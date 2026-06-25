Брюссель теряет союзника: Польша готова выйти из ЕС из-за Зеленского - 25.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260625/bryussel-teryaet-soyuznika-polsha-gotova-vyyti-iz-es-iz-za-zelenskogo-1080616402.html
Брюссель теряет союзника: Польша готова выйти из ЕС из-за Зеленского
Брюссель теряет союзника: Польша готова выйти из ЕС из-за Зеленского - 25.06.2026 Украина.ру
Брюссель теряет союзника: Польша готова выйти из ЕС из-за Зеленского
Польша может покинуть Евросоюз, если Киев станет полноправным членом объединения. Такое заявление сделал бывший премьер-министр республики Лешек Миллер в эфире радиостанции Radio Zet
2026-06-25T10:30
2026-06-25T10:30
новости
украина
киев
польша
сиенна миллер
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080273792_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_31f19c7aba20bb8d508e797711887a66.jpg
По мнению политика, принятие Украины в ЕС способно серьезно усилить позиции крайне правой партии Polexit, которая выступает за выход страны из союза. Миллер отметил, что поляки могут разочароваться в европейском проекте, если увидят, что теряют финансовые потоки и конкурентные преимущества.Он также предрек серьезное перераспределение европейских средств в случае вступления Украины, которая станет крупнейшей и одновременно самой бедной страной сообщества. Это неизбежно ударит по текущим получателям дотаций из бюджета ЕС, в первую очередь — по Польше и другим странам Восточной Европы.Напомним, что ранее, 24 июня, стало известно о позиции Варшавы и Братиславы, которые объединились с Будапештом и выступили против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. По мнению ряда экспертов, Киев пока не соответствует даже базовым критериям членства, а его экономика находится в критическом состоянии, что делает любые разговоры о расширении ЕС преждевременными и рискованными.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня.
украина
киев
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080273792_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_04078eef2c75a3d0542c4bb62120fcb2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, польша, сиенна миллер, ес
Новости, Украина, Киев, Польша, Сиенна Миллер, ЕС

Брюссель теряет союзника: Польша готова выйти из ЕС из-за Зеленского

10:30 25.06.2026
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP / Markus Schreiber
Читать в
ДзенTelegram
Польша может покинуть Евросоюз, если Киев станет полноправным членом объединения. Такое заявление сделал бывший премьер-министр республики Лешек Миллер в эфире радиостанции Radio Zet
По мнению политика, принятие Украины в ЕС способно серьезно усилить позиции крайне правой партии Polexit, которая выступает за выход страны из союза. Миллер отметил, что поляки могут разочароваться в европейском проекте, если увидят, что теряют финансовые потоки и конкурентные преимущества.
"Особенно если поляки придут к выводу, что теряют финансирование, конкурентные преимущества и не могут эффективно отстаивать свои интересы, а решения принимаются за них", — подчеркнул экс-премьер.
Он также предрек серьезное перераспределение европейских средств в случае вступления Украины, которая станет крупнейшей и одновременно самой бедной страной сообщества. Это неизбежно ударит по текущим получателям дотаций из бюджета ЕС, в первую очередь — по Польше и другим странам Восточной Европы.
Напомним, что ранее, 24 июня, стало известно о позиции Варшавы и Братиславы, которые объединились с Будапештом и выступили против ускоренного вступления Украины в Евросоюз.
По мнению ряда экспертов, Киев пока не соответствует даже базовым критериям членства, а его экономика находится в критическом состоянии, что делает любые разговоры о расширении ЕС преждевременными и рискованными.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевПольшаСиенна МиллерЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:25Apple без предупреждений удалила из App Store ряд приложений VK. Новости к этому часу
12:20Увидели "дочь офицера", "брата солдата с передовой" или "жену силовика" - крымчане знают, что делать
12:00ВСУ сформировали штурмовые группы под Харьковом
11:33Агент Киева чуть не взорвал здание суда в Мариуполе. Новости к этому часу
11:29Жительница Алушты приговорена к 5,5 годам колонии за призывы к теракту на Крымском мосту
11:21ВС РФ нанесли удар по Сумам. Новости СВО
11:18Полковник Геннадий Алехин: Российское командование под Харьковом заготовило для ВСУ несколько сюрпризов
11:06Какая операция ВС России заблокирует порты Одессы и парализует все мосты через Днепр – Онуфриенко
10:58Летом Украина может погрузиться во тьму - глава "Укрэнерго"
10:45Польша хочет получить опыт Украины в БПЛА в обмен на истребители
10:30Спикер парламента Грузии назвал предложения ЕС по безвизу фашистскими
10:30Брюссель теряет союзника: Польша готова выйти из ЕС из-за Зеленского
10:15Россия намерена добиваться отмены решения ИКАО по крушению Boeing MH17 в Донбассе
10:15НАТО на пороге: разведчик альянса кружит у границ России
10:15За чужую войну заплатят потомки — Мамыкин о долгах Латвии
10:07Трамп пригрозил нефтяным компаниям "большими проблемами" из-за цен на бензин
10:00Новый шаг в гонке вооружений: США испытали "ядерный" дрон
09:592,4 млн убитых за 4 года: хакеры вскрыли реальные потери ВСУ, которые Киев скрывает
09:55Украинский военный признал успехи ВС РФ в зоне спецоперации
09:54Военный суд отказался смягчить меру пресечения фигуранту дела о некачественных консервах для Минобороны
Лента новостейМолния