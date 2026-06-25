https://ukraina.ru/20260625/nachalo-raspada-yugoslavii-vykhod-slovenii-i-khorvatii-1064292119.html

Начало распада Югославии: 35 лет с выхода из состава СФРЮ Словении и Хорватии

Начало распада Югославии: 35 лет с выхода из состава СФРЮ Словении и Хорватии - 25.06.2026 Украина.ру

Начало распада Югославии: 35 лет с выхода из состава СФРЮ Словении и Хорватии

25 июня 1991 года Словения и Хорватия объявили о выходе из состава Югославии. Белград и до этого слабо контролировал ситуацию в этих союзных республиках, теперь же распад единого государства стал неизбежен

2026-06-25T08:00

2026-06-25T08:00

2026-06-25T08:00

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Сепаратистские настроения в Социалистической федеративной республике Югославия (СФРЮ) возникли не на пустом месте. К ним народы федерации подтолкнул сам создатель СФРЮ Иосиф Броз Тито. Все реформы, которые он проводил в стране в последние годы жизни, сводились к одному – расширению полномочий республик. В конечном итоге это и привело к нарушению тонкого баланса жизнеспособности государства, а принятая в 1974 году Конституция СФРЮ лишь ускорила процесс ликвидации федеративной Югославии.В частности, автономии Сербии (Войводина и Косово) получили те же права, что и союзные республики, также было введено понятие гражданства союзной республики. При этом переехавший на работу в другую республику житель Югославии оставался приписанным к той, где ему выдали удостоверение личности. Если родители ребёнка имели гражданство разных республик, он становился гражданином той же республики, что и отец. При этом МВД союзных республик были фактически независимы от федерального центра.Может показаться парадоксальным, но поначалу руководство Словении и Хорватии не стремилось к сецессии. На югославском рынке относительно развитая промышленность этих двух республик пользовалась конкурентными преимуществами. До конца 1980-х годов элиты этих республик были заинтересованы в сохранении единого рынка при условии полного политико-правового закрепления де-факто конфедеративного устройства СФРЮ.По сути дела, их основная установка заключалась в предельном ослаблении наднациональной составляющей, которое позволило бы функционировать республикам как де-факто независимым в областях внутренней и внешней политики, а также внешней торговли, но при этом гарантировать экономические преимущества, связанные с сохранением югославского внутреннего рынка.На уровне союзных республик к моменту смерти Тито в мае 1980 года доминировали безликие функционеры, оттеснить которых легче всего было путем выдвижения националистической программы, означающей фактический пересмотр титовского наследия. Даже самые осторожные шаги в направлении демократизации политической системы неизбежно приобретали этнонациональное измерение, которое и становилось определяющим.Это объективно сближало даже таких антагонистов, как Милан Кучан в Словении и Слободан Милошевич в Сербии. По сути дела, именно радикальный политический поворот, связанный с действиями Милошевича, и ответ на него элит Словении и Хорватии оказались роковыми для целостности СФРЮ.XIV (чрезвычайный) съезд Союза коммунистов Югославии (СКЮ) в январе 1990 года, на котором численно доминировали сторонники Милошевича, отверг предложения делегации Союза коммунистов Словении, ключевым из которых было преобразование партии в федерацию автономных республиканских партийных организаций. После этого словенская делегация покинула заседание съезда, а хорватская отказалась участвовать в принятии каких-либо решений до возвращения словенцев. СКЮ перестал функционировать как единое целое, и, таким образом, югославская федерация лишилась своей основной опоры.После этого Cлободан Милошевич и его окружение стали для Хорватии и Словении исключительно удобными объектами для демонизации всего сербского. Их растущее влияние на политическом поле распадающейся титовской Югославии открывало путь к власти в союзных республиках носителям этнонационалистической программы. Такой сценарий начал реализовываться после первых республиканских многопартийных выборов в апреле 1990 года, и наибольших успехов в этом плане достигла Словения.Ещё в мае 1989 года на массовом митинге в Любляне была принята декларация с требованием создать "суверенное государство словенского народа" (стоит отметить, что Словения была самой мононациональной союзной республикой – словенцев там было более 90%). В 1990-м новый руководитель Словении Милан Кучан без одобрения Белграда отказался от использования слова "социалистическая" в названии республики.Но дело было не только в названии. В сентябре 1990 года Словения перестала отчислять налоги в федеральный центр. Освободившиеся деньги были направлены на вооружение военизированных формирований. Как объясняли местные политики, словенцам с их прозападным укладом жизни, важную роль в которой играла католическая церковь, исконно присуща демократия по образцу соседних Австрии или Италии, а не навязанный против их воли коммунизм.Кампания по выходу Словении из Югославии приобрела серьёзный размах: разрабатывались новые личные документы – от паспортов до водительских прав, вводилась своя валюта, создавались таможенные и пограничные пункты, милиция была переименована в полицию и т.д.23 декабря 1990 года в республике состоялся референдум. Гражданам предлагалось ответить на вопрос: "Должна ли Словения стать самостоятельным и независимым государством?" Вариантов ответа было два: "да" или "нет". В плебисците приняли участие 89% граждан, имевших право голоса. По официальным данным, за независимость высказались 88,5%, против проголосовали 4%.В соседней Хорватии ситуация была куда более сложной, ведь в этой союзной республике была значительная (почти 20%) доля сербского населения. Пришедшая к власти в Хорватии националистическая партия "Хорватский демократический союз" во главе с Франьо Туджманом ещё летом 1990 года реформировала сербскохорватский язык, поменяв его грамматические нормы. Кириллица в служебной переписке и СМИ также оказалось под запретом. Подверглась жёсткой чистке и школьная программа: сербскую историю убрали, а за ней "прогнали" сербских писателей и поэтов.Сербов, которые работали в хорватских государственных учреждениях, заставили подписывать "листы лояльности" новому правительству, несогласных сразу увольняли. Конфликт разгорелся и в МВД, и многих полицейских-сербов просто арестовали. В ответ сербы на территории районов, где они составляли большинство, провозгласили Республику Сербская Краина, для которой требовали отдельного статуса в составе Югославии. Примечательно, что части Югославской народной армии (ЮНА), которые подвергались атакам хорватских полицейских и боевиков, местных сербов не поддерживали.В апреле 1991 года руководство Сербии и Черногории предложило урегулировать государственный кризис в СФРЮ путём принятия новой Конституции единого федеративного государства, тогда как словенцы и хорваты выступили за роспуск Югославии.После этого Туджман назначил на 19 мая референдум в Хорватии, на который были вынесены два вопроса. Первый был достаточно корректным, и звучал так: "Вы за то, чтобы Республика Хорватия оставалась в Югославии как общем федеративном государстве (согласно предложению Республики Сербия и Социалистической Республики Черногория по разрешению государственного кризиса в СФРЮ)?"А вот второй вопрос содержал сразу несколько уровней манипуляции: "Вы за то, чтобы Республика Хорватия как суверенное и самостоятельное государство, гарантирующее культурную автономию и все гражданские права сербам и представителям других национальностей в Хорватии, могло вступить в союз суверенных государств с другими республиками (согласно предложению Республики Хорватия и Республики Словения по разрешению государственного кризиса в СФРЮ)?" (сразу вспоминаются "многоуровневые" вопросы союзного референдума и республиканского опроса 17 марта 1991 года).Хотя большинство сербов, живущих в Хорватии, этот референдум проигнорировало, явка на нём составила 83,56%. 93,24% из них поддержали суверенитет Хорватии, и только 5,38% – её сохранение как субъекта федеративной Югославии. При этом за три дня до референдума, 16 мая 1991 года, руководство Республики Сербская Краина в одностороннем порядке объявило о присоединении к Югославии.В это время руководство Словении и Хорватии вело активные переговоры с европейскими странами, в первую очередь с Германией, о признании независимости этих югославских республик. Когда согласие Берлина было получено, парламенты Словении и Хорватии синхронно, 25 июня 1991 года, провозгласили независимость республик и их выход из состава Югославии. В тот же день словенские полицейские и незаконные вооружённые формирования взяли под контроль границы СФРЮ с Италией и Австрией.Белград попытался сохранить целостность границ страны, что привело хотя и к короткой, но полноценной войне. Власти СФРЮ надеялись, что сумеют быстро нормализовать ситуацию благодаря армии, но это не удалось. Словенцы дали серьёзный отпор, им удалось сбить вертолёт Ми-8, подбить три танка и столько же захватить. Почти все словенцы, которые служили в ЮНА, перешли на сторону Любляны. "Десятидневная война" завершилась победой Словении, эта республика добилась вывода ЮНА со своей территории и стала независимой. По официальным данным, ЮНА потеряла 45 человек, а словенские формирования – 19.Правда, отдельные российские и сербские политологи считают, что война в Словении была столь скоротечной в результате сепаратной сделки между лидерами сербов и словенцев – мол, вы, словенцы, ухóдите и больше никогда не вмешиваетесь в югославские дела. Ведь словенцы всегда выступали союзниками хорватов, а Милошевич считал, что пусть они уйдут, а хорваты останутся с сербами один на один. Правда, в результате Милошевич предал и хорватских, и боснийских сербов – но это, как говорится, уже совсем другая история.23 декабря 1991 года Германия, открыто игнорируя принцип стратегического партнёрства Европейских Сообществ по формированию общей политики, на основе которой можно было бы строить согласованные действия по урегулированию конфликта в бывшей Югославии, в одностороннем порядке признала независимость Словении и Хорватии.Под давлением Берлина, 15 января 1992 года Словению и Хорватию в качестве независимых и суверенных государств признали другие члены Европейского Сообщества. К ним также присоединились Швейцария, Австрия, Болгария, Польша, Чехословакия, Венгрия и Канада. А в феврале 1992 года Словения и Хорватия были признаны Россией.СФРЮ, возникшая на карте мира в 1963 году (в 1945-63 это государство называлось Федеративная народная республика Югославия), официально прекратила своё существование. В "последнюю Югославию", получившую название Союзная Республика Югославия (СРЮ), 27 апреля 1992 года вошли только Сербия и Черногория.

https://ukraina.ru/20250114/1060237131.html

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https://ukraina.ru/20250620/radovan-karadzhich-lider-bosniyskikh-serbov-predannyy-belgradom-1064061725.html

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Олег Хавич

история, словения, хорватия, югославия, референдум, распад, союз, сербы, националисты