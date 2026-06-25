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Военный суд отказался смягчить меру пресечения фигуранту дела о некачественных консервах для Минобороны

Военный суд отказался смягчить меру пресечения фигуранту дела о некачественных консервах для Минобороны - 25.06.2026 Украина.ру

Военный суд отказался смягчить меру пресечения фигуранту дела о некачественных консервах для Минобороны

Московский военный суд отклонил жалобу коммерческого директора "Нармяспрома" Дмитрия Вислобокова на продление ареста. Он проходит по делу о поставках 170 тонн некачественных консервов для нужд СВО на сумму около 700 млн рублей

2026-06-25T09:54

2026-06-25T09:54

2026-06-25T09:54

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Военный суд в Москве в третий раз отказался смягчить меру пресечения коммерческому директору компании "Нармяспром" Дмитрию Вислобокову — фигуранту дела о поставках некачественных консервов для военных, участвующих в СВО. Ранее такие же отказы получили его предполагаемые сообщники: бывший начальник продовольственного управления Минобороны полковник Виктор Таразевич и гендиректор "Нармяспрома" Алексей Баранов.По версии следствия, организованная группа с января 2024 года поставляла в войска консервы с дешёвыми ингредиентами, не соответствующими стандартам. Вместо мяса в продукции находили куски шкур. В общей сложности в части отправили около 170 тонн консервов на сумму более 700 млн рублей.Защита Вислобокова настаивает на его невиновности, указывая, что доказательств причастности нет, и называет дело попыткой устранить конкурентов. Адвокаты также отметили, что бронирование билетов в Турцию не было попыткой скрыться.Трое других фигурантов, по данным ФСБ, скрылись за границей. Защита арестованных утверждает, что некачественная партия была заменена, поэтому ущерба не было. Это уже второе громкое дело о махинациях с продовольствием для Минобороны после скандала с липецким комбинатом, поставлявшим некачественные сухпайки.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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