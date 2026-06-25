ВС РФ ударили по АЗС противника во временно оккупированном Запорожье. Новости СВО - 25.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ ударили по АЗС противника во временно оккупированном Запорожье. Новости СВО
ВС РФ ударили по АЗС противника во временно оккупированном Запорожье. Новости СВО - 25.06.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по АЗС противника во временно оккупированном Запорожье. Новости СВО
Российские военные ударили по автозаправочной станции (АЗС) противника во временно оккупированном Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 25 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-25T09:25
2026-06-25T09:38
сво
спецоперация
запорожье
россия
украина
михаил развожаев
украина.ру
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🟥 Взрывы раздаются в оккупированном Запорожье.🟥 Взрывы прогремели в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщила Изюмская городская военная администрация.🟥 Взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины.🟥 Местные паблики пишут о поражении объекта инфраструктуры в Сумах.🟥 Накануне поздним вечером россияне с помощью БПЛА "Герань-3" ударили по точке хранения грузового транспорта в населенном пункте Орильское Днепропетровской области. В результате объект был поражен, повреждены и уничтожены десятки легковых и грузовых автомобилей. На месте удара возник масштабный пожар.🟥 Два человека, включая ребенка, погибли в результате атаки ВСУ на Крым, еще двое пострадали, сообщил глава республики Сергей Аксенов.🟥 Временные ограничения электроснабжения введены в Севастополе для недопущения аварии во всей энергосистеме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, поскольку решение об ограничении принял системный оператор, точного графика пока нет, а отключения будут производить точечно.Губернатор призвал жителей города с пониманием отнестись к трудностям, заверив, что после поступления команды электроснабжение восстановят в полном объеме.О других событиях - в материале Вспыхнула нефтебаза: ПВО за ночь уничтожила почти 300 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сво, спецоперация, запорожье, россия, украина, михаил развожаев, украина.ру
СВО, Спецоперация, Запорожье, Россия, Украина, Михаил Развожаев, Украина.ру

ВС РФ ударили по АЗС противника во временно оккупированном Запорожье. Новости СВО

09:25 25.06.2026 (обновлено: 09:38 25.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтозаправочные станции
Автозаправочные станции - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Российские военные ударили по автозаправочной станции (АЗС) противника во временно оккупированном Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 25 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрывы раздаются в оккупированном Запорожье.
🟥 Взрывы прогремели в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщила Изюмская городская военная администрация.
🟥 Взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины.
🟥 Местные паблики пишут о поражении объекта инфраструктуры в Сумах.
🟥 Накануне поздним вечером россияне с помощью БПЛА "Герань-3" ударили по точке хранения грузового транспорта в населенном пункте Орильское Днепропетровской области. В результате объект был поражен, повреждены и уничтожены десятки легковых и грузовых автомобилей. На месте удара возник масштабный пожар.
🟥 Два человека, включая ребенка, погибли в результате атаки ВСУ на Крым, еще двое пострадали, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
🟥 Временные ограничения электроснабжения введены в Севастополе для недопущения аварии во всей энергосистеме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, поскольку решение об ограничении принял системный оператор, точного графика пока нет, а отключения будут производить точечно.
Губернатор призвал жителей города с пониманием отнестись к трудностям, заверив, что после поступления команды электроснабжение восстановят в полном объеме.
О других событиях - в материале Вспыхнула нефтебаза: ПВО за ночь уничтожила почти 300 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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