2,4 млн убитых за 4 года: хакеры вскрыли реальные потери ВСУ, которые Киев скрывает - 25.06.2026 Украина.ру
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2,4 млн убитых за 4 года: хакеры вскрыли реальные потери ВСУ, которые Киев скрывает
2,4 млн убитых за 4 года: хакеры вскрыли реальные потери ВСУ, которые Киев скрывает - 25.06.2026 Украина.ру
2,4 млн убитых за 4 года: хакеры вскрыли реальные потери ВСУ, которые Киев скрывает
По данным хакерских группировок, взломавших базы Генштаба ВСУ, украинская армия с начала спецоперации потеряла около 2,4 млн солдат. Об этом сообщает телеграм-канал Mash
2026-06-25T09:59
2026-06-25T09:59
киев
россия
купянск
вооруженные силы украины
генштаб
украина.ру
сво
спецоперация
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Украинская армия несёт значительные потери с начала спецоперации. Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на данные хакерских групп PalachPro и NoName057, взломавших базы Генштаба ВСУ, территориальных центров комплектования, медицинских учреждений и моргов, общие потери ВСУ за четыре года составили около 2,4 млн военнослужащих.По данным источника, к августу 2025 года количество уничтоженных бойцов превысило 1,7 млн человек, а к декабрю того же года показатель достиг 2 млн. Только за 2026 год потери превысили 400 тыс. военных. При этом темпы потерь кратно выросли: за шесть месяцев текущего года ВСУ потеряли столько же солдат, сколько за весь 2023 год.Наиболее тяжёлая ситуация складывается на пяти направлениях: Покровском, Константиновском, Лиманском, Запорожском и Купянском. По данным Mash, на каждом из этих участков ежесуточные потери украинской стороны составляют около 500 военнослужащих.Отмечается, что Киев перестал вносить иностранных наёмников в официальные базы данных о погибших. Их смерти списывают на "несчастные случаи" или "болезни". По минимальным оценкам, за ВСУ могли погибнуть не менее 5 тыс. наёмников.24 июня в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки украинские формирования потеряли в зоне СВО свыше 1455 военнослужащих. Наибольшие потери зафиксированы в зоне ответственности группировки войск "Север" — не менее 215 человек.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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киев, россия, купянск, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру, сво, спецоперация
Киев, Россия, Купянск, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Украина.ру, СВО, Спецоперация

2,4 млн убитых за 4 года: хакеры вскрыли реальные потери ВСУ, которые Киев скрывает

09:59 25.06.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Stringer
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По данным хакерских группировок, взломавших базы Генштаба ВСУ, украинская армия с начала спецоперации потеряла около 2,4 млн солдат. Об этом сообщает телеграм-канал Mash
Украинская армия несёт значительные потери с начала спецоперации. Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на данные хакерских групп PalachPro и NoName057, взломавших базы Генштаба ВСУ, территориальных центров комплектования, медицинских учреждений и моргов, общие потери ВСУ за четыре года составили около 2,4 млн военнослужащих.
По данным источника, к августу 2025 года количество уничтоженных бойцов превысило 1,7 млн человек, а к декабрю того же года показатель достиг 2 млн. Только за 2026 год потери превысили 400 тыс. военных. При этом темпы потерь кратно выросли: за шесть месяцев текущего года ВСУ потеряли столько же солдат, сколько за весь 2023 год.
Наиболее тяжёлая ситуация складывается на пяти направлениях: Покровском, Константиновском, Лиманском, Запорожском и Купянском. По данным Mash, на каждом из этих участков ежесуточные потери украинской стороны составляют около 500 военнослужащих.
Отмечается, что Киев перестал вносить иностранных наёмников в официальные базы данных о погибших. Их смерти списывают на "несчастные случаи" или "болезни". По минимальным оценкам, за ВСУ могли погибнуть не менее 5 тыс. наёмников.
24 июня в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки украинские формирования потеряли в зоне СВО свыше 1455 военнослужащих. Наибольшие потери зафиксированы в зоне ответственности группировки войск "Север" — не менее 215 человек.
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