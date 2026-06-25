Спикер парламента Грузии назвал предложения ЕС по безвизу фашистскими - 25.06.2026 Украина.ру
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Спикер парламента Грузии назвал предложения ЕС по безвизу фашистскими
Спикер парламента Грузии назвал предложения ЕС по безвизу фашистскими - 25.06.2026 Украина.ру
Спикер парламента Грузии назвал предложения ЕС по безвизу фашистскими
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" заявил, что содержащиеся в документах европейских институтов предложения о сохранении безвизового режима отдельным категориям граждан страны носят фашистский характер
2026-06-25T10:30
2026-06-25T10:31
новости
грузия
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рустави 2
европарламент
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"Скандально, когда мы видим уже не просто фашистские заявления, а фашистские призывы в официальных документах", – заявил Папуашвили.Он разъяснил, что в резолюции Европарламента содержались предложения выделить отдельные социальные группы, в частности журналистов, студентов и активистов, которым могли бы предоставляться особые права и возможности со стороны Евросоюза.Папуашвили отметил, что подобный подход предполагает разделение общества на категории граждан с различным объемом прав и противоречит принципу равенства. По его мнению, "такие инициативы представляют собой форму социальной сегрегации".Спикер парламента также раскритиковал решение Евросоюза о введении визовых ограничений для владельцев грузинских дипломатических паспортов. По его утверждению, этот шаг противоречит международным обязательствам ЕС и является политически мотивированным.Подробнее о манипуляциях ЕС - в материале Спикер парламента Грузии рассказал, как ЕС превращает визу в политическое оружие на сайте Украина.ру.
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новости, грузия, ес, рустави 2, европарламент
Новости, Грузия, ЕС, Рустави 2, Европарламент

Спикер парламента Грузии назвал предложения ЕС по безвизу фашистскими

10:30 25.06.2026 (обновлено: 10:31 25.06.2026)
 
© Фото : Government of Georgia
- РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Government of Georgia
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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" заявил, что содержащиеся в документах европейских институтов предложения о сохранении безвизового режима отдельным категориям граждан страны носят фашистский характер
"Скандально, когда мы видим уже не просто фашистские заявления, а фашистские призывы в официальных документах", – заявил Папуашвили.
Он разъяснил, что в резолюции Европарламента содержались предложения выделить отдельные социальные группы, в частности журналистов, студентов и активистов, которым могли бы предоставляться особые права и возможности со стороны Евросоюза.
Папуашвили отметил, что подобный подход предполагает разделение общества на категории граждан с различным объемом прав и противоречит принципу равенства. По его мнению, "такие инициативы представляют собой форму социальной сегрегации".
Спикер парламента также раскритиковал решение Евросоюза о введении визовых ограничений для владельцев грузинских дипломатических паспортов. По его утверждению, этот шаг противоречит международным обязательствам ЕС и является политически мотивированным.
Подробнее о манипуляциях ЕС - в материале Спикер парламента Грузии рассказал, как ЕС превращает визу в политическое оружие на сайте Украина.ру.
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