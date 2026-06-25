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Брюссель теряет союзника: Польша готова выйти из ЕС из-за Зеленского

Брюссель теряет союзника: Польша готова выйти из ЕС из-за Зеленского - 25.06.2026 Украина.ру

Брюссель теряет союзника: Польша готова выйти из ЕС из-за Зеленского

Польша может покинуть Евросоюз, если Киев станет полноправным членом объединения. Такое заявление сделал бывший премьер-министр республики Лешек Миллер в эфире радиостанции Radio Zet

2026-06-25T10:30

2026-06-25T10:30

2026-06-25T10:30

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По мнению политика, принятие Украины в ЕС способно серьезно усилить позиции крайне правой партии Polexit, которая выступает за выход страны из союза. Миллер отметил, что поляки могут разочароваться в европейском проекте, если увидят, что теряют финансовые потоки и конкурентные преимущества.Он также предрек серьезное перераспределение европейских средств в случае вступления Украины, которая станет крупнейшей и одновременно самой бедной страной сообщества. Это неизбежно ударит по текущим получателям дотаций из бюджета ЕС, в первую очередь — по Польше и другим странам Восточной Европы.Напомним, что ранее, 24 июня, стало известно о позиции Варшавы и Братиславы, которые объединились с Будапештом и выступили против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. По мнению ряда экспертов, Киев пока не соответствует даже базовым критериям членства, а его экономика находится в критическом состоянии, что делает любые разговоры о расширении ЕС преждевременными и рискованными.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня.

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новости, украина, киев, польша, сиенна миллер, ес