, звука разговора при этом не было. Согласно видеозаписи, после того, как Орбан что-то строго сказал Зеленскому, тот в ответ начал жестикулировать и эмоционально что-то доказывать.Аргентинская газета Clarin написала, что Зеленский провел "краткий диалог" с премьером Венгрии.Как в свою очередь указал пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, Орбан на встрече с Зеленским сообщил ему, что страны ЕС постоянно обсуждают вопрос приема Украины в сообщество.Беседа состоялась в преддверии саммита ЕС 14-15 декабря, на котором будет решаться вопрос о начале переговоров о членстве с Украиной.Президент Венгрии неоднократно заявлял, что выступает против начала переговоров о приеме Украины в блок НАТО сейчас и что любое решение о продолжении должно быть единогласным.

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виктор орбан, новости, зарубежье, владимир зеленский, украина, встреча