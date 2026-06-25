НАТО на пороге: разведчик альянса кружит у границ России - 25.06.2026 Украина.ру
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НАТО на пороге: разведчик альянса кружит у границ России
НАТО на пороге: разведчик альянса кружит у границ России - 25.06.2026 Украина.ру
НАТО на пороге: разведчик альянса кружит у границ России
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО Boeing E-3A Sentry ведет патрулирование над Румынией в непосредственной близости от украинской границы. Об этом 25 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24
2026-06-25T10:15
2026-06-25T10:15
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су-35
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По информации портала, по состоянию на 00:20 мск "летающий радар" выполнял полеты по круговой траектории над румынской территорией. Расстояние от места патрулирования до российской границы составляет примерно 280 километров.Разведчик совершил перелет с авиабазы в литовском городе Шяуляй, взяв курс в сторону Румынии. На маршруте он пересек воздушное пространство Польши, Словакии и Венгрии, обогнув западную часть Украины.Boeing E-3A Sentry представляет собой базовую модификацию американского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления — основного средства воздушного контроля сил НАТО и США. Главная отличительная особенность машины — вращающийся грибовидный обтекатель радара диаметром 9,1 метра над фюзеляжем. Дальность обнаружения целей составляет 375–400 километров для низколетящих объектов, при этом радиолокационная станция способна сканировать пространство от поверхности земли до стратосферы. Время патрулирования без дозаправки — около 10 часов.Это не первый случай появления самолетов-разведчиков НАТО у границ России. 17 июня в районе Калининградской области был зафиксирован британский разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint. Ранее российский летчик рассказал о случае, когда истребитель Су-35 отключил автопилот британского истребителя над Черным морем, продемонстрировав готовность российской авиации пресекать любые провокации.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, румыния, дональд трамп, сша, россия, нато, су-35, мир без границ
Новости, Румыния, Дональд Трамп, США, Россия, НАТО, Су-35, Мир без границ

НАТО на пороге: разведчик альянса кружит у границ России

10:15 25.06.2026
 
© ФотоBoeing E-3 Sentry
Boeing E-3 Sentry - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото
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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО Boeing E-3A Sentry ведет патрулирование над Румынией в непосредственной близости от украинской границы. Об этом 25 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24
По информации портала, по состоянию на 00:20 мск "летающий радар" выполнял полеты по круговой траектории над румынской территорией. Расстояние от места патрулирования до российской границы составляет примерно 280 километров.
Разведчик совершил перелет с авиабазы в литовском городе Шяуляй, взяв курс в сторону Румынии. На маршруте он пересек воздушное пространство Польши, Словакии и Венгрии, обогнув западную часть Украины.
Boeing E-3A Sentry представляет собой базовую модификацию американского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления — основного средства воздушного контроля сил НАТО и США.
Главная отличительная особенность машины — вращающийся грибовидный обтекатель радара диаметром 9,1 метра над фюзеляжем. Дальность обнаружения целей составляет 375–400 километров для низколетящих объектов, при этом радиолокационная станция способна сканировать пространство от поверхности земли до стратосферы. Время патрулирования без дозаправки — около 10 часов.
Это не первый случай появления самолетов-разведчиков НАТО у границ России. 17 июня в районе Калининградской области был зафиксирован британский разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint. Ранее российский летчик рассказал о случае, когда истребитель Су-35 отключил автопилот британского истребителя над Черным морем, продемонстрировав готовность российской авиации пресекать любые провокации.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня.
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