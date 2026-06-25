Военный суд отказался смягчить меру пресечения фигуранту дела о некачественных консервах для Минобороны - 25.06.2026 Украина.ру
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Военный суд отказался смягчить меру пресечения фигуранту дела о некачественных консервах для Минобороны
Военный суд отказался смягчить меру пресечения фигуранту дела о некачественных консервах для Минобороны - 25.06.2026 Украина.ру
Военный суд отказался смягчить меру пресечения фигуранту дела о некачественных консервах для Минобороны
Московский военный суд отклонил жалобу коммерческого директора "Нармяспрома" Дмитрия Вислобокова на продление ареста. Он проходит по делу о поставках 170 тонн некачественных консервов для нужд СВО на сумму около 700 млн рублей
2026-06-25T09:54
2026-06-25T09:54
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Военный суд в Москве в третий раз отказался смягчить меру пресечения коммерческому директору компании "Нармяспром" Дмитрию Вислобокову — фигуранту дела о поставках некачественных консервов для военных, участвующих в СВО. Ранее такие же отказы получили его предполагаемые сообщники: бывший начальник продовольственного управления Минобороны полковник Виктор Таразевич и гендиректор "Нармяспрома" Алексей Баранов.По версии следствия, организованная группа с января 2024 года поставляла в войска консервы с дешёвыми ингредиентами, не соответствующими стандартам. Вместо мяса в продукции находили куски шкур. В общей сложности в части отправили около 170 тонн консервов на сумму более 700 млн рублей.Защита Вислобокова настаивает на его невиновности, указывая, что доказательств причастности нет, и называет дело попыткой устранить конкурентов. Адвокаты также отметили, что бронирование билетов в Турцию не было попыткой скрыться.Трое других фигурантов, по данным ФСБ, скрылись за границей. Защита арестованных утверждает, что некачественная партия была заменена, поэтому ущерба не было. Это уже второе громкое дело о махинациях с продовольствием для Минобороны после скандала с липецким комбинатом, поставлявшим некачественные сухпайки.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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москва, новости, украина, турция, минобороны, фсб, украина.ру
Москва, Новости, Украина, Турция, Минобороны, ФСБ, Украина.ру

Военный суд отказался смягчить меру пресечения фигуранту дела о некачественных консервах для Минобороны

09:54 25.06.2026
 
© Фото : пресс-служба ВМС Украины / Перейти в фотобанккурсанты ВМС
курсанты ВМС - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : пресс-служба ВМС Украины
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Московский военный суд отклонил жалобу коммерческого директора "Нармяспрома" Дмитрия Вислобокова на продление ареста. Он проходит по делу о поставках 170 тонн некачественных консервов для нужд СВО на сумму около 700 млн рублей
Военный суд в Москве в третий раз отказался смягчить меру пресечения коммерческому директору компании "Нармяспром" Дмитрию Вислобокову — фигуранту дела о поставках некачественных консервов для военных, участвующих в СВО. Ранее такие же отказы получили его предполагаемые сообщники: бывший начальник продовольственного управления Минобороны полковник Виктор Таразевич и гендиректор "Нармяспрома" Алексей Баранов.
По версии следствия, организованная группа с января 2024 года поставляла в войска консервы с дешёвыми ингредиентами, не соответствующими стандартам. Вместо мяса в продукции находили куски шкур. В общей сложности в части отправили около 170 тонн консервов на сумму более 700 млн рублей.
Защита Вислобокова настаивает на его невиновности, указывая, что доказательств причастности нет, и называет дело попыткой устранить конкурентов. Адвокаты также отметили, что бронирование билетов в Турцию не было попыткой скрыться.
Трое других фигурантов, по данным ФСБ, скрылись за границей. Защита арестованных утверждает, что некачественная партия была заменена, поэтому ущерба не было. Это уже второе громкое дело о махинациях с продовольствием для Минобороны после скандала с липецким комбинатом, поставлявшим некачественные сухпайки.
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