https://ukraina.ru/20260625/vs-rf-udarili-po-azs-protivnika-vo-vremenno-okkupirovannom-zaporozhe-novosti-svo--1080610026.html

ВС РФ ударили по АЗС противника во временно оккупированном Запорожье. Новости СВО

ВС РФ ударили по АЗС противника во временно оккупированном Запорожье. Новости СВО - 25.06.2026 Украина.ру

ВС РФ ударили по АЗС противника во временно оккупированном Запорожье. Новости СВО

Российские военные ударили по автозаправочной станции (АЗС) противника во временно оккупированном Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 25 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-25T09:25

2026-06-25T09:25

2026-06-25T09:38

сво

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украина

михаил развожаев

украина.ру

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🟥 Взрывы раздаются в оккупированном Запорожье.🟥 Взрывы прогремели в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщила Изюмская городская военная администрация.🟥 Взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины.🟥 Местные паблики пишут о поражении объекта инфраструктуры в Сумах.🟥 Накануне поздним вечером россияне с помощью БПЛА "Герань-3" ударили по точке хранения грузового транспорта в населенном пункте Орильское Днепропетровской области. В результате объект был поражен, повреждены и уничтожены десятки легковых и грузовых автомобилей. На месте удара возник масштабный пожар.🟥 Два человека, включая ребенка, погибли в результате атаки ВСУ на Крым, еще двое пострадали, сообщил глава республики Сергей Аксенов.🟥 Временные ограничения электроснабжения введены в Севастополе для недопущения аварии во всей энергосистеме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, поскольку решение об ограничении принял системный оператор, точного графика пока нет, а отключения будут производить точечно.Губернатор призвал жителей города с пониманием отнестись к трудностям, заверив, что после поступления команды электроснабжение восстановят в полном объеме.О других событиях - в материале Вспыхнула нефтебаза: ПВО за ночь уничтожила почти 300 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, запорожье, россия, украина, михаил развожаев, украина.ру