https://ukraina.ru/20260625/vs-rf-udarili-po-azs-protivnika-vo-vremenno-okkupirovannom-zaporozhe-novosti-svo--1080610026.html
ВС РФ ударили по АЗС противника во временно оккупированном Запорожье. Новости СВО
ВС РФ ударили по АЗС противника во временно оккупированном Запорожье. Новости СВО - 25.06.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по АЗС противника во временно оккупированном Запорожье. Новости СВО
Российские военные ударили по автозаправочной станции (АЗС) противника во временно оккупированном Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 25 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-25T09:25
2026-06-25T09:25
2026-06-25T09:38
сво
спецоперация
запорожье
россия
украина
михаил развожаев
украина.ру
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🟥 Взрывы раздаются в оккупированном Запорожье.🟥 Взрывы прогремели в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщила Изюмская городская военная администрация.🟥 Взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины.🟥 Местные паблики пишут о поражении объекта инфраструктуры в Сумах.🟥 Накануне поздним вечером россияне с помощью БПЛА "Герань-3" ударили по точке хранения грузового транспорта в населенном пункте Орильское Днепропетровской области. В результате объект был поражен, повреждены и уничтожены десятки легковых и грузовых автомобилей. На месте удара возник масштабный пожар.🟥 Два человека, включая ребенка, погибли в результате атаки ВСУ на Крым, еще двое пострадали, сообщил глава республики Сергей Аксенов.🟥 Временные ограничения электроснабжения введены в Севастополе для недопущения аварии во всей энергосистеме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, поскольку решение об ограничении принял системный оператор, точного графика пока нет, а отключения будут производить точечно.Губернатор призвал жителей города с пониманием отнестись к трудностям, заверив, что после поступления команды электроснабжение восстановят в полном объеме.О других событиях - в материале Вспыхнула нефтебаза: ПВО за ночь уничтожила почти 300 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, запорожье, россия, украина, михаил развожаев, украина.ру
СВО, Спецоперация, Запорожье, Россия, Украина, Михаил Развожаев, Украина.ру
ВС РФ ударили по АЗС противника во временно оккупированном Запорожье. Новости СВО
09:25 25.06.2026 (обновлено: 09:38 25.06.2026)
Российские военные ударили по автозаправочной станции (АЗС) противника во временно оккупированном Запорожье. Об этом и других важных событиях рассказал 25 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрывы раздаются в оккупированном Запорожье.
🟥 Взрывы прогремели в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщила Изюмская городская военная администрация.
🟥 Взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины.
🟥 Местные паблики пишут о поражении объекта инфраструктуры в Сумах.
🟥 Накануне поздним вечером россияне с помощью БПЛА "Герань-3" ударили по точке хранения грузового транспорта в населенном пункте Орильское Днепропетровской области. В результате объект был поражен, повреждены и уничтожены десятки легковых и грузовых автомобилей. На месте удара возник масштабный пожар.
🟥 Два человека, включая ребенка, погибли в результате атаки ВСУ на Крым, еще двое пострадали, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
🟥 Временные ограничения электроснабжения введены в Севастополе для недопущения аварии во всей энергосистеме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, поскольку решение об ограничении принял системный оператор, точного графика пока нет, а отключения будут производить точечно.
Губернатор призвал жителей города с пониманием отнестись к трудностям, заверив, что после поступления команды электроснабжение восстановят в полном объеме.