https://ukraina.ru/20260625/24-mln-ubitykh-za-4-goda-khakery-vskryli-realnye-poteri-vsu-kotorye-kiev-skryvaet-1080615506.html

2,4 млн убитых за 4 года: хакеры вскрыли реальные потери ВСУ, которые Киев скрывает

2,4 млн убитых за 4 года: хакеры вскрыли реальные потери ВСУ, которые Киев скрывает - 25.06.2026 Украина.ру

2,4 млн убитых за 4 года: хакеры вскрыли реальные потери ВСУ, которые Киев скрывает

По данным хакерских группировок, взломавших базы Генштаба ВСУ, украинская армия с начала спецоперации потеряла около 2,4 млн солдат. Об этом сообщает телеграм-канал Mash

2026-06-25T09:59

2026-06-25T09:59

2026-06-25T09:59

киев

россия

купянск

вооруженные силы украины

генштаб

украина.ру

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/18/1080591048_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_cf80b06bb70d90d20435eba55491c6f7.jpg

Украинская армия несёт значительные потери с начала спецоперации. Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на данные хакерских групп PalachPro и NoName057, взломавших базы Генштаба ВСУ, территориальных центров комплектования, медицинских учреждений и моргов, общие потери ВСУ за четыре года составили около 2,4 млн военнослужащих.По данным источника, к августу 2025 года количество уничтоженных бойцов превысило 1,7 млн человек, а к декабрю того же года показатель достиг 2 млн. Только за 2026 год потери превысили 400 тыс. военных. При этом темпы потерь кратно выросли: за шесть месяцев текущего года ВСУ потеряли столько же солдат, сколько за весь 2023 год.Наиболее тяжёлая ситуация складывается на пяти направлениях: Покровском, Константиновском, Лиманском, Запорожском и Купянском. По данным Mash, на каждом из этих участков ежесуточные потери украинской стороны составляют около 500 военнослужащих.Отмечается, что Киев перестал вносить иностранных наёмников в официальные базы данных о погибших. Их смерти списывают на "несчастные случаи" или "болезни". По минимальным оценкам, за ВСУ могли погибнуть не менее 5 тыс. наёмников.24 июня в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки украинские формирования потеряли в зоне СВО свыше 1455 военнослужащих. Наибольшие потери зафиксированы в зоне ответственности группировки войск "Север" — не менее 215 человек.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

киев

россия

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киев, россия, купянск, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру, сво, спецоперация