https://ukraina.ru/20260625/novyy-shag-v-gonke-vooruzheniy-ssha-ispytali-yadernyy-dron-1080614515.html

Новый шаг в гонке вооружений: США испытали "ядерный" дрон

Новый шаг в гонке вооружений: США испытали "ядерный" дрон - 25.06.2026 Украина.ру

Новый шаг в гонке вооружений: США испытали "ядерный" дрон

Глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при Министерстве энергетики США Брэндон Уильямс 25 июня сообщил телеканалу Fox News об успешных испытаниях нового летательного аппарата Aires Tide, разработанного для проверки ядерных боеприпасов

2026-06-25T10:00

2026-06-25T10:00

2026-06-25T10:00

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По словам чиновника, платформа создана с целью продемонстрировать применение искусственного интеллекта для ускорения производства ядерного оружия и обслуживания существующего арсенала.Как отмечает Fox News, аппарат предназначен для воспроизведения экстремальных температурных режимов и вибрационных нагрузок, которым подвергается ядерный боеприпас в полете. При разработке Aires Tide специалисты NNSA активно использовали технологии искусственного интеллекта и аддитивного производства (3D-печати). Уильямс сравнил внедрение этих инструментов с проектом "Манхэттен" — американской программой по созданию атомного оружия в 1940-х годах, назвав это событие не менее значимым для оборонной промышленности США.Ранее министр армии США Пит Хегсет заявил о необходимости усиления военного потенциала НАТО и перехода к "жесткости", подчеркнув, что альянс должен обладать достаточными силами для сдерживания угроз на европейском континенте.В Москве неоднократно обращали внимание на наращивание Вашингтоном ядерного арсенала и разработку новых видов вооружений. В МИД РФ подчеркивали, что подобные действия США подрывают глобальную стабильность и нарушают стратегический баланс, а также демонстрируют неготовность Вашингтона к реальным шагам по ядерному разоружению. Российская сторона также указывала, что любые испытания, связанные с ядерными зарядами, требуют максимальной транспарентности, однако США предпочитают действовать в одностороннем порядке, что вызывает обоснованную озабоченность у мирового сообщества. На фоне заявлений о "сдерживании" Россия будет вынуждена учитывать эти факторы в своем оборонном планировании, обеспечивая паритет и безопасность собственных стратегических сил.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня.

сша

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россия

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новости, сша, вашингтон, россия, винус уильямс, пит хегсет, нато, fox news, ии (искусственный интеллект), мир без границ